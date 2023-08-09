Почему любимчик Нолана Киллиан Мерфи ненавидит славу и предпочитает скрывать свою семью от публики

Мы можем по-разному относиться к соцсетям и прочим прелестям интернета, но большинство из нас знает, что такое мемы и смайлики. А вот актер Киллиан Мерфи понятия не имеет, что по сети гуляют вирусные истории о его персоне, не разбирается в значениях эмодзи и, похоже, даже не подозревает, что такое ТикТок. И при этом выглядит совершенно счастливым.

Киллиан вовсе не мечтал стать актером в детстве

Мерфи не был уверен, кем он хочет стать, когда вырастет, но одно он знал точно: учителем он не будет. Его мама преподавала французский, а отец обучал школьников математике и ирландскому языку. Часть дядюшек и тетушек тоже была связана с системой образования. Киллиан не был сложным ребенком и учился вполне неплохо, но после школьных уроков его неизменно ждали дополнительные занятия с родителями. Поэтому учебой он быстро пресытился.

Зато Киллиан страстно увлекался музыкой. Игра на гитаре и сочинение песен спасали его от нудной учебы и того давления, которое он чувствовал в школе. Вместе с младшим братом Паиди они даже основали группу. Одна музыкальная компания предложила им контракт на выпуск 5 альбомов, но так как Паиди еще был несовершеннолетним и учился в школе, родители Мерфи отказались его подписывать. Сейчас Киллиан счастлив, что все так обернулось. Музыкальный бизнес жесток, и Мерфи уверен, что они с Паиди быстро бы перегорели.

Любовь всей своей жизни он нашел в театре

Киллиан увлекся театром, когда ему было лет 16-17. По совету родителей после школы он поступил на юридический факультет, но учеба ему быстро надоела, и он вылетел из заведения. Примерно в это же время ему предложили роль в пьесе «Дискосвиньи» в профессиональном театре. Пьеса должна была идти всего 4 месяца, но неожиданно стала настоящим хитом. Труппа сначала играла в Эдинбурге, потом переместилась в Лондон, а затем отправилась в мировое турне.

Вместе с театром на гастроли поехала и художница Ивонн Макгиннес. Позже Мерфи признавался, что тот тур стал для него самым важным этапом в жизни. Именно тогда он познакомился с людьми, которые до сих пор остаются его лучшими друзьями, и влюбился в Ивонн. Киллиан уверен, что без поддержки супруги он не смог бы добиться таких высот в актерской карьере.

Молодые люди поженились в 2004 году. В следующем году Мерфи снимался в драме «Ветер, который качает вереск». Об этом фильме актер вспоминает с особой нежностью, ведь съемки проходили в Ирландии, так что он мог проводить много времени со своей семьей. Ивонн была беременна, и все свободное от съемок время они гуляли по холмам Корка. В 2005 году у пары родился первенец — Малачи, а спустя два года — второй сын Аран.

Он никогда не мечтал о славе и стесняется своей зарплаты

Jon Furniss/Invision/AP/East News

Киллиан никогда не понимал повышенного интереса к своей персоне. Он вообще старается не распространятся о своей личной жизни. Актер готов обсуждать во время интервью творчество, фильмы, книги, все что угодно, главное, не свою персону или семью. Они с супругой редко появляются на публике, а их совместные фотографии можно буквально пересчитать по пальцам. В свободное от работы время Мерфи предпочитает жить обыкновенной жизнью, ходить по магазинам, гулять с собакой, готовить с женой и возиться с сыновьями.

East News

Он достаточно дружелюбен с поклонниками, но терпеть не может, когда незнакомцы пытаются его сфотографировать. Киллиану кажется, что это некое грубое нарушение его личного пространства. Да и вообще, если публике будет известно слишком многое о настоящем Мерфи, они не смогут полностью погрузиться в его актерскую игру. Ведь, по существу, зрителей должны интересовать в первую очередь его персонажи, а не Киллиан сам по себе.

AFP/EAST NEWS

А еще Мерфи смущают его высокие гонорары. Он не скрывает, что ему приятно получать приличные деньги за свою работу, и считает себя настоящим везунчиком. Но ведь другие люди, которые занимаются более важным вещами — доктора, медсестры, учителя, — не могут похвастаться таким заработком. И ему кажется, что это несправедливо.

Мерфи с семьей предпочел сбежать из Лондона

Brightspark Photos / WENN.com/agefotostock/East News

Более 14 лет Киллиан и Ивонн прожили в Лондоне, здесь же появились на свет их дети. Но в 2015 году семейство решило перебраться обратно в Ирландию. Актер признался, что основной причиной были их сыновья. Мерфи нравилась жизнь в Лондоне, и он вовсе не пытался сбежать подальше от кинобизнеса. Просто он хотел, чтобы его дети выросли ирландцами, и когда заметил у них этакий шикарный британский акцент, понял, что пришла пора возвращаться домой. Тем более, что и родители Киллиана достигли того возраста, когда помощь сына и невестки им не помешает.

Invision/Invision/East News

Их дом в Ирландии не подключен к интернету, и, по словам Мерфи, сыновья от этого совсем не страдают. По его мнению, современным детям и так непросто взрослеть в мире, который постоянно меняется. А глобальная сеть вовсе не помогает в этом процессе. В свободное время мальчишки обычно смотрят кино. При этом актерские работы отца им совершенно не нравятся. И Киллиан рад, что дети не испытывают никакого восторга или пиетета к его профессии. Ведь вся эта шумиха вокруг кинематографического мира — такая глупость.

С таким же пренебрежением Киллиан относится и к социальным сетям, у него никогда не было аккаунта ни в одной из них. Мерфи не видит в них никакого смысла, и предпочитает избегать пристального внимания к своей персоне. К тому же, ему кажется, что слишком много говорить о самом себе — неприлично. Киллиан пытается быть скромным, хотя это не всегда ему удается. Недавно Роберт Дауни-младший загрузил в интернет видео с одного мероприятия. Актер снимал на телефон всех присутствующих и, когда подошел к Киллиану, тот, не переставая улыбаться, просто закрыл ладонью камеру.

Во время одного из интервью у Мерфи спросили, видел ли он знаменитый мем «разочарованный Киллиан». Актер радостно признался, что не имел такого счастья, да вообще понятия не имеет, что такое мем. Ранее он рассказывал, что не знает значения этого странное выражения «OMG!» и никогда не пользуется эмодзи. Правда, Мерфи совершенно не выглядит опечаленным собственным невежеством в области хитов и трендов интернета. И в чем-то ему можно только позавидовать.

Кстати, Киллиан Мерфи не единственная знаменитость, которая объявила бойкот соцсетям. Дэниел Крейг, Скарлетт Йоханссон и многие другие тоже отказываются ими пользоваться.