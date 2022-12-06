Познакомьтесь с 91-летней Кармен Делль’Орефиче, которая покоряет подиумы уже более 70 лет

Большинству моделей приходится уходить из индустрии в возрасте от 20 до 30 лет, потому что агентства предпочитают брать девушек помоложе. Но из каждого правила есть исключение, и Кармен Делль’Орефиче — как раз такой случай. Карьера супермодели длится более 7 десятилетий. Сейчас, когда ей чуть за 90, она все еще появляется на обложках известных журналов.

Кармен Делль’Орефиче начала свою карьеру в подростковом возрасте

DALLAL/SIPA/EAST NEWS

Кармен Делль’Орефиче родилась 3 июня 1931 года в Нью-Йорке. Когда ей было 13 лет, она ехала в автобусе и к ней подошла жена фотографа. Та сказала девушке, что она должна быть моделью. 2 года спустя Делль’Орефиче подписала контракт с Vogue и впервые появилась на обложке знаменитого журнала в 1946 году.

Хотя Делль’Орефиче быстро стала любимицей модного фотографа Эрвина Блюменфельда и появилась на нескольких обложках других журналов, ее доход не мог прокормить ее семью. Кармен и ее мать начали шить одежду и продавать ее. У семьи молодой модели даже не было телефона, поэтому Vogue приходилось посылать людей, чтобы сообщить ей о предстоящих съемках.

Она быстро добилась успеха, но столкнулась с некоторыми проблемами

DALLAL/SIPA/EAST NEWS

В свои 20 с небольшим, после многих лет съемок для журнала Vogue, Кармен Делль’Орефиче привлекла внимание редактора раздела моды Harper’s Bazaar. Она начала появляться на обложках все чаще и чаще, одновременно став моделью нижнего белья для Vanity Fair.

Тем временем модель впервые вышла замуж и родила дочь Лору. Но Билл, ее первый муж, забирал зарплату Кармен и выдавал ей лишь небольшое пособие. После того, как брак закончился разводом, Делль’Орефиче вышла замуж за фотографа Ричарда Хейманна, но вскоре их союз также распался.

В 47 лет, после того, как ее третий брак распался, модель решила снова начать работать на полную ставку

«Когда мне было 40, я не хотела выглядеть на 20. Я всегда показывала красоту своего возраста. Именно поэтому мне нравится позировать перед камерой», — объяснила Делль’Орефиче. Шли годы, но модель не чувствовала, будто в индустрии моды ей больше нет места.

В 90-х и начале 2000-х годов Делль’Орефиче работала моделью для Target, Cho Cheng и Rolex, а также снова начала появляться в Vogue и Harper’s Bazaar. В настоящее время она позирует, в частности, для H&M, Sephora и Phillip Plein, а также выходит на подиумы для таких дизайнеров, как Анна Суи и Го Пэй.

Сейчас, в 91 год, Делль’Орефиче не собирается останавливаться, и ее жизненная философия действительно вдохновляет

В 2008 году Делль’Орефиче вошла в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самой продолжительной карьерой модели. По словам супермодели, «тело в движении всегда остается в движении, и мы созданы для того, чтобы двигаться. У каждого свой ритм». Несмотря на трудности, Делль’Орефиче никогда не позволяла препятствиям остановить ее.

DALLAL/SIPA/EAST NEWS

LAURENT BENHAMOU/SIPA/EAST NEWS

Когда ее спросили, думала ли она когда-нибудь об уходе на пенсию, Делль’Орефиче ответила «нет». «Я хочу наслаждаться каждым днем своей жизни, и работа мне в этом помогает», — сказала она в интервью 2017 года. Сейчас, в 91 год, модель, кажется, и не собирается останавливаться. В октябре 2022 года она появилась вместе с другой супермоделью, Беверли Джонсон, на обложке журнала New You.

«Мы продолжаем развиваться каждый день. Каждый день мы учимся чему-то новому и постоянно меняемся, как время на стрелках часов», — поделилась Делль’Орефиче. Она доказывает, что модели старше определенного возраста могут иметь очень плодотворную карьеру и что вынужденный ранний выход на пенсию — это то, что индустрия моды должна оставить позади.

Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS

Что вас больше всего впечатлило в истории Кармен Делль’Орефиче? Считаете ли вы, что индустрия моды становится более разнообразной?