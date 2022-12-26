11 совершенно нормальных вещей, из которых маркетологи раздули проблемы, чтобы опустошать наш кошелек

Иногда производители товаров буквально навязывают нам их, пытаясь обратить внимание на проблему, которой раньше не существовало. Например, штаны шьют специально с маленькими карманами или заставляют стесняться абсолютно естественного вида кожи. Мы решили выяснить, какие «проблемы» появились с легкой руки маркетологов и производителей.

Естественные выделения

Многие годы женщины стыдились своих выделений, что позволяло продавать им ежедневные прокладки от этой «напасти». Однако это совершенно нормальный физиологический процесс, которого не стоит стесняться. Если же выделения вызывают беспокойство, то стоит обратиться к врачу, а не маскировать их. Гинекологи говорят, что ежедневки вообще могут навредить — у некоторых женщин они вызывают раздражение.

Недостаточно светлые белки глаз

Чем светлее склера (белок глаза), тем ярче кажется сам цвет глаз. Поэтому в последнее время стали довольно популярными глазные капли, которые сужают сосуды, за счет чего склера выглядит белее. Существуют даже специальные операции по отбеливанию глаз.

Некоторые эксперты против таких методов: глазные капли имеют временный эффект и могут ухудшать реакцию организма на воспаления, а во время операции человеку удаляют нормальные сосуды. Погоня за эстетическим эффектом может привести к серьезным последствиям для здоровья. В большинстве случаев незначительное покраснение белков не несет никакого вреда. Но если белки окрасились в другой цвет или, помимо красноты глаз, присутствуют еще какие-либо симптомы заболеваний, то нужно обратиться к врачу, а не «отбеливать» глаза. Недавно увидел рекламу средства, которое делает белки глаз белее. Кажется, пора начинать беспокоиться. © ALoudMeow / Reddit

Невыраженная талия и «животик»

AP/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Часто можно услышать, что у женщины, мол, должна быть узкая талия и плоский живот. Даже худые дамы сталкиваются с тем, что талия не выражена, а животик немного выпирает. В погоне за идеальным телом многие женщины покупают корсеты и утягивающее белье. Однако не у всякой фигуры есть выраженная талия — например, ею не могут похвастаться такие типы, как «прямоугольник» и «яблоко». Но у каждой фигуры есть и свои достоинства, которые можно выгодно подчеркнуть при помощи одежды. Зачем зацикливаться на талии? Что же касается выпирающего «пузика» — это также совершенно нормальная ситуация. Эксперты говорят, что небольшой процент жира необходим для женского организма, а его экстремальное снижение плохо сказывается на здоровье.

Секущиеся кончики

Иногда реклама преподносит посеченные концы волос чуть ли не как болезнь. И эту проблему предлагают решить с помощью различных шампуней, масок и кондиционеров. На самом деле уже посеченные кончики невозможно «склеить» обратно — помогут только ножницы. Подобные средства могут лишь замаскировать проблему. Чтобы частично предотвратить появление секущих кончиков, можно использовать хорошие увлажняющие продукты и пореже делать укладку при помощи утюжков.

Волосы в носу

Многие считают, что волосы в носу — это негигиенично и вообще «фу». Поэтому стараются избавиться от них с помощью триммеров, воска, пинцета и даже лазерной эпиляции. На самом деле волосы в носу абсолютно естественны. Более того, они фильтруют воздух от инородных частиц. Их удаление может привести к негативным последствиям для здоровья, например к врастанию волос или назальному вестибулиту (разновидность дерматита).

Сальные нити на лице

Сальные нити часто путают с черными точками. Но на самом деле это небольшое скопление масла в порах, которое очищает, а не забивает их. Внешне они похожи на черные точки, но есть различия: нити более светлые и плохо выдавливаются. Косметологические компании делают хорошую прибыль на различных масках, полосках для носа, а также на процедурах по очищению лица, порой выдавая абсолютно нормальные поры за забитые.

В то время как черные точки — это разновидность угрей, и их действительно нужно лечить, сальные нити дерматологи советуют не трогать вообще. Если хочется сделать их менее заметными, можно, конечно, воспользоваться скрабом или полосками, но эффект будет временный.

Маленькие карманы на женских штанах

Многие женщины замечают, что карманы на их брюках или джинсах либо совсем маленькие, либо вообще отсутствуют. Некоторые дизайнеры оправдываются, мол, карманы на женской одежде портят силуэт. Однако, скорее всего, это сделано для того, чтобы женщины чаще покупали сумки и клатчи, куда они могут складывать необходимые вещи. А также производители могут сэкономить на ткани. Я даже заметил, что на мужских пижамах всегда есть карманы, а на женских — нет. © oakXXIII / Reddit

«Опасный» глютен

Глютен — это белок, содержащийся в пшенице. В последнее время очень много людей выбирает безглютеновую диету, объясняя это тем, что он вреден и, если его употреблять, то сложно похудеть. На волне ажиотажа производители продуктов питания с маркой «без глютена» получают хорошую прибыль, ведь такая продукция стоит на порядок дороже обычной. Однако люди потребляют глютен со времен, когда впервые начали печь хлеб. Противопоказан он лишь людям с непереносимостью или аллергией на это вещество. Для большинства же людей глютен безвреден. Кроме того, некоторые отмечают, что и на безглютеновой диете набирают вес. А все по вине других веществ, например сахара.

«Неправильное» лицо

В социальных сетях можно часто увидеть девушек с идеальными чертами лица: высокими скулами, узким носом и точеным подбородком. В связи с этим в последнее время возросла популярность контуринга, а вместе с ним и сопутствующих продуктов: бронзеров, хайлайтеров, специальных кистей к ним. Но ведь все лица разные и этим прекрасны, а медийные личности часто используют фотошоп или специальные фильтры в соцсетях. Косметические компании заставляют людей думать, что структура их костей неправильная, и продают бронзеры, чтобы женщины могли «исправить» лицо. Я работаю визажистом более 10 лет, мы всегда немного контурировали лицо, но не настолько же, как сейчас. © Unknown author / Reddit

Низкий иммунитет

Далеко не у каждого человека снижен иммунитет и его требуется повышать, но рекламные кампании многих средств строятся на этой «проблеме». Однако продукты на полках магазинов, которые обещают повысить сопротивляемость вирусам и бактериям, вряд ли смогут справиться с этой задачей. На сегодняшний день не существует гарантированных способов укрепить иммунитет. Ученые советуют лишь поддерживать здоровый образ жизни.

Целлюлит

Бытует мнение, что наличие «апельсиновой корки» на коже свидетельствует о лишнем весе. Порой про целлюлит и вовсе говорят так, будто это болезнь. Благодаря этому убеждению существует целая индустрия «лечения» целлюлита, начиная от скрабов и мазей и заканчивая пластическими операциями. Эксперты же говорят, что целлюлит — это нормальное явление. От него действительно можно попробовать избавиться с помощью хирургии в эстетических целях, но кремы и мази не помогут — они дадут лишь временный визуальный эффект. Моя девушка очень стесняется целлюлита. Из-за него она не носит короткие шорты или юбки. Я никак не могу убедить ее, что все нормально. © bigegosmall****s / Reddit

Целлюлит — это не проблема, и он не вреден. Но подают его именно так, и я вижу целую кучу продуктов, обещающих его убрать. © p*****n-shots / Reddit

Какие еще проблемы, на ваш взгляд, придумали только ради прибыли?

Фото на превью Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News