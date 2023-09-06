14 человек рассказали, какие мелочи лихо крутанули их жизнь на 180 градусов

Говорят, что случайности не случайны. Вы задумывались, как влияют на нашу жизнь незначительные, казалось бы, события? Вот мы решаем, выпить ли кофе с утра дома или купить стаканчик по дороге, вот случайно оказываемся там, куда не планировали идти — и жизнь круто меняется. Бывало с вами такое? С нашими героями — да.