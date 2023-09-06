14 человек рассказали, какие мелочи лихо крутанули их жизнь на 180 градусов
Говорят, что случайности не случайны. Вы задумывались, как влияют на нашу жизнь незначительные, казалось бы, события? Вот мы решаем, выпить ли кофе с утра дома или купить стаканчик по дороге, вот случайно оказываемся там, куда не планировали идти — и жизнь круто меняется. Бывало с вами такое? С нашими героями — да.
- В старшей школе я сломал руку — в футбол неудачно поиграл. Поэтому от уроков физкультуры меня освободили, и я просто ходил туда-сюда вокруг школы. И каждый день ходила со мной еще одна девчонка с гипсом, мы много болтали и в конце концов подружились. Спустя 20 с лишним лет эта девчонка — моя жена, и у нас двое детей. © redpurplegreen22 / Reddit
- От безысходности нашел подработку — изготавливать деревянные подставки для сноубордов и скейтбордов. 12 лет спустя я стал круто разбираться в деревообрабатывающей промышленности и сделал неплохую карьеру. А прямо сейчас своими руками делаю кровать для сына. © 123Fake_St / Reddit
- Был какой-то детский день рождения, на который я вообще не хотела идти, но в последнюю секунду почему-то передумала. И там, на празднике, познакомилась с будущим мужем. © Jelnaana / Reddit
- Играл в онлайн-игру за друида. В итоге мне настолько понравилось исцелять соигроков, что я решил стать медбратом и в реальной жизни. Да, все еще люблю лечить. © human_male_123 / Reddit
- Я в старших классах твердо решил, что буду хорошо относиться ко всем одноклассникам, даже к тем, кого считали странным. А 10 лет назад моя жизнь круто повернулась не в лучшую сторону, и именно тогда мне позвонил один из бывших одноклассников. Он спросил, не хочу ли я выучиться на разработчика программного обеспечения — еще со школы, мол, запомнил, что я всяким таким увлекаюсь и точно быстро научусь. А я в тот момент курицу на заправке жарил, за еду работал. © xChariotx / Reddit
- Мы с братом только что переехали на новое место, решили зайти в кафешку. Разговорились с официанткой, рассказали, что мы тут недавно, а она позвала менеджера и он тут же предложил мне устроиться к ним на работу. В итоге я там познакомилась с симпатичным барменом, и вот спустя 10 лет мы женаты и переехали в новый город. А все из-за того, что мы зашли в случайный ресторанчик. © keanusmommy / Reddit
- В 6 классе увидел, как наша учительница что-то там меняет на школьном сайте, и попросил ее научить меня, как это делать. И благодаря этому вот уже 10 лет я работаю инженером-программистом, а зарплата позволяет ездить по миру. Я родом из крохотного городка, и когда-то даже представить не мог, что у меня будет такая жизнь. © TheNegligentInvestor / Reddit
- Первый месяц в универе, жду не дождусь, когда уже поеду домой и буду играть в комп. На остановке ко мне подходит красотка, которой я помогал на уроках информатики, и спрашивает, какой мне автобус нужен — может, решила, что нам в одну сторону, я не знаю. Ну и я почему-то решил подождать автобуса вместе с ней. Прошло 11 лет. Я отказался от вредных привычек, закончил две магистратуры (а ведь собирался вообще бросить универ), играю с сыном и нашей собакой, пока моя рыжеволосая красавица-жена в душе. Да, все благодаря тому, что я решил задержаться тогда еще немного. © hirvaan / Reddit
- После школы и перед университетом работал в детском саду. Мне в душу особенно запал один ребенок с речевыми нарушениями, и я стал активно работать с его логопедом. Эта работа помогла понять, что я хочу поступить на лингвиста. Я понимал, что с моими оценками в аттестате это маловероятно, но как раз в этом году один университет опробовал новую систему приема студентов — половине поступающих нужно было всего лишь написать мотивационное эссе. И только я поступил, они в следующем же году от этой системы отказались из-за неэффективности. А у меня теперь есть магистерская степень по языковой психологии, и в этом семестре я начинаю преподавать в этом же самом университете. © MonsieurRud / Reddit
- Я занимаюсь дзюдо, но далеко не мастер — во время тренировки случайно вывихнул человеку плечо. Мне было очень стыдно, и я решил пройти какой-нибудь курс оказания первой помощи. Нашел школу поблизости от дома и именно там познакомился с будущей женой. Теперь вот часто думаю, как бы сложилась жизнь, не ошибись я тогда на тренировке. © locutus92 / Reddit
- Спешила домой на рождество. Вижу — моя электричка стоит, ну я со всех ног бегу к ней, запрыгиваю. Показалось, что вижу в вагоне знакомого, решила подойти поздороваться. А он был с компанией друзей, ну и пригласил меня уже в новом году пойти потусоваться где-нибудь с его друзьями. Ну а я взяла и пошла из чистого любопытства, и среди его компании встретила очень симпатичного парня. Мы обменялись номерами. А случилось это почти 10 лет назад, и мы уже 4 года как женаты. Поразительно: если бы я не побежала на ту электричку, нашей чудесной дочки вообще не было бы на свете. © laserwoman / Reddit
- Еще подростком я нашел первую подработку. С работы меня забирала на машине мама, но в этот раз она задерживалась. Я позвонил ей и сказал, что дойду домой пешком. По дороге встретил одну девчонку которая мне нравилась, мы разговорились и зашли в магазин. А там она говорит: «Ой, там, кажется, мой бывший парень, подыграй мне, будто мы вместе» — и хватает меня за руку. И только в день нашей свадьбы я узнал, что никакого бывшего там не было — ей просто захотелось взять меня за руку. В этом году отмечаем 20 лет вместе. А все из-за того, что я тогда домой пешком пошел. © LochNessMansterLives / Reddit
- В новом городе случайно сел не на тот поезд. Пришлось спрашивать дорогу у какого-то парня, а он, как выяснилось, едет туда же, куда и я. Ну мы и разговорились по пути, пока ехали, он оказался начинающим кинорежиссером — ну а я просто кино любил смотреть. В итоге около 2 лет назад мы с ним сделали наш первый фильм. © SrgtSquarePants / Reddit
- Занятия неожиданно отменили, и нужно было чем-то занять освободившиеся 3 часа. Ребята решили пойти в музей, и я пошел вместе со всеми. Впервые удалось пообщаться с тихой и милой девчонкой из класса — с девчонкой, на которой я женат вот уже 45 лет. © NotYetReadyToRetire / Reddit
Как, однако, много случайностей приводят к встрече «того самого» или «той самой»! У нас есть еще одна очаровательная подборка историй — на сей раз о том, как люди повстречали свою половинку.
AdMe/Народное творчество/14 человек рассказали, какие мелочи лихо крутанули их жизнь на 180 градусов
Поделиться этой статьёй