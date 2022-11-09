14 способов изящно поставить на место любого грубияна и сохранить нервы
Каждый из нас сталкивался с нетактичными вопросами, назойливыми предложениями, а то и с неприкрытым хамством. Многие откровенно теряются, когда посторонние люди нарушают личные границы, другие же умеют так изящно поставить наглецов на место, что хочется записаться к ним на мастер-класс.
- Я работаю в кол-центре, и соглашаться с клиентом во всем — это наше единственное оружие против хамства. Например, собеседник говорит мне: «Я же сказал „нет“. Ты что, дурак?» А я ему ответил: «Невероятно, спасибо, что вы это заметили!» © Unknown author / Reddit
- Отвожу дочь в садик. По пути детка споткнулась и упала. Поднимаю ребенка, утешаю, отряхиваю. Навстречу идет мужик и начинает орать, что мы перегородили всю дорогу, хотя мы стояли на краю тротуара и места, чтобы пройти, было достаточно. Я поворачиваюсь к дочке и громко, чтобы мужик слышал, говорю: «Заяц, помнишь, ты спрашивала, кто такие хамы? Теперь понятно?»
- Я довольно высокий и часто слышу в свой адрес: «Эй, как там наверху погода?» На это я отвечаю: «Лучше, чем шутки у вас внизу». © piaria / Reddit
- А у меня по поводу моего высокого роста как-то был такой диалог:
— Ты играешь в баскетбол?
— А ты работаешь на Вилли Вонку? (На Вилли Вонку, согласно произведению «Чарли и шоколадная фабрика», работали представители вымышленного племени умпа-лумпов, которые отличались очень маленьким ростом. — Прим. ADME.) © ThePhilosophile / Reddit
- У меня есть определенные ответы на неудобные вопросы, они не грубые, однако обычно сразу прекращают потенциально неприятный разговор. Например, если кто-то спрашивает меня: «Сколько ты зарабатываешь?», мой типичный ответ — любезно спросить: «Вы только что спросили меня, сколько денег я зарабатываю?» © Rhonda Rutledge / Quora
- Однажды я целый день просидел дома в ожидании доставки, которая так и не прибыла. Когда я позвонил, чтобы пожаловаться, дама на другом конце провода сказала мне, что я ошибся в дате доставки. Я не ошибался, у меня было подтверждение в письменном виде. В ответ на это она начала орать. Я сдержался и сказал ей очень вежливым тоном: «Спасибо за вашу помощь. Не могли бы вы, пожалуйста, соединить меня с кем-нибудь, кто действительно знает, как разговаривать с клиентом?» © James Griffiths / Quora
- Моя подруга Катя гуляла с 3-летней дочкой на детской площадке. Мелкая только уселась на качели, как подбежала нервная дама и начала орать, чтобы девочка слезала, потому что ее сын уже давно хотел покачаться. Подруга вежливо ответила, что ее дочь никуда не уйдет. В ответ неадекватная мамаша назвала ее ведьмой и прошлась по ее внешности. А надо сказать, выглядит Катерина довольно колоритно: тату, черные волосы, черная одежда, мрачный макияж. И вот эта готичная дива встает и начинает монотонно зачитывать вслух латинские крылатые выражения. Скандалистку как ветром сдуло, а Катя наконец-то поняла, зачем она учила латынь на 1-м курсе истфака.
- Ехала как-то утром на работу. Быстрее всего на маршрутке, к моей остановке она подъехала уже полной, но впереди освободилось одно место. И тут, расталкивая всех желающих уехать женщин, меня в том числе, на это место устремляется и плюхается мужчина средних лет. Я зашла в салон, чертыхаясь про себя на такое хамство и этого «джентльмена». Водитель закрывает дверь, оборачивается в салон и говорит, посмотрите, мол, на этого мужчину, как сильно человеку сесть хотелось! Настроение поднялось. © Подслушано / Ideer
- Надоедливый продавец уговаривал меня попробовать спрей для очков против запотевания или что-то в этом роде. Я посмотрел прямо на него и с очень серьезным лицом сказал: «Я не ношу очки». Он был сбит с толку и едва смог сказать: «Но вы сейчас их носите». Я ответил обиженно: «Нет, не ношу!» После этого он сдался. © Kahoots113 / Reddit
- После института сразу нашла работу. Начальник был сначала нормальным, но со временем стала проявляться его настоящая суть. Он хамил, орал без причины. Во время очередного конфликта он заявил мне: «Слышь, соплячка, в той школе, где ты училась, я был директором!» Я, конечно, поняла, что он имел в виду, но просто автоматом выпалила: «Ничего себе, Наталья Михайловна, а вас жизнь-то потрепала!» Не уволил. Наверное, побоялся показаться слабаком. © Подслушано / Ideer
- Рано утром возвращалась с работы и увидела, как молодой мужчина с дочкой детсадовского возраста вышел из подъезда и выбросил мешок с мусором в урну, расположенную рядом. Я сделала замечание, но в ответ он нахамил. Меня это взбесило, ведь до мусорного бака 50 метров. Я распечатала объявление на пару соседних подъездов с подробным описанием его внешности и проступка. Через неделю увидела, как он тащит мусорный мешок к бакам, а за ним наблюдает жена. © Подслушано / Ideer
- Недавно работник почты нахамил нам, клиентам, и отказался работать в то время, когда до конца рабочего дня оставался еще час. «Ну, закрыто так закрыто!» — решили мы после 1,5 часов под дверью и для пущей важности подперли ее досками. И ушли домой. © Подслушано / Ideer
- Дело было на почте. Пожилая дама расспрашивала о чем-то сотрудника, тот сначала не отвечал, потом что-то буркнул, скорчил рожу и бросил ей какой-то бланк, грубо сказав заполнить его. В ответ она открыла свою сумочку и достала шоколадку KitKat, которую дала служащему со словами: «Большое спасибо, отдохните немного. Есть перерыв — есть KitKat». Парень тут же улыбнулся и, хоть и не извинился, терпеливо объяснил, что нужно сделать. © Nupoor Vaghasia / Quora
- 10 лет назад осталась одна с маленькой дочкой. За мной ухаживал состоятельный мужчина, и даже были с его стороны разговоры про свадьбу. Зарабатывала я ровно столько, что хватало только на еду. И в начале зимы у меня развалились сапоги. В ремонте сказали, что тут уже нечего чинить. Решила попросить взаймы у потенциального «супруга». Ответ был таков: «Заработай и купи!» Встречи с этим мужчиной прекратила сразу. Уже 8 лет я замужем, сменила работу и не живу от зарплаты до зарплаты. Недавно увидела этого «советчика» на остановке, решила его подвезти. Расспросила, как живет, — все так же одинокий, без детей, почти нет зубов, на голове лысина. На его вопрос, как я сама сумела всего добиться, у меня был только один ответ: «Заработала и купила». © Подслушано / Ideer
А как вы ставите на место обидчиков или назойливых собеседников?
AdMe/Народное творчество/14 способов изящно поставить на место любого грубияна и сохранить нервы
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