14 способов изящно поставить на место любого грубияна и сохранить нервы

Каждый из нас сталкивался с нетактичными вопросами, назойливыми предложениями, а то и с неприкрытым хамством. Многие откровенно теряются, когда посторонние люди нарушают личные границы, другие же умеют так изящно поставить наглецов на место, что хочется записаться к ним на мастер-класс.