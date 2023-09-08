15 человек, которые на собственном опыте узнали, какие сюрпризы может преподнести мать-природа
Люди Икс — среди нас. И речь не про героев супергеройских фильмов, а про обычных людей. Ведь даже за голубой цвет глаз отвечает особая мутация в генах. А некоторых природа наделила еще более необычными изюминками тела.
1. «У меня и моего парня родинки на одном и том же месте на противоположных руках»
- Это знак, что вы созданы друг для друга! © Niranaeth / Reddit
2. «После выпадения у меня стали отрастать кудрявые волосы»
3. «У нас с сестрой похожие родимые пятна, но разного цвета!»
4. «У моей девушки есть пятачок на руке, на котором не бывает мурашек»
5. «У нас с сыном одинаковые родинки в одном и том же месте»
6. «Я могу по своему желанию вывернуть плечи»
7. «Я не могу согнуть ни один палец, поэтому у меня нет никаких следов на пальцах»
8. «У меня на радужке глаза веснушка в форме сердца»
9. «У нас с женой почти одинаковые родинки на ладонях»
10. «Я мужчина, и у меня особая мутация дистихиаза — несколько рядов ресниц»
- Такая мутация — мечта каждой женщины! © jessiethedrake / Reddit
11. «У меня родинки на каждой ноге в одном и том же месте»
12. «Я обыграл свои родинки такой татуировкой!!»
13. «Три моих родинки похожи на пояс Ориона, и я решила добавить тату с остальной частью созвездия»
14. «Мой сын родился с двумя большими пальцами на руке»
- Он станет легендой автостопа! © random-comment-drop / Reddit
15. «Мои глаза разного цвета: синий и коричневый»
Еще одно необычное свойство — гетерохромия — тоже встречается у некоторых людей. Из-за нее цвет глаз у человека может различаться. И когда эту особенность акцентируют с помощью специального макияжа, это выглядит еще круче.
Фото на превью Dependent_Desk_1944 / Reddit
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