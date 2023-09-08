15 человек, которые на собственном опыте узнали, какие сюрпризы может преподнести мать-природа

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Люди Икс — среди нас. И речь не про героев супергеройских фильмов, а про обычных людей. Ведь даже за голубой цвет глаз отвечает особая мутация в генах. А некоторых природа наделила еще более необычными изюминками тела.

1. «У меня и моего парня родинки на одном и том же месте на противоположных руках»

Это знак, что вы созданы друг для друга! © Niranaeth / Reddit

2. «После выпадения у меня стали отрастать кудрявые волосы»

3. «У нас с сестрой похожие родимые пятна, но разного цвета!»

4. «У моей девушки есть пятачок на руке, на котором не бывает мурашек»

5. «У нас с сыном одинаковые родинки в одном и том же месте»

6. «Я могу по своему желанию вывернуть плечи»

7. «Я не могу согнуть ни один палец, поэтому у меня нет никаких следов на пальцах»

8. «У меня на радужке глаза веснушка в форме сердца»

9. «У нас с женой почти одинаковые родинки на ладонях»

10. «Я мужчина, и у меня особая мутация дистихиаза — несколько рядов ресниц»

Такая мутация — мечта каждой женщины! © jessiethedrake / Reddit

11. «У меня родинки на каждой ноге в одном и том же месте»

12. «Я обыграл свои родинки такой татуировкой!!»

13. «Три моих родинки похожи на пояс Ориона, и я решила добавить тату с остальной частью созвездия»

14. «Мой сын родился с двумя большими пальцами на руке»

15. «Мои глаза разного цвета: синий и коричневый»