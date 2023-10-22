15+ человек изменили всего одну деталь в интерьере, а кажется, будто полноценный ремонт отгрохали

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Порой так хочется чего-то нового: поменять обои во всех комнатах, заменить скучную плитку в ванной, обустроить наконец-то кухню своей мечты. Но как представишь, сколько потребуется финансов, нервов и сил, — желание тут же пропадает. Однако многие даже не догадываются, что часто можно обойтись и без полноценного ремонта. Герои нашей статьи лично убедились в том, что порой достаточно изменить какую-то мелочь, и весь интерьер оживает.

«Покрасила гостиную — обстановка сразу другая»

«У нас заиграло детство. Да, такие стулья удобные»

Как вы вообще на них сидите? © Silly_goose_rider / Reddit

«Всего лишь добавила коврик, цветок и кота»

Кот идеально подходит к дивану. © 3-****er-Snaps / Reddit

Посмотрите на находки от дизайнера интерьеров, с которыми квартира будет выглядеть дорого.

«Не могу определиться, какой стороной ковер постелить: черной или белой»

Черный смотрится намного лучше, он прямо все остальные элементы интерьера объединяет. © intruda1 / Reddit

Такая маленькая деталь, а какая разница

Первый вариант! Так комната выглядит гораздо круче. © Brattypinkbunny / Reddit

«Не делала ничего масштабного, но получилось классно. Плитка 1923 года, кстати»

«Не хотела выбрасывать шкафы, но думала освежить интерьер. В итоге покрасила их»

«Сделала акцентную стену. До и после»

Да я бы вообще всю комнату покрасила в такой цвет! © alsointocats2 / Reddit

«Уголок в моей спальне»

Выглядит отлично! В такой обстановке точно получится расслабиться. © kurmiau / Reddit

«Возможно, когда-нибудь мы отремонтируем кухню, ну а пока что я избавилась от всей этой зелени»

«Совсем небольшие изменения в моей гостиной. Новая стеклянная тумба под телевизор, коврик и любимые картины»

«Потратила всего $ 40 и сделала такой кухонный фартук. Но как же поменялся весь вид»

Этот фартук так сильно все изменил, что мой мозг отказывается в это верить. © OutsideScore990 / Reddit

«До и после покраски игровой комнаты. Какая разница!»

«Впервые занимаюсь лепниной. С нетерпением жду, когда еще что-то сделаю»

«Теперь у меня новый ковер и журнальный столик»

Всего лишь новый коврик, но как много стало места