15+ человек изменили всего одну деталь в интерьере, а кажется, будто полноценный ремонт отгрохали
Порой так хочется чего-то нового: поменять обои во всех комнатах, заменить скучную плитку в ванной, обустроить наконец-то кухню своей мечты. Но как представишь, сколько потребуется финансов, нервов и сил, — желание тут же пропадает. Однако многие даже не догадываются, что часто можно обойтись и без полноценного ремонта. Герои нашей статьи лично убедились в том, что порой достаточно изменить какую-то мелочь, и весь интерьер оживает.
«Покрасила гостиную — обстановка сразу другая»
«У нас заиграло детство. Да, такие стулья удобные»
- Как вы вообще на них сидите? © Silly_goose_rider / Reddit
«Всего лишь добавила коврик, цветок и кота»
- Кот идеально подходит к дивану. © 3-****er-Snaps / Reddit
Посмотрите на находки от дизайнера интерьеров, с которыми квартира будет выглядеть дорого.
«Не могу определиться, какой стороной ковер постелить: черной или белой»
- Черный смотрится намного лучше, он прямо все остальные элементы интерьера объединяет. © intruda1 / Reddit
Такая маленькая деталь, а какая разница
- Первый вариант! Так комната выглядит гораздо круче. © Brattypinkbunny / Reddit
«Не делала ничего масштабного, но получилось классно. Плитка 1923 года, кстати»
«Не хотела выбрасывать шкафы, но думала освежить интерьер. В итоге покрасила их»
«Сделала акцентную стену. До и после»
- Да я бы вообще всю комнату покрасила в такой цвет! © alsointocats2 / Reddit
«Уголок в моей спальне»
- Выглядит отлично! В такой обстановке точно получится расслабиться. © kurmiau / Reddit
«Возможно, когда-нибудь мы отремонтируем кухню, ну а пока что я избавилась от всей этой зелени»
«Совсем небольшие изменения в моей гостиной. Новая стеклянная тумба под телевизор, коврик и любимые картины»
«Потратила всего $ 40 и сделала такой кухонный фартук. Но как же поменялся весь вид»
- Этот фартук так сильно все изменил, что мой мозг отказывается в это верить. © OutsideScore990 / Reddit
«До и после покраски игровой комнаты. Какая разница!»
«Впервые занимаюсь лепниной. С нетерпением жду, когда еще что-то сделаю»
- Умоляю, научите! © drugstore-diet / Reddit
«Теперь у меня новый ковер и журнальный столик»
- Вау, разница просто огромная! © 2eau / Reddit
Всего лишь новый коврик, но как много стало места
Можно лишь позавидовать гениям, которые способны преобразить свое жилище без полноценного ремонта. Однако кто знает, может быть у каждого из нас получится не хуже, просто мы боимся попробовать.
Фото на превью West_Pudding_7947 / Reddit
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