15+ человек, от поведения которых у окружающих аж подгорает, а они и в ус не дуют

Есть люди, поведение которых вроде и не является противозаконным, но вызывает массу вопросов. Они легко без спроса берут чужие вещи, не стесняются лезть в чужую жизнь и считают, что им все должны. Такие чудаки могут быть соседями, коллегами или даже родственниками. Нервные клетки при общении с такими индивидуумами могут спасти только юмор и позитивное отношение к жизни.