15+ человек, от поведения которых у окружающих аж подгорает, а они и в ус не дуют
Есть люди, поведение которых вроде и не является противозаконным, но вызывает массу вопросов. Они легко без спроса берут чужие вещи, не стесняются лезть в чужую жизнь и считают, что им все должны. Такие чудаки могут быть соседями, коллегами или даже родственниками. Нервные клетки при общении с такими индивидуумами могут спасти только юмор и позитивное отношение к жизни.
- Привела сына на занятия в детский центр, его самокат оставили в тамбуре. Занятие закончилось, вышли, самоката нет. Центр маленький, чужие не приходили. Пока администратор смотрела по камерам, кто заходил, мы с Тимохой вышли на улицу поглядеть, не катается ли кто рядом. Вижу, на крыльце молодой отец с дитем лет 3 с нашим транспортным средством. Взираю неодобрительно, спрашиваю: «Как так?» Аргументы молодого папаши: «А что такого? Вам что, жалко?» Мне не жалко, но можно же спросить. «Я вас что, искать должен?» — недоумевает отец-молодец. Действительно. © CPEjunkie / Pikabu
- Утром в жаркий день бежала на работу и зашла в магазин захватить бутылку минералки. Мое внимание привлек скандал: бабуля выбирала уцененные яблоки недалеко от кассы, набрала уже почти тележку и никому к новым ящикам подойти не давала, типа она же первая. В тех, что она уже покопалась, и взять-то было нечего — гнилье и битые. А вечером я увидела эту бабушку в подземном переходе на бойком перекрестке: она продавала эти яблоки как из своего сада раза в 3 дороже, чем в магазине. © Алла Августинович
- На Рождество летела домой 1-м классом. Поднимаюсь на борт и вижу: на моем месте сидит мальчик 9 лет, а рядом его мамаша. Она спрашивает: «Вы же не против, если сын полетит рядом со мной?» Оказалось, эта мать года купила себе билет в 1-й класс, а сыну — в эконом. Ну я не выдержала и говорю ей: «Нет, если вы хотите сидеть со своим ребенком, берите свои вещи и шуруйте в эконом». В итоге она так и осталась в 1-м классе, а ее сын вернулся в хвост самолета. Ну и мамаша! © pongomer / Reddit
- Свекровь заехала в гости. Я быстренько наметала всего на стол, стою крошу салат, она с внуком тетешкается. Вдруг краем глаза замечаю: у сына изо рта выпала соска, а моя дорогая Марья Петровна подняла ее, облизала и ему протягивает. Я еле успела ее руку перехватить. Говорю: «Что ж вы делаете?! Так же микробы и болезни малышу передать можно!» А она так обиженно мне: «Ой, всю жизнь так делали — и ничего! Я что, заразная? Брезгуешь, что ли?» А я брезгую и сама так никогда не делаю. В общем, теперь свекровь со мной общается через губу.
- Когда я жила с родителями, к нам пришли гости с ребенком лет 4. Он все время пытался добраться до маминой полки с фарфоровыми статуэтками, и мне пришлось просто сесть на его пути, чтобы он их не достал. А родителям мальчугана было весело, они все время науськивали его добраться до статуэток, а потом хвастались, что он уничтожил художественные проекты своих старших сестер и мобильные телефоны всех бедных гостей, которые бывали у них дома. После этого мне стало жалко ребенка: что из него вырастет с такими родителями? © oxomiyawhatever / Reddit
- Сидели однажды в одной компании и знакомый стал жаловаться, что далеко ему добираться до работы. У моего мужа был старый, но в хорошем состоянии велосипед, и он предложил дать его приятелю на время попользоваться. Тот поблагодарил и сказал, что велосипед его очень выручит. Примерно через год мы заехали к ним по пути и видим: стоит другой велосипед, более новый. Муж его спрашивает, мол, что за велик. А друг как ни в чем не бывало говорит, что наш велосипед продал, добавил денег немного и купил этот. © Lusceaeva Svetlana
- Мне пробивали покупки на кассе, а впереди старушка очень медленно собирала свой товар в сумки. И тут я вижу, что божий одуванчик кладет в свой пакет мои креветки и бодрым шагом идет на выход! Задержали старуху силами охраны. И что вы думаете? Она прошипела, кинув мне мой пакет, недешевый, кстати: «Подавись!» И охрана ее отпустила. © old.cynic / Pikabu
- Я не понимаю людей, которые тащат в рестораны своих собак. Шерсть животных имеет тенденцию плохо пахнуть, плюс это негигиенично, а для посетителей с аллергией вообще опасно. Я люблю домашних животных, у меня 10 кошек, но я не веду их в рестораны и не заставляю людей есть рядом с ними. Помню, как однажды сидел в кафе и музыка была такой громкой, что даже мне было некомфортно. Под столом лежала собака, которой явно было не по себе от этого шума. Я спросил у хозяина: «Не слишком ли громкая музыка для вашего песеля?» А он ответил: «Ой, да мы тут ненадолго» — а потом проторчал в кафе еще больше часа. Когда у меня была собака, мы брали ее на прогулки по полям, позволяли ей бегать и прыгать. Разве это не более подходящее место для домашнего любимца, чем кафе? © Linda Bagnati / Quora
- Дело было в 1988 году. Муж попросил для жены друга мой спортивный костюм — якобы она едет в санаторий. Костюм был финский, я его тогда достала за немалые деньги. Ну я дала. Через 3 месяца я уже поехала сама забирать свою вещь. Друг тогда строил дом, и я смотрю: его жена в штанах от моего костюма месит раствор. А куртку белую стирает в машинке с рабочей одеждой мужа. Я думала, что умру от горя. © Елена Лугинина
- На работе у каждого своя ложка для обеда, никто не берет чужую. Но 2 недели назад устроился к нам один мужик. В первый же день во время обеда он хватает мою ложку и начинает ею есть. Я говорю ему, мол, уважаемый, тут у всех свои ложки, тот, у кого она отсутствует, ест одноразовыми. Он ложку отдал, тему закрыли. Новый сотрудник не уяснил правил — свою ложку не приносил, периодически брал чью-то. Вчера коллега наехал на него: «Ты что, ложки не моешь после себя, облизываешь, вытираешь салфеткой и обратно кладешь?» На что получил исчерпывающий ответ: «А что такого? Я же не грязную кладу!» А потом добавил, что в таком токсичном коллективе работать не будет. © PotVrot / Pikabu
- Есть подруга, мать-одиночка, не работает и периодически просит выручить какими-то мелкими суммами (конечно, с клятвенным обещанием возврата). Буквально вчера просит она у меня довольно крупную сумму — надо оплатить месяц обучения ребенка в каком-то суперкрутом частном детском саду. Говорю: «Не, могу дать только в 10 раз меньше». И слышу «прекрасный» аргумент: «Насть, я же знаю, что у тебя есть вся нужная сумма!» А потом получаю мегафразу, еще с такой интонацией, чтобы я прямо прониклась собственным ничтожеством: «Да у тебя и детей-то нет! На что тебе деньги тратить?» Вот тут меня и переклинило, поэтому я просто прервала разговор. © Anastomus / ADME
- У подруги и ее мужа 3 детей. Как-то мы все вместе гуляли в парке, зашли в кафе, заказали на всех 3 пиццы и несколько кувшинов какого-то лимонада. Естественно, ее муж с детьми все и смели — уж не помню, успела ли я отхватить хоть один кусочек или так и пила единственный стакан «Тархуна». Моя челюсть стукнула по коленке, когда я услышала ее просьбу официантке: «Нам счет пополам, пожалуйста». Ну да, их пятеро и я одна — поровну, конечно. © Ирина / ADME
- Мне бабушка за месяц до свадьбы на день рождения подарила огромную картину с лебедями — уродливую, не описать. Презентовала так: «Вот лебеди — символы любви, чтобы у вас была такая же крепкая семья, как на картине». А на полотне мало того что взрослых лебедя было не два, а три, так еще и лебедята были черные как смоль. © AnyRain / Pikabu
- Мне 29 лет. В своей семье я паршивая овца, ведь только у меня нет ни мужа, ни детей (а я и не хочу). Зато у 4 моих сводных братьев и сестер все как надо. И вот недавно мы все собрались на семейном празднике, мой младший сводный брат и его жена объявили, что ждут еще одного ребенка. И все было нормально, пока в конце ужина жена одного из братьев не спросила меня, когда я планирую детей, ведь мне почти 30 и часики-то тикают. А один из сводных братьев добавил, что каждой семье нужна тетя — старая дева, типа это смешно. И мама еще вздохнула: «Мы просто беспокоимся о тебе». Тут я не выдержала и заявила: «Я единственный человек за этим столом, который не имеет вредных привычек и долгов, потому что завел больше детей, чем может себе позволить, поэтому переживать надо не за меня». Больше никто не сказал ни слова до конца ужина. © throw_93758 / Reddit
- Была у меня коллега, которая на всяких корпоративных праздниках, когда кто-то тортики приносит, любила отрезать кусок где-нибудь с четверть торта и сказать: «Это я внука угощу. Он сладкое любит!» С учетом того что нас было человек 15–20, кто-то после этого оказывался без сладкого. Но ее это не смущало. © Мария Лакомкина
- Я не люблю, когда ко мне прикасаются незнакомые люди. Но вот проблема: у меня длинные кудрявые волосы и почему-то это притягивает ко мне людей, как огонь — мотыльков. Я могу спокойно сидеть где-нибудь в одиночестве, как вдруг какой-то случайный человек начинает гладить меня по волосам, как собаку. Я взрослая женщина — почему кому-то кажется это нормальным? Меня часто обвиняют в том, что я как-то чрезмерно реагирую на такие вещи, но, извините, я не знаю, где были ваши руки и давно ли вы их мыли. Меня не волнует, что вы считаете мои волосы уникальными. Это не повод меня трогать! © Ray White / Quora
- Мы с мужем в самом начале брака около года жили с его родителями в деревне. У них не было никакой техники, поэтому мы все купили сами (бойлер, плиту, стиралку). И вот на следующий день после покупки стиралки к нам начали приходить родственники с баулами грязного белья, чтобы постирать у нас. Я возмутилась, а муж сказал не связываться, что у них так принято — помогать друг другу. Правда, помощь почему-то была только с нашей стороны.
Полдеревни родни постирали у нас белье по одному разу, по второму кругу не пошли. Вот что это было? © Svetlana Svetlana / ADME
А какие чудаки встречались на вашем пути?
AdMe/Народное творчество/15+ человек, от поведения которых у окружающих аж подгорает, а они и в ус не дуют
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