15+ человек, которые в повседневности носят винтажные вещи, но их образы совсем не отдают нафталином
Иногда кажется, что за модой не угнаться. Десятки трендов сменяют друг друга чуть ли не каждую неделю, и непонятно, какого размера должен быть шкаф, чтобы прикупить себе все современные хитовые вещи. Но эти правила работают далеко не для всех. Есть люди, которые, наоборот, обожают винтажные наряды с историей и выбирают носить их каждый день.
Мы в ADME верим: то, с какой утонченностью герои статьи подбирают свои образы в винтажном стиле, может вдохновить любого подыскать себе что-то стильное из моды прошлого.
«Влюбилась в это платье из 70-х. Жду не дождусь, когда смогу почаще носить его весной и летом»
«Костюмы из 80-х и 50-х. Очень удобно!»
«Это мы с женой. Я обожаю моду 70-х, даже когда кажется, что я выгляжу немного странно!»
«Откопала это коктейльное платье 60-х годов для своей мини-свадьбы»
«Это я в костюме из 1910-х»
Изящное платье-накидка
«Мой сегодняшний наряд! Потихоньку обретаю достаточную уверенность в себе, чтобы появляться на людях в винтажной одежде»
«До сих пор не могу поверить, что мне досталось это винтажное платье ручной работы из 50-х годов»
«Мой винтажный велосипедный костюм и винтажный велосипед 1958 года, который я сам отреставрировал»
«Сшила дочке наряды по винтажным выкройкам!»
«Сегодня я надела винтажный топ из 60-х с юбкой неизвестной давности»
«Этот пиджак сшили в 1937 году! Он только постиран, так что извините за мятый вид»
«Винтажный комбинезон, который моя дочь очень любит»
«Просто хотел бы показать свой повседневный образ середины 30-х»
«Моя мама отхватила этот пиджак 1970 года!»
«Сшила этот костюм к Новому году»
- Ваша комплекция, цвет волос и стиль только дополняют образ! © Yo_FrogToes / Reddit
А вы любите носить винтажные вещи? Какие стили из прошлого вдохновляют вас больше всего?
Фото на превью Sappet102 / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые в повседневности носят винтажные вещи, но их образы совсем не отдают нафталином
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