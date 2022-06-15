15+ человек, которые в повседневности носят винтажные вещи, но их образы совсем не отдают нафталином

Иногда кажется, что за модой не угнаться. Десятки трендов сменяют друг друга чуть ли не каждую неделю, и непонятно, какого размера должен быть шкаф, чтобы прикупить себе все современные хитовые вещи. Но эти правила работают далеко не для всех. Есть люди, которые, наоборот, обожают винтажные наряды с историей и выбирают носить их каждый день.

Мы в ADME верим: то, с какой утонченностью герои статьи подбирают свои образы в винтажном стиле, может вдохновить любого подыскать себе что-то стильное из моды прошлого.

«Влюбилась в это платье из 70-х. Жду не дождусь, когда смогу почаще носить его весной и летом»

«Костюмы из 80-х и 50-х. Очень удобно!»

«Это мы с женой. Я обожаю моду 70-х, даже когда кажется, что я выгляжу немного странно!»

«Откопала это коктейльное платье 60-х годов для своей мини-свадьбы»

«Это я в костюме из 1910-х»

Изящное платье-накидка

«Мой сегодняшний наряд! Потихоньку обретаю достаточную уверенность в себе, чтобы появляться на людях в винтажной одежде»

«До сих пор не могу поверить, что мне досталось это винтажное платье ручной работы из 50-х годов»

«Мой винтажный велосипедный костюм и винтажный велосипед 1958 года, который я сам отреставрировал»

«Сшила дочке наряды по винтажным выкройкам!»

«Сегодня я надела винтажный топ из 60-х с юбкой неизвестной давности»

«Этот пиджак сшили в 1937 году! Он только постиран, так что извините за мятый вид»

«Винтажный комбинезон, который моя дочь очень любит»

«Просто хотел бы показать свой повседневный образ середины 30-х»

«Моя мама отхватила этот пиджак 1970 года!»

«Сшила этот костюм к Новому году»

Ваша комплекция, цвет волос и стиль только дополняют образ! © Yo_FrogToes / Reddit