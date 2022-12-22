15+ человек плюнули на условности и превратили в елку все, что под руку подвернулось
Наверное, для многих главным символом Нового года и Рождества в первую очередь является елка. Впрочем, далеко не у всех это традиционная зеленая красавица, которую принесли из леса. Порой праздничное дерево и деревом-то сложно назвать: его делают буквально из всего, что под руку подвернется. В ход идут коробки, книжки, даже ватные диски. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые придумали свой вариант елки и хвастаются своей смекалкой. А в бонусах покажем, как можно соорудить елочную игрушку из проволоки и ваты и снеговика из велосипедных колес.
«Решила сделать елку из обрезков стройматериала. Напилила, собрала и покрасила, с помощью трафаретов нанесла узор»
Елка из коробок для пиццы
«Скоро Новый год, решил сварить себе елку. Чуть больше 40 часов работы и 1 000 иголок»
«Моя елка на минималках»
Новогодняя елка «Кролики»
Прошлогодняя
«Похвастаюсь! Жена сделала елочку на работу: бумага, клей и ватные диски»
«Папа сварганил елку из пряников»
«Ребенок в саду сделал и подарил мне. Он думает, что это елка, но мы-то все тут знаем, что это новогодняя гигантская кукурузина»
«Мои племянницы сами построили елку»
«Давно хотела сделать такую елку. А тут попросили на работе украсить пустой кусок стены к Новому году»
Новогоднее настроение
«У меня несколько лет вот такая была настенная»
«Моя новогодняя елка»
«Елочки из атласных лент. Каркас из картона, делалось муторно, клеилось на термоклей»
Отличная елка на работе
«Рождественская елка в моей школьной библиотеке»
«Сделал елку»
«Мы с папой смастерили елочки из старых материнских плат»
Елка в классе химии
«У нас каждый год разные елки»
Бонус № 1
«Сделать самой игрушку из ваты не так сложно, как кажется. Делаю лицо с помощью крахмала и силиконового герметика. Из проволоки изготавливаю каркас, на который наматываю обычную вату. Раскрашиваю игрушку»
Бонус № 2
«На работе слепил снеговика из запчастей от велосипеда»
А вы в зимние праздники ставите традиционную елку или изобретаете что-нибудь оригинальное?
Фото на превью Svisha / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ человек плюнули на условности и превратили в елку все, что под руку подвернулось
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