15+ человек плюнули на условности и превратили в елку все, что под руку подвернулось

Наверное, для многих главным символом Нового года и Рождества в первую очередь является елка. Впрочем, далеко не у всех это традиционная зеленая красавица, которую принесли из леса. Порой праздничное дерево и деревом-то сложно назвать: его делают буквально из всего, что под руку подвернется. В ход идут коробки, книжки, даже ватные диски. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые придумали свой вариант елки и хвастаются своей смекалкой. А в бонусах покажем, как можно соорудить елочную игрушку из проволоки и ваты и снеговика из велосипедных колес.

«Решила сделать елку из обрезков стройматериала. Напилила, собрала и покрасила, с помощью трафаретов нанесла узор»

Елка из коробок для пиццы

«Скоро Новый год, решил сварить себе елку. Чуть больше 40 часов работы и 1 000 иголок»

«Моя елка на минималках»

Новогодняя елка «Кролики»

Прошлогодняя

«Похвастаюсь! Жена сделала елочку на работу: бумага, клей и ватные диски»

«Папа сварганил елку из пряников»

«Ребенок в саду сделал и подарил мне. Он думает, что это елка, но мы-то все тут знаем, что это новогодняя гигантская кукурузина»

«Мои племянницы сами построили елку»

«Давно хотела сделать такую елку. А тут попросили на работе украсить пустой кусок стены к Новому году»

Новогоднее настроение⁠⁠

«У меня несколько лет вот такая была настенная»

«Моя новогодняя елка⁠⁠»

«Елочки из атласных лент. Каркас из картона, делалось муторно, клеилось на термоклей»

Отличная елка на работе

«Рождественская елка в моей школьной библиотеке»

«Сделал елку»

«Мы с папой смастерили елочки из старых материнских плат»

Елка в классе химии

«У нас каждый год разные елки»

Бонус № 1

«Сделать самой игрушку из ваты не так сложно, как кажется. Делаю лицо с помощью крахмала и силиконового герметика. Из проволоки изготавливаю каркас, на который наматываю обычную вату. Раскрашиваю игрушку»

Бонус № 2

«На работе слепил снеговика из запчастей от велосипеда»