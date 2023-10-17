15+ фото, которые в миг ответят на вопрос «что будет, если?..»
Конечно, никому и в голову не придет специально проверять, что будет, если забыть картошку в холодильнике на месяц или соленья в подвале на 30 лет. Но вот посадить растения в закрытой банке или опустить яйцо в уксус — это уже серьезные эксперименты для людей с пытливым умом. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые неожиданно сами для себя узнали «А что будет, если...».
«Что будет, если 3 года держать растения в закрытой банке без воды»
«Растения создали свою среду, внутри банки сложился баланс — за счет фотосинтеза днем вырабатывается кислород, ночью — углекислый газ. Происходит круговорот воды. Растение „дышит“, из мезофильных клеток выделяется влага. Она оседает на стенках банки, попадает в почву»
«Я положил сырое яйцо в уксус на 48 часов и вот что с ним произошло. Теперь оно подпрыгивает»
«Новый Пикачу заменяет своего 15-летнего выгоревшего на солнце кузена»
«Эти огурцы были наполовину погружены в дождевую воду, а та часть, которая не была под водой, выгорела на солнце»
«Картофель месяцами лежал у меня в холодильнике»
«На этом подсвечнике в ресторане одну за другой ставят новые свечи»
«Забыл арбуз в холодильнике на 2 недели»
«Мы как-то картошку положили в ведро и забыли на даче на веранде на год»
«У моего друга в раковине проросло кукурузное зерно»
«Брокколи зацвела в холодильнике»
«Открытый кошачий корм стал ярко-розовым после одной ночи в холодильнике»
«Кактус, который я посадил в бутылки, пролез в узкое горлышко, изменив свою форму»
«Яблоко упало за книжный шкаф и полностью высохло»
«Мои руки после сбора и очистки диких грецких орехов на нашем заднем дворе»
«Вода в кастрюле стала темно-зеленой после приготовления фиолетовой цветной капусты»
«Мне захотелось холодной газировки»
«Что будет, если соленья пролежат в подвале 30 лет»
Не обязательно быть знаменитым исследователем, чтобы ставить эксперименты. Для этого достаточно просто иметь желание и богатое воображение. Ну а уж если у вас в процессе получилось что-то необычное, можно и поделиться фотографиями с окружающими.