15+ фотографий, которые наглядно ответят на вопрос «Что будет, если...»

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Непредсказуемые открытия поджидают нас на каждом углу. Большинство из них происходят сами собой, нам даже не нужно ничего для этого делать. Например, никто ради интереса не будет стирать кожаную перчатку в стиральной машине или обливать свои джинсы серной кислотой. Но раз уж так все равно произошло, то было бы любопытно посмотреть, что из этого получилось.

«Моя бабушка случайно положила одну из своих кожаных перчаток в стиральную машину»

Вот что будет, если проколоть натяжной потолок

Так выглядят джинсы, если на них капнуть серной кислотой

«Нашел высохший банан, который пролежал в сумке несколько лет»

Волос застрял в молнии

Нож, которым пользовались 30 лет подряд

Когда положил пластиковую бутылку в посудомоечную машину

«Оставил банан на солнце в машине на целый день»

Ключ от машины упал с тумбочки на наполовину подключенный зарядный блок

«Пыльца от подсолнуха образовала на моем столе кольцо»

«Мой друг вымыл пол и оставил швабру в саду сохнуть. Я нашел ее через пару недель»

Вот что бывает, когда молния бьет в дерево

«Вот что случается, когда брат оставляет своих мармеладных мишек на солнце»

Стеклянный плафон от фонаря сфокусировал солнечный свет и выжег дорожку в траве

«На охоте нашел бумажник, который пролежал на земле 2 года»

«Теперь я знаю, что будет, если налить Fairy в стиральную машину»