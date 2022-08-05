15 случаев, доказывающих, что гендерные стереотипы портят жизнь хорошим людям
Наверняка и вы слышали «чудесные» высказывания вроде того, что мужчина не обязан мыть за собой посуду и должен заходить на кухню, только чтобы поесть. А если ты девочка, то нужно ходить непременно в юбке, даже если на улице —20 °С.
Мы в ADME считаем, что такая вещь, как гендерные стереотипы, портит жизнь как мужчинам, так и женщинам. Предлагаем в этом убедиться, прочитав истории от пользователей.
- Муж — неисправимый шопоголик, а я это дело не люблю. Но он психует, если я его не сопровождаю на примерку, ему публика нужна и оценка. Ну таскаюсь, стараясь не ныть. И вот муж примеряет пятую по счету куртку, а она не сидит, хотя размер его. Собираемся уходить, и тут торговец выразительно мне заявляет: «Мужа нужно лучше кормить!» Мне натурально стыдно стало. Дважды. Во-первых, что я за женщина такая, у которой мужа ветром сносит, а во-вторых, если уж в семье готовит мужчина, то жена обязана хотя бы следить, чтобы он ел побольше. © Романова / ADME
- Есть женщины, жалующиеся на мужчин, которые принципиально не занимаются «бабской» работой, что настоящие мужики перевелись, цветы с айфонами по щелчку пальцев не дарят и вот это вот все. И одновременно учат сыновей, что все женщины меркантильны, ни копейки тратить на них нельзя, и единственная функция невестки — молча обслуживать драгоценного сыночку. В принципе, даже понятно, что ребенку желают лучшего, а то, что эта схема нелогична в корне, — такие мелочи. © maria.may / Pikabu
- Я как-то ехала в метро (давно это было, еще в пору студенчества) и читала «Государь» Макиавелли. В рамках пар по философии заинтересовалась. Со мной рядом сидела бабулька и откровенно вглядывалась в текст. А потом говорит: «Дааа, не выйдешь ты замуж».
- Я веселая и улыбчивая блондинка, поэтому люди думают, что я глупенькая болтушка, которая не умеет держать язык за зубами. © Michelle Paul / Quora
- Как-то зашли с мужем в супермаркет. Он там берет себе какую-то булку. Кладет на ленту. Кассирша берет булку, смотрит именно на меня (а я немного сбоку), игнорируя мужа, который стоит прямо у кассы. Говорит мне так с намеком: «Эта булка 200 рублей стоит!» И молчит выжидающе. Я стою глазами хлопаю. И что? Только потом дошло, что это было: «Разрешаете ли вы своему глупышу такие дорогие булки на семейный бюджет покупать?» До сих пор иногда вспоминаем и хихикаем, что мужу булки не продают без паспорта. © Jessamine / ADME
- Это я тот самый отец, который сидит дома с детьми, пока жена на работе. Часто мужчины сразу же теряют ко мне уважение. У них в голове включается стереотипный образ женщины, готовящей ужин в фартуке и сплетничающей. Еще я не раз слышал: «Чувак, это круто — не ходить на работу каждый день и ничего не делать!» Ничего не делать? Я поднимаю мальчиков в школу в 6:45 утра. Делаю им завтрак. Встречаю со школы. Готовлю обед и играю с ними. Когда их мама приходит с работы, я провожу время с семьей. И да, когда все наконец ложатся спать, я работаю до глубокой ночи. © Ken Miyamoto / Quora
- Ну да, я толстая. Но почему все думают, что я автоматически ненавижу всех худых женщин? © Erin Dougherty / Quora
- Я захотела короткую-прекороткую стрижку. Состригла все почти под корень. В 3 парикмахерских меня отфутболили, мол, не можем такую красивую девушку обкорнать. Ну ладно, я деньги сэкономила — муж меня сам машинкой и подстриг. © Миранда Буш / ADME
- К нам как-то должна была приехать большая комиссия. Нам напомнили про школьную форму: пиджак определенного цвета и черный низ. Ну и девочек попросили быть в юбках. Я была не против — таки ради школы. Разок можно. Но в тот день было —20 °С, а мне до школы ехать час на транспорте. В юбке у меня бы все смерзлось, даже если что поддеть. В итоге из девочек в штанах была одна я, хотя много кому ехать надо было. Самое смешное, что комиссия в тот день так и не приехала. © Конфуз / ADME
- У нас с женой совместная опека, дети много времени проводят у меня дома. Многие считают, что отец просто не может в одиночку присмотреть за 3 детьми. Доброжелатели задают самые глупые вопросы: «Что едят дети?», «Кто заботится о них?» Люди при мне возмущенно спрашивали мою незамужнюю сестру, почему она не переезжает ко мне, чтобы растить детей. Эээ, потому что я их отец, а у нее своя жизнь? Хуже всего, когда они предполагают, что я отчаянно хочу жениться. © Zee Hamid / Quora
- Моя подруга — археолог. Помимо всего прочего, она оформляет сложные документы в сфере строительства. И вот приходят к ним в офис серьезные дядечки и принимают ее за секретаршу. Просят позвать специалиста, а специалист — это она: красивая блондинка с большими глазами. Они с первого раза не верят, что подруга может им все оформить. А когда они видят на ее столе смешную ручку с гигантской болтающейся ромашкой, так вообще выпадают в осадок.
- В группе у детей все игрушки были поделены на «девчачьи» и «мальчишеские». И воспитатели строго бдили, чтобы мальчики не играли не своими игрушками. Так, мальчикам было запрещено трогать набор доктора — халат, стетоскоп и т. д. Потому что это игрушки для девочек. Мои 5-летние дети понимали весь идиотизм ситуации, а воспитатели нет. А они ведь из педагогических вузов, сами мамы. Ну и дела! © Asya1982 / Pikabu
- Я разрешила детям (9 лет сыну и 11 дочке) на лето покрасить волосы. Все сделали грамотно, у профессионального мастера осветлили отдельные пряди, а не всю голову. Смываемой краской покрасили. Сын захотел покрасить синим. И вот увидел его мой старший брат и говорит 9-летнему парню: «Ты что, Мальвина? Ты что, девочка?» А сам-то уже 30 лет как ходит с длинными волосами, потому что металлист. Уже седой весь, а хвост на месте.
- Да, я женщина с избыточным весом. Поэтому многие автоматически считают, что я днями и ночами сижу на диване и ем вредную пищу. А еще я ленивая и глупая. © Erin Dougherty / Quora
- Мне как-то один врач, посмотрев на мои татухи, сказал: «Тебе ж еще рожать!»
А вы сталкивались со стереотипами? В чем это проявлялось?
AdMe/Народное творчество/15 случаев, доказывающих, что гендерные стереотипы портят жизнь хорошим людям
Поделиться этой статьёй