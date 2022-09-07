15 историй о людях, у которых явно под одеждой спрятан черный пояс по наглости

Наверное, в мире нет людей, которые никогда не сталкивались бы с грубостью или наглостью окружающих. Кто-то кладет ноги в грязных ботинках на изголовье чужого кресла, а кто-то выбрасывает мусор прямо из окна автомобиля или хамит другим пассажирам в общественном транспорте.

Мы в ADME не так часто встречаем наглецов и хамов, которые не стесняются без причины обижать людей. Рассказчикам этих историй повезло чуть меньше, но многие из них сумели сохранить чувство юмора.

Я разрешила родственникам пожить в моей квартире, пока они свою не купят. Прожили 9 месяцев, разрушили все что могли. Спасибо от них я так и не услышала, только сказали: «А за что? Тебе квартира все равно даром досталась от мужа». © Valentina Vale

На стоянке у супермаркета увидел, как женщина села в машину, опустила окно и стала выбрасывать оттуда бумажки. Я подошел к ее машине, взял их и сунул под стеклоочиститель. Уходя, слышал одни проклятия в свою сторону. © unknown author / Reddit

Еду в метро со своим псом — метисом курцхаара. Никого не трогаю, играю с ним. Поезд начинает тормозить, подъезжая к станции, с сиденья напротив встает девушка и подходит к нам. Плещет мне в лицо своим соком и со словами: «Лучше бы из приюта взяли!» — выходит из вагона. Я, конечно, все понимаю, сама волонтер, но свою собаку я подобрала на обочине дороги! Со сломанными лапами, всю в болячках и брошенную кем-то на доживание. © Подслушано / Ideer

Как-то шла по улице и в телефоне искала номер, чтобы позвонить одному человеку. Навстречу шла дама, которая специально, проходя мимо, толкнула меня в руку. Телефон упал. В ответ на мои возмущения она заорала, что нечего в телефоне зависать на улице. © DrDonna / ADME

Были с компанией в ресторане, и вышло так, что я своей картой расплатилась за всех. На другой день попросила подругу часть денег вернуть, так как я заплатила за нее, ее мужа и их детей. На что подружка психанула и сказала, что отдаст. До сих пор «отдает», уже года 4. © Tomik Tomik

Зашла в автобус. Там было только одно свободное место, а на соседнем сидела довольно пышная девушка. Я села, естественно, очень плотно к ней, так как часть свободного сиденья она заняла. По ее телодвижениям я поняла, что она хочет отодвинуться, но у нее это не получалось. Спустя какое-то время она, видимо, не выдержала, развернулась ко мне и с недовольным видом выдала: «Девушка, вы слишком близко сидите, мне от вас жарко!» Я просто была в шоке. Оказывается, это я виновата! © Подслушано / Ideer

Работаю в известном магазине косметики. Уже на протяжении 2 недель к открытию магазина приходит девушка. Она красится, якобы пробуя косметику, и уходит. Использует тоналку, тени, тушь, даже румяна. Я с ней пыталась говорить, что это некрасиво, но она мне выдала: «Клиент всегда прав! А у вас в магазине тестеры для чего?! Чтобы клиенты пробовали! Так почему вы меня ограничиваете?» © Подслушано / Ideer

В метро ко мне подошел парень. Двигался он странно, было похоже, что у него проблемы со здоровьем. Попросил помочь войти. Я помогла. Зашли в вагон, ему уступают, а он: «Нет, мне жена поможет». И начал всякое шептать. Я пыталась отодвинуться, но там давка... Говорила настойчиво, чтобы отстал, что я его не знаю. Он только громко возмущался на весь вагон: «Ты при людях всегда так стесняешься! Милая, перестань». Все вокруг смотрели на меня с осуждением, что я мужа стыжусь. И вот как быть в такой ситуации? © Подслушано / Ideer

Я не верил в карму, пока не «увидел» ее воочию. Мы с семьей пошли в кинотеатр. Пока все покупали билеты, я пошел в зал, чтобы занять места. Увидел единственный пустой ряд и сел с края, прямо перед женщиной средних лет. Она почти сразу стала наезжать, мол, чего это я выбрал место перед ней. Я не такой уж высокий, так что не мешал бы, но дамочке было все равно. Я пытался объяснить, почему сюда сел, но она еще больше злилась, крича, что я ее перебиваю. В конце концов она вскочила и села несколькими рядами выше. В тот момент, когда она коснулась сиденья, оно развалилось, и барышня рухнула на землю вместе с едой, которую держала в руках. © thequestion6 / Reddit

Лет 30 назад моя, к счастью, теперь уже бывшая подруга напросилась ехать со мной в другой город к моим родственникам, заняла у меня деньги, чтобы купить десяток банок импортного крема для лица на перепродажу. При этом меня же и попросила продать этот крем. Самое смешное, что я это сделала. Только сейчас понимаю, какая я была дурочка! © Irina Svirski

В магазине, где я работаю, одежду на возврат принимают только с бирками. Зашла как-то женщина, нагрубила нашим сотрудницам, и меня это выбесило. Потом дама подошла к кассе и заявила мне, что, скорее всего, вернет все вещи, которые покупает, потому что хочет просто перед друзьям покрасоваться. Упаковывая купленные вещи, я сняла все бирки. В тот день я сделала мир лучше. © wehopeuchoke / Reddit

Сегодня в метро женщина рядом со мной злилась из-за того, что я сижу рядом. Бормотала себе под нос, что вообще-то хотела посидеть одна. Я сдерживался изо всех сил, чтобы не ответить ей, что это все-таки общественный транспорт. Чуть позже в наш вагон зашла полная женщина с большой сумкой, я привлек ее внимание и уступил место. Помог ей сесть и ухмыльнулся той разъяренной женщине, возле которой сидел изначально. Она была красной от злости: сумка новой соседки всю дорогу в нее упиралась. © Obieousmaximus / Reddit

Подруга какое-то время жила в общежитии квартирного типа. Бытовая техника была своя: плита, холодильник, стиралка. И тут в соседнюю комнату заселилась молодая женщина с дочкой 2 лет. И началось... Сначала «Дай постирать». Ну ладно, разрешила. Один раз, другой, третий. Потом потребовала доступ к плите и холодильнику и все уверяла, что буквально завтра все купит, а сейчас очень срочно надо! Лавочка добрых услуг закрылась, когда подруга на 2 дня уехала в командировку. По приезде ее встретила разгневанная соседка, которая начала орать, что из-за нее они с доченькой были вынуждены питаться лапшой быстрого приготовления и ходить в грязной одежде. Потом вообще потребовала, чтобы подруга ей ключ оставляла на тот случай, если ей что-нибудь понадобится. Подруга скандалить не стала, просто молча вынесла чужие продукты из своего холодильника и пакет с грязным бельем. Визг, слезы, проклятия. К счастью, вскоре соседка съехала. © Миранда Буш / ADME

Работаю в частной стоматологии. Некоторые посетители приходят на 2 часа раньше, в итоге сами изведутся и администраторов изведут: дайте кофе, чай, воды, включите кондиционер, выключите его... Потом заходят в кабинет уже уставшие от ожидания и начинают торопить врача. Одна дама после пары таких визитов стала требовать, чтобы ее принимали сразу, как только она пришла, и неважно, насколько раньше назначенного времени. Она, мол, нервничает, когда ей приходится ждать, а ей нервничать вредно. А то, что у врача в кабинете другой пациент, который вообще-то пришел точно по записи, ее не касается. © Вероника / ADME

Мой отец навоз по дачам развозил на машине, сразу тонн по 6. На одном участке тетка такая попалась. Уже выгрузили навоз, а она говорит, мол, жидковат что-то (хотя была предупреждена), после чего заявляет: «Больше половины оговоренного не заплачу». Отец отвечает: «Не вопрос, закидываю все обратно и уезжаю». Она в шоке: «Так вы же уже вывалили, не лень обратно-то грузить? Это еще час работы на 2 лопаты». Отец молча берет лопату и начинает закидывать навоз обратно в кузов. Ее на минуту не хватило, потом деньги достала. Отец молча их взял и уехал. © alexu3891 / Pikabu