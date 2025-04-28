16 лентяев, при виде которых и не знаешь: смеяться или за голову хвататься

10+ читателей ADME получили подарки, от которых можно содрогнуться
Истории
1 месяц назад
Наверно, не найти такого человека, который хоть изредка не любил бы полениться. Но это свойственно всем, а вот некоторые с радостью бы наслаждались ничегонеделанием хоть всю жизнь, ведь что не запрещено, то разрешено.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Лень, конечно, нередко мешает добиться каких-то целей и завершить задачи, но иногда она же и становится настоящим двигателем.