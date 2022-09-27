15 наглядных доказательств того, что простая поездка в такси порой дарит впечатлений на пару месяцев вперед

Таксисты далеко не всегда бывают такими, какими их изображают в анекдотах. Вместо чересчур говорливых водителей к нам порой приезжают галантные джентльмены, готовые не только подвести до нужного места, но и разделить с нами переживания и даже дать неплохой совет. Наша сегодняшняя подборка историй — неоспоримое тому доказательство, а в бонус мы поместили рассказ о том, что бывает, если сесть в машину к незнакомцу.