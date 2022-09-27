15 наглядных доказательств того, что простая поездка в такси порой дарит впечатлений на пару месяцев вперед
Таксисты далеко не всегда бывают такими, какими их изображают в анекдотах. Вместо чересчур говорливых водителей к нам порой приезжают галантные джентльмены, готовые не только подвести до нужного места, но и разделить с нами переживания и даже дать неплохой совет. Наша сегодняшняя подборка историй — неоспоримое тому доказательство, а в бонус мы поместили рассказ о том, что бывает, если сесть в машину к незнакомцу.
- Во время учебы жила в другом городе. Приехали как-то ко мне друзья на машине, мы отправились кататься, потом разругались, пришлось уйти. Иду я по малознакомому городу, ночь, холод, голод. Остановился таксист, а денег у меня ни копейки. Говорит: «Нестрашно, довезу». Выхода особо не видела, хотя и до жути боязно было садиться. А он в итоге довез меня до общаги, накормил шаурмой и пожелал удачи. © Подслушано / Ideer
«У моего таксиста в сиденье встроена электронная игра»
- Сажусь в такси. За рулем симпатичная девушка. Молчаливая, даже адрес не уточнила. Вижу табличку: «Водитель с нарушением слуха». Боковым зрением замечаю, что девушка жестикулирует руками и так разошлась, что даже руль отпускает. Смотрю, а она, оказывается, по видеосвязи общается. © С***мастер / Pikabu
- Однажды ехала с пожилым таксистом, который сначала рассказал все о своей жизни, а потом резко тормознул у ларька с выпечкой, выбежал из машины и вернулся с 2 лавашами: один себе, другой мне. Сказал еще, что там самый вкусный лаваш продают и я должна знать об этом ларьке. Лаваш, к слову, и правда был божественный. © Мама Дорогая / ADME
«Заказала такси, а там водитель в похожем на мой наряде»
- 8 часов утра, воскресенье. На улице мороз, −45 °С. Мне нужно на работу в библиотеку, вызываю такси. Работаю я в соседнем городке. Примерно на полпути водитель интересуется, хорошая ли та библиотека, в которую я еду. Я: «Ну да, неплохая». Водитель: «Вы, наверное, у нас во всех библиотеках книги прочитали и теперь туда едете, да?» Да. Проснулась я сегодня с утра пораньше: «Погода чудная, выходной, а не съездить ли мне в библиотеку?» © PurpleFeather / ADME
- Однажды мне пришлось подвозить 50-летнего мужчину, который признался, что не умеет готовить и у него вообще нет на это времени. И именно поэтому он тайком приезжал поздно ночью к матери, чтобы втихаря поесть у нее дома. © foodpoisonings***s / Reddit
- Однажды во время беременности я ехала в такси и всю дорогу думала о том, как же я буду заботиться о ребенке. И тут таксист такой: «Моя мама однажды сказала, что, если девушка себя слишком тихо ведет, это значит, что она беременна». Я не смогла сдержаться и даже всплакнула. © MelaninTee__ / Twitter
- Спасибо таксистам огромное! Не знаю, может, это был один и тот же, но 2 раза в моей жизни с разницей в 5 лет случилось так, что я не смогла сдержать слез в машине. И в обоих случаях водитель сначала делал музыку громче, а затем говорил: «Давай, а теперь прям как поднажми!» Как же это помогает в нашем мире, где даже проплакаться особо негде. И где есть еще те, кто может привести тебя в чувство. © Подслушано / Ideer
«Этот тортик я посвятила своему таксисту, с которым мы обсуждали выпечку целых 20 минут»
- Однажды таксист долго и упорно убеждал меня в том, что футбол для девочек слишком опасен и что мне лучше бы сосредоточиться на учебе. Ох, тогда у меня был самый настоящий звездный час: я еще никому с таким удовольствием не говорила о том, что сейчас получаю степень доктора наук. © fr33HanJob / Twitter
- А я как-то ехала с работы. Февраль, пуховик, шапка до носа. Сажусь на заднее сиденье, а таксист мне: «Добрый вечер! Как девочку назовете, придумали?» Я в непонятках спрашиваю, какую такую девочку. А он и выдает: «Ну у вас недель 6–8, девочка будет!» У меня действительно срок был 7 недель, и да, девочку родила. Ей уже 3 года, я все понять не могу, откуда таксист узнал. © Катеринка / ADME
- Когда моему отцу было около 30 лет, он трудился механиком и иногда подрабатывал в такси. Однажды ночью он подвозил милую девушку и после поездки пригласил ее на свидание. Девушка согласилась. Через несколько месяцев он подвозил ее снова. Она села на переднее сиденье. Отец попросил ее достать кое-что из бардачка. Девушка его открыла, а там кольцо! Так мой отец сделал маме предложение. © rdt156 / Reddit
Бонус: поездка с незнакомцем
- Как-то вечером стояла у дороги и ловила такси. Ливень, я вся мокрая. Останавливается крутейший джип. Водитель: «Вам куда, девушка?» Назвала адрес. А ехать надо было очень далеко. Водитель присвистнул, потом говорит: «Эх, ладно, раз сам остановился, поехали». И мы поехали. Еду я такая довольная, сижу сзади и кайфую: тепло, пахнет хорошо, музыка играет. Потом вижу, что мы куда-то не туда сворачиваем. Я так робко: «А куда мы едем?» Мужчина вздрагивает, притормаживает и говорит: «Ты кто?» Я: «Ну помните, вы меня взяли там-то и везете туда-то?» Он: «Вот блин, точно. Я и забыл, задумался. Домой по привычке свернул. А дома жена, м-да...» В общем, он меня все-таки довез до дома. Конечно, никакой он не таксист. Сказал, что ехал и увидел меня под ливнем, стало жалко, решил подвезти. Подвез. © Bisquit / ADME
А какие курьезы происходили в такси с вами?
AdMe/Народное творчество/15 наглядных доказательств того, что простая поездка в такси порой дарит впечатлений на пару месяцев вперед
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