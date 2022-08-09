15+ доказательств того, что дети — лучшее, что случилось с этим миром
Дети непосредственны и искренни, поэтому время, проведенное рядом с ними, может быть каким угодно, но только не скучным. Раз за разом наши сыновья и дочки, внуки и внучки выдают такие афоризмы, что впору их записывать. А иногда могут вогнать в краску или рассмешить до икоты бесподобным комментарием.
Мы в ADME не сомневаемся, что у детей многому можно научиться: например, оптимизму, чуткости, безграничной фантазии. И уж точно невозможно остаться без вороха уморительных историй.
- Собираю ребенка в садик. Спрашивает:
— Мама, а когда выходные?
— Послезавтра, а что?
— Просто выходной — самое хорошее место в мире.
Ох, сыночек, ты раскусил эту жизнь. © Angarchanka / Pikabu
- На детской площадке корабль, и на нем дети лет 5–6 изображают пиратов. Слышим диалог с нашей 4-летней дочкой, которая только что подошла.
— Вы кто? — спрашивает наша Маша.
— Мы пираты и никого не пускаем на наш корабль! — отвечает банда.
— Вы пираты? Тогда я ваш капитан! — и смело поднялась на мостик к штурвалу. Банда в шоке, но теперь у них появился капитан. Повезло нам с ребенком, а пиратам с капитаном. © Doctor.Goodman / Pikabu
- Из наболевшего.
Я: Еду на рынок за фермерской курицей и кабачками, готовлю нежнейшие котлетки на сливках.
Мой ребенок: «Фу, мама, я не буду есть эти котлеты, они воняют!»
Тоже я: Покупаю последний, самый страшный кусок замороженной говядины в полуподвальном магазине возле дома и просто закидываю его в мультиварку.
Мой ребенок: «Мама, как вкусно! Спасибо! Можно мне еще добавки?» © Тревожное Пирожное / ADME
- Выходной день, мой 5-летний брат притопал на кухню завтракать. Мама приготовила манку, но это создание скривило моську и полезло с ревизией в холодильник. Открыл и сныкался за дверцей. Через пару секунд, погремев крышками, высунулся:
— А что, котлет не осталось?
— Нет.
Задумался над ответом и нырнул обратно. Потом снова:
— А сосисок нет?
— Нет.
В этот раз начал чем-то шуршать в морозилке. И уже с ощутимой скорбью в голосе:
— А сало?
— Нет, сала тоже нет.
И тут у бати чуть чай носом не пошел от смеха: брат гневно брякнул дверкой холодильника и с надрывом:
— Что, в этом доме даже костей нет?! © BaronessaJac / Pikabu
- Подходят двое детей 5 и 8 лет к ларьку. Младший протягивает деньги:
— Дайте нам сарисипо.
Продавец:
— Что?
— Сарисипо.
— Пусть старший скажет.
Старший сосредоточенно читает по слогам:
— Са-ри-си-по.
— Я сейчас сам посмотрю, — продавец выходит на улицу. — Где сарисипо?
Старший показывает.
Продавец:
— Это же cappucino! © Zvezdakov Ук-мур-ур Ыр-тык-ир / ADME
- Стою с детьми в супермаркете, где я постоянный покупатель, все меня знают. Народу полно, и тут младший, на тот момент ему было 5, во весь голос: «Купи мне что-нибудь, а то я не могу уже больше 3-недельные эклеры есть!» В магазине немая сцена, все ищут глазами эту мать-ехидну. Я нервно отшучиваюсь, тем более что эклерами его вообще не кормлю. Спрашиваю потом, что это было: «Почему ты решил заорать про эклеры, тем более 3-недельные?» А сын такой: «Просто пошутил». © Лариса Ивановна / ADME
- Переезжаем в новый дом. Мы с мужем решили, что у моей 9-летней падчерицы будет комната с отдельной ванной, потому что она единственная девочка, а остальные трое наших детей — мальчики. Когда ее 8-летний брат попытался протестовать, падчерица выдала: «Это для того, чтобы, когда у меня начнутся месячные, у меня была собственная ванная. Ты же не хочешь, чтобы мои прокладки валялись повсюду?» © Ok_Wait880 / Reddit
- 11-летняя подруга дочери спросила о моем знаке зодиака. И когда я ответила: «Стрелец», она сказала: «Ого, это многое объясняет», а затем ушла. © lyzl / Twitter
- Как-то уронила ключи в шахту лифта, прихожу домой и говорю маме об этом, а племянник (года 4–5 ему было) спрашивает меня: «А как ты их уронила?» Я в ответ: «Ну вот руки дырявые у меня, так и уронила». Он притих, потом через какое-то время подходит и спрашивает: «А ты их зашьешь?» Я ему: «Что зашью?» А он: «Ну, руки свои дырявые зашьешь?» Я так смеялась, до сих пор с умилением вспоминаю. © Wave / ADME
- В школе ко Дню отца мы должны были подготовить стенгазету о наших родителях. Папа моего друга был пожарным, и для 7-летнего ребенка это занятие было более понятным, чем профессия моего отца — юрист. Я начал расспрашивать маму о папиной работе, но она не могла объяснить это в терминах, понятных ребенку. Наконец, я спросил: «Что он продает людям?» — и она в ответ: «Ну, он продает свои услуги». Итак, в моей газете было напечатано гордое заявление о том, что мой папа «продает услуги». Да, умом я не блистал. © i-hope-it-lands / Reddit
- Моя 4-летняя дочь и я притворяемся, что пишем небольшие записки у себя на ладошке, чтобы «посылать» их с воздушными поцелуями. Помню, у меня был плохой день, и я отругал ее за какую-то мелочь. Дочка расплакалась. 10 минут спустя я вижу, как она написала на руке записку и послала мне воздушный поцелуй. А после тихо сказала: «Тут написано, что я люблю тебя, даже когда нам грустно». 4-летняя девочка сумела простить меня, поняла, что я был не в настроении, и сказала, что любит меня, несмотря на все это. Теперь попробуйте убедить меня в том, что дети ничего не понимают. © Unknown author / Reddit
- Подменяла учительницу у первоклашек. Что делать с такими малышами, я не знала, поэтому решила просто познакомиться и поговорить. Спрашиваю: А вы уже умеете читать?" Они все утвердительно кивают. «Что читали последним?» Называют букварь, сказку, стишок, один процитировал объявление в газете, другой — надпись на стене. Тут очередь доходит до самого мелкого рыжего мальчугана, который весь урок провел в своих мыслях. С неподдельной грустью он отвечает: «Мертвые души». © Палата № 6 / VK
- Привел как-то 8-летнюю дочь к себе в офис. Только мы переступили порог, она — в слезы. Вокруг начал собираться обеспокоенный персонал, я спрашиваю дочь, что случилось. А она, рыдая: «Папа, где все клоуны, с которыми, как ты говорил, ты работаешь?» © Dadsaysjokes / Twitter
А что уморительного или мудрого не по годам выдавали ваши дети?
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что дети — лучшее, что случилось с этим миром
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