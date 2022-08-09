15+ доказательств того, что дети — лучшее, что случилось с этим миром

Дети непосредственны и искренни, поэтому время, проведенное рядом с ними, может быть каким угодно, но только не скучным. Раз за разом наши сыновья и дочки, внуки и внучки выдают такие афоризмы, что впору их записывать. А иногда могут вогнать в краску или рассмешить до икоты бесподобным комментарием.