15 рентгеновских снимков, которые доказывают, что любая простая вещь — это целый мир

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Даже привычные вещи могут изменить свой облик. Все дело в том, как на них посмотреть. Пользователи интернета взглянули на мир сквозь рентген-аппарат и поделились своими находками друг с другом: кто-то умилился виду роз и аккордеона, а кто-то узнал, что его питомец ждет пополнения.

Мы в ADME решили заглянуть в мир рентгена и оказались в настоящей параллельной реальности.

Птицу придерживают за крылья, чтобы сделать рентгеновский снимок

Никола Тесла сделал рентгеновский снимок своей ноги. С помощью прибора, который он сам изобрел (1896 год)

Снимок обыкновенного букета завораживает

Это пальцы пианиста, который играл почти 30 лет

«Мои наушники! Так и думал, что это будет выглядеть круто»

«Рентген моего правого поврежденного легкого до лечения и после»

«Моя птичка выглядела толстоватой... Оказывается, она вынашивает яйцо!»

Рука кукловода

Рентген аккордеона

«Вы заметили мой пирсинг?»

Рентгеновский снимок здоровой, но толстой змеи

«Я еще в процессе получения образования, мой преподаватель сказал нам делать рентгеновские снимки разных объектов. Поэтому я принес цветы. Получилось красиво. 5 роз и 1 подсолнух»

Серьги с чудовищами на рентгеновском снимке черепа выглядят весьма интригующе

«Рентген моих зубов примерно 2 месяца назад. Стоматолог получил настоящее удовольствие от этого изображения»

Курица и яйцо