15 рентгеновских снимков, которые доказывают, что любая простая вещь — это целый мир
Даже привычные вещи могут изменить свой облик. Все дело в том, как на них посмотреть. Пользователи интернета взглянули на мир сквозь рентген-аппарат и поделились своими находками друг с другом: кто-то умилился виду роз и аккордеона, а кто-то узнал, что его питомец ждет пополнения.
Мы в ADME решили заглянуть в мир рентгена и оказались в настоящей параллельной реальности.
Птицу придерживают за крылья, чтобы сделать рентгеновский снимок
Никола Тесла сделал рентгеновский снимок своей ноги. С помощью прибора, который он сам изобрел (1896 год)
Снимок обыкновенного букета завораживает
Это пальцы пианиста, который играл почти 30 лет
«Мои наушники! Так и думал, что это будет выглядеть круто»
«Рентген моего правого поврежденного легкого до лечения и после»
«Моя птичка выглядела толстоватой... Оказывается, она вынашивает яйцо!»
Рука кукловода
Рентген аккордеона
«Вы заметили мой пирсинг?»
Рентгеновский снимок здоровой, но толстой змеи
«Я еще в процессе получения образования, мой преподаватель сказал нам делать рентгеновские снимки разных объектов. Поэтому я принес цветы. Получилось красиво. 5 роз и 1 подсолнух»
Серьги с чудовищами на рентгеновском снимке черепа выглядят весьма интригующе
«Рентген моих зубов примерно 2 месяца назад. Стоматолог получил настоящее удовольствие от этого изображения»
Курица и яйцо
Случалось ли вам замечать что-то необычное на своих рентгеновских снимках?
Фото на превью PlantedHat / Reddit, HorrorFrank / Reddit
AdMe/Народное творчество/15 рентгеновских снимков, которые доказывают, что любая простая вещь — это целый мир
Поделиться этой статьёй