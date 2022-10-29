15+ ситуаций, которые рано или поздно могут произойти у каждой любящей пары
Найти в жизни идеальную вторую половинку бывает ой как не просто. И сначала кажется, что вы подходите друг к другу словно детальки от конструктора, но когда решаетесь съехаться и жить вместе, а потом вступить в брак, то сразу замечаете, что в вашем партнере есть парочка вещей, которые вас немножко огорчают. Но вы всегда все прощаете своему любимому человеку и относитесь к его незначительным недостаткам и небольшим странностям с пониманием и долей здорового юмора.
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А в какие ситуации попадаете вы со своей второй половинкой?
AdMe/Народное творчество/15+ ситуаций, которые рано или поздно могут произойти у каждой любящей пары
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