AdMe
AdMe

15+ ситуаций, которые рано или поздно могут произойти у каждой любящей пары

247137

Найти в жизни идеальную вторую половинку бывает ой как не просто. И сначала кажется, что вы подходите друг к другу словно детальки от конструктора, но когда решаетесь съехаться и жить вместе, а потом вступить в брак, то сразу замечаете, что в вашем партнере есть парочка вещей, которые вас немножко огорчают. Но вы всегда все прощаете своему любимому человеку и относитесь к его незначительным недостаткам и небольшим странностям с пониманием и долей здорового юмора.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

А в какие ситуации попадаете вы со своей второй половинкой?

247137
AdMe/Народное творчество/15+ ситуаций, которые рано или поздно могут произойти у каждой любящей пары
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
37