15+ ситуаций, которые рано или поздно могут произойти у каждой любящей пары

Найти в жизни идеальную вторую половинку бывает ой как не просто. И сначала кажется, что вы подходите друг к другу словно детальки от конструктора, но когда решаетесь съехаться и жить вместе, а потом вступить в брак, то сразу замечаете, что в вашем партнере есть парочка вещей, которые вас немножко огорчают. Но вы всегда все прощаете своему любимому человеку и относитесь к его незначительным недостаткам и небольшим странностям с пониманием и долей здорового юмора.