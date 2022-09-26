15 ситуаций, в которых людям оставалось лишь неловко шаркнуть ножкой и сказать: «А, простите, не так понял»

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни что-нибудь перепутал. Услышал слово неправильно или, не разобравшись в ситуации, сделал неверные выводы. Когда правда выясняется, брови наши ползут вверх и мы думаем: «Ну как же я мог так ошибиться?» Мы собрали истории именно о таких случаях. А в конце статьи вас ждут строки из известных песен в том виде, в каком их услышали пользователи сети.