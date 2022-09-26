15 ситуаций, в которых людям оставалось лишь неловко шаркнуть ножкой и сказать: «А, простите, не так понял»
Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни что-нибудь перепутал. Услышал слово неправильно или, не разобравшись в ситуации, сделал неверные выводы. Когда правда выясняется, брови наши ползут вверх и мы думаем: «Ну как же я мог так ошибиться?» Мы собрали истории именно о таких случаях. А в конце статьи вас ждут строки из известных песен в том виде, в каком их услышали пользователи сети.
- В какой-нибудь телеигре, когда время для раздумий над ответом заканчивалось, ведущий говорил: «Время и стекло!» Все пытался понять: при чем тут вообще стекло-то? © sumitomo / Pikabu
- Сижу, разбираюсь с проектной документацией, голова забита. Выходит из офисной кухни коллега-девушка и бодро говорит мне:
— Тампончики!
Поднимаю голову, продолжает на меня смотреть и ждет реакции.
— Что?
— Ну, тампончики.
— Зачем мне?
— Ну, если что, там остались пончики.
— Аааа, пон-чи-ки. Спасибо! © Derzzkiy / Pikabu
- Девушка на моем курсе универа думала, что «Владимирский централ» — это магазин, и пела так: «И тапки из Твери». Холодно же, ветер северный, надо тапки купить. © Нерадистка КЭТ / ADME
- Вы когда-нибудь задумывались о том, как одна перепутанная буква или ее отсутствие может повлиять на значение слова? Моя подруга работает корректором в СМИ, и иногда ей встречаются дичайшие перлы. Например, была новость: «В городе Псов ведутся археологические распопки». Соответственно, «Псков» и «раскопки». Ну и в «Пушкиногорском районе» букву Ш лучше не пропускать.
- Я с детства у родителей слышала Меладзе. Знала наизусть многие его песни. Как-то у меня в гостях была подруга, мы включили музыку и подпевали. И тут я слышу, что она поет вместо «самбо белого мотылька» «самка белого мотылька». (В тексте песни — «самба», это бразильский танец. — Прим. ADME.) © Detcher / ADME
- Вместо «Викторианская Англия» только что послышалось «вегетарианская». И вот прямо сразу представила страну, в которой был целый исторический период, когда все стали вегетарианцами. © AliLug / Twitter
- У меня подружка попросила бажо. После некоторых раздумий я сказала, что бажо точно нет, есть только кружевной воротник. И только когда мама, все это слушавшая, попыталась узнать, какое на фиг бажо, я поняла, что приятельница оговорилась. Ей нужно было жабо. Но я как-то догадалась.
- Одна семья отдыхала в Египте и решила отпраздновать день рождения сына. Ему 8 лет исполнялось. Заказали в ресторане лучшего отеля праздничный торт. И чтобы там надпись была: «8 years». У ребенка аллергия на кокосы, поэтому строго-настрого предупредили персонал, чтобы никаких кокосов. И даже записку приложили: «Without coconut!!!» В итоге на праздничный стол им принесли торт, обильно посыпанный кокосовой стружкой, как будто специально кто-то старался не жалеть кокосов. Даже украсили розочкой, вырезанной из кокоса. Но самое главное — надпись на торте: «8 years — whithout coconut!!!» («8 лет без кокоса!!!» — Прим. ADME.) © oseledich / Pikabu
- Сидим на кухне, я обращаюсь к маме, и она слышит: «Тыбыдыньку купила?» Посмотрела она на меня странно и говорит: «Нет». Я такого ответа не ожидала и спрашиваю почему. Мама фыркнула, мол, какую еще тыбыдыньку, не будет она покупать не пойми что. Я заржала и объяснила, что очень хочется дыни и было бы здорово ее купить. © winter25 / Pikabu
- Археологические раскопки. 5 утра, я дежурный, приготовил манку. Сонные люди подтягиваются на кухню. Очередной товарищ заходит, я ему так жизнерадостно:
— Манки?
А он:
— Что?
Я повторяю:
— Манки?
— ...При чем тут обезьяна?
Теперь уже в непонятках я.
— Какая обезьяна?
— Ну ты говоришь «манки», а я не могу понять, при чем тут обезьяна.
Вот так человек с утра спросонья не вспомнил про родную манку, зато вспомнил, что обезьяна по-английски звучит как «манки». © maydurovanton / Pikabu
- Я журналистом работала. У нас в городе поймали мошенников, и эту новость обсуждали из каждого утюга. Еду в такси с друзьями, говорю: «Завтра пресс-конференция, буду эту новость освещать». А таксист у меня так задумчиво спрашивает: «А вы духовное лицо?» И тут мне пришлось пояснять разницу между «освящать куличи» и «освещать новости».
- Терпи, коза, котоманом будешь! © SNatka / ADME
- Моя мама спросила, мол, bad habits — это плохие хоббиты? (На самом деле плохие привычки. — Прим. ADME.) © thinkinghiatus / Twitter
- Не все знают, что наречие «изнутри» пишется слитно. Но хуже, когда Word исправляет его на «из нутрии», а люди думают, что так правильно. Моя подруга жаловалась, что ей такое не раз встречалось в официальных документах. К примеру, «квартира из нутрии была обставлена...»
- Никак не могла разобрать слова в песне бабок-ёжек в мультфильме «Летучий корабль», пока уже в «немножко за 30» у меня не приключился гайморит. Заложило все, в том числе и уши, и вот сквозь пелену я вдруг отчетливо услышала: «Растяни меха, гармошка...» Никогда так не радовалась симптомам гайморита! © SNatka / ADME
Бонус: музыкальные ослышки
- «А звезды Темнемении чуть ближе, но все так же холодны...» Созвездие Темнемении не знали? А в моем детстве оно было. © rinhelika / Pikabu
- Но в свои лет 16 ногу узнала она-а. © Raxxx / Pikabu
- Земляне люминатые, земляне люминатые, земляне люминатые видна... © Unknown author / Pikabu
- Красавицы и ку-ку, счастливо муклику. © ninja00 / Pikabu
- Ну что тебе мои порылые объятья? © Daladnochoti / Pikabu
А у вас есть крутые истории об ослышках, оговорках или опечатках?
AdMe/Народное творчество/15 ситуаций, в которых людям оставалось лишь неловко шаркнуть ножкой и сказать: «А, простите, не так понял»
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