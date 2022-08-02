15 случаев, которые доказывают, что на детской площадке нужно быть готовыми ко всему
Детская площадка — это как микромир. Тут можно встретить знакомых всем персонажей: строгих бабушек, претенциозных мам, расслабленных пап и, конечно же, озорную малышню. И именно здесь происходят истории, которыми хочется поделиться.
Мы в ADME прошерстили соцсети в поисках разных казусов, которые происходят на детских площадках каждый день.
- Сижу на детской площадке. Вдруг прям к моим ногам прилетает пластиковая лопатка непонятно откуда. Передо мной в 4 метрах стоит малой и говорит: «Не долетела». Я офигел. В смысле, не долетела?! Он тут же исправился: «Ой, то есть не в ту сторону». © Bobron / Pikabu
- Вчера во дворе с мелкой гулял, играла она в песочнице с еще одной девочкой и пацаном примерно 3 лет. Пацан все игрушки начал сгребать себе, на что ему его мама делает замечание: «Ярик, это не твои игрушки!». Ярик: «Это мои игрушки!» Мама: «Нет, это игрушки девочек». Ярик, ни секунды не размышляя: «Это мои девочки!» Маме нечего было ответить. © ZvindeC / Pikabu
- Сыну было года полтора, покупали комбез, голубой, никаких там цветочков и бантиков, все как положено у настоящего мужика. Без ложной скромности добавлю, что сыну комбез ну очень к лицу был, залюбоваться можно. Гуляем мы, сын пытается взобраться на лестницу, я рядом смотрю, как он пыхтит. И тут мужик на лавочке выдает: «Ну помоги дочке-то, чего ее мучаешь?» Я говорю ему: «Это сын». Он так удивленно-возмущенно: «Сы-ы-ын? А чего он тогда... красивый такой? Зачем так одели его, что он стал красивый, как девочка». Вот и здрасьте вам! Если у вас красивые мальчики, измажьте их сажей, что ль. © Чёрная Жемчужина / ADME
- Детский сад. Площадка для занятий на открытом воздухе. В одной из песочниц чем-то увлеченно заняты девочки. Оттуда раздается звонкий голосок: «Ко-оля, иди ужинать!» Ответ из соседней песочницы: «Не могу, я еще на работе!» © PivBear / Pikabu
- Работала воспитателем. Гуляем вечером на площадке, девочки играли в роддом. Пришел папа за девочкой. А дети ей кричат: «Рожай быстрее, папа за тобой пришел!» © Princessa*** / Pikabu
- Шла я с фотосессии, вся такая красивая. Шла мимо двора, где живет подруга, а они с дочкой как раз гуляли. Села на скамеечку поболтать, и тут мелкая меня заметила. Подошла, залезла на скамейку, посмотрела на меня пристально и выдала: «Я хочу твое лицо». Перевожу: «Хочу быть красивой, как ты». Но вне контекста звучит, как фраза из ужастика. Я, конечно, была польщена.
- Никогда не парилась насчет цвета — одевала сына при рождении в то, что отдали знакомые или купила. Были и розовые вещи, и зеленые, и желтые. Каждый раз, когда на прогулке он не был одет в голубое, про него говорили, что девочка. Однажды принципиально одела его во все голубое, только носки розовые остались — все равно девочка. Спрашиваю: «Ну почему?! В голубом же!» Мне в ответ: «Но носки же розовые...» А-а-а! © DrDonna / ADME
- Мне сейчас мама рассказала. Когда моего младшего брата на детской площадке задирают из-за возраста, он всем говорит, что у него есть сестра, которая всех их старше. Это так мило. © JISAMSUNGLMAO / Twitter
- За моего сына на детской площадке уже соперничают девчонки, а ему все равно — он красивые камни собирает. © caxap_kit / Twitter
- У моего сына во дворе любимая игра в зомби — как салки обычные, только кто водит — зомби. Мы в свое время в пиратов играли и мушкетеров. © JebbaHutt / Pikabu
- Вчера на детской площадке наблюдала интересную картину. Пришел папа с мальчиком лет 3. Мальчик катил детскую коляску. Мамки сразу тихонько заулюлюкали, мол, смотрите, мальчик с коляской, как девочка. А я им в ответ: «Наоборот, папа молодец, вне глупых стереотипов. Вы ж сами буквально 5 минут назад ныли, что ваши мужья не хотят гулять с колясками, а следом же прививаете подобные комплексы своим детям». Все призадумались. © KaYana1 / Pikabu
- Случай из жизни на детской площадке. Пришла к нам мадам (макияж, лодочки, осанка) с дочерью лет 5. Девочка начинает бегать вокруг песочницы, наступая на все игрушки. В какой-то момент останавливается возле одной игрушки и с остервенением начинает топтать ее ногами. Все игрушки чужие, если что. Одна женщина делает ребенку замечание, ребенок не реагирует, тогда обращается к ее маме. А мама начинает ор: «Игрушки нужны, чтобы играть, ребенок так играет». Ей отвечают: «Свои приносите и играйте, как хотите». Та в ответ: «Пойдем отсюда, доченька, нам тут не рады, сплошные истерички какие-то». © lerahalera / ADME
- Моя двухлетка вчера попыталась «помочь» мальчику 4 лет построить горку из песка, так он оттолкнул мою кроху со словами: «Не лезь! У меня другая девочка есть». Вот так и разбиваются юные сердца. © Fabini / Pikabu
- Сегодня поняла, что еще не все потеряно. На детской площадке ребенок лет 9–10 сказал: «Ой, вы такая красивая женщина!» Потом ходил за сыном и спрашивал, его ли я мама: «Вот это она у тебя красавица, передай ей от меня воздушные поцелуи». © gerdaikai / Twitter
- Научила свою 5-летнюю дочь говорить всем незнакомцам: «Все вопросы к моей маме, она вон там сидит». И несколько раз был вот такой диалог с разными мамами. Собеседница возмущенно: «А это ваша дочь вон там? Она не дает моему сыну игрушку! Она жадина». Я спокойно: «Игрушка чья? Ваша?» Собеседница: «Нет, но мой хочет в нее поиграть!» Уточняю: «Ваш сын просил ее дать поиграть?» Собеседница: «Просить еще, больно надо. Он полез к ней за игрушкой, она ее не дала». Я: «Ну и все, закрыт вопрос: если дочь не хочет, то не даст игрушку». Мадам, кипя гневом, уплывает в закат. © Екатерина Салтыкова / ADME
А какие истории на детской площадке происходили с вами?
AdMe/Народное творчество/15 случаев, которые доказывают, что на детской площадке нужно быть готовыми ко всему
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