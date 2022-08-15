15+ смелых пар, которые наплевали на условности и сыграли свадьбу в стиле любимого кино

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Свадьба — важное событие в жизни пары. Кто-то мечтает о пышном классическом платье, кому-то по нраву облегающие силуэты, а кто-то и вовсе надевает первый наряд, выпавший из шкафа. Но иногда фантазия людей настолько безгранична, что и на свадьбах они умудряются удивить родственников и гостей.

Мы в ADME в восторге от людей, которые не пожалели сил, денег и времени на то, чтобы сыграть свадьбу в стиле любимого фильма, мультика или сериала.

«У нас была свадьба в стиле „Властелина колец“. Меня вдохновила Лив Тайлер в образе Арвен»

«Мы с мужем фанаты сериала „Друзья“. Наконец сыграли свадьбу»

И гадать не нужно, какой фильм у этих молодоженов любимый. «Гарри Поттер» покорил многих

«Жена сговорилась с кондитером, и на нашу свадьбу они приготовили для меня торт Бэтмена»

«Звездные войны» тоже могут послужить вдохновением для свадебных нарядов

«Просто обожаю нашу свадьбу в стиле викингов»

«Наша версия мультфильма „Вверх“»

Экспекто патронум всем

«Одна из самых крутых свадеб, которые мы фотографировали»

Ух ты! Хью Джекман должен срочно увидеть это фото. Немедленно. © goosewax / Reddit

«У нас была свадьба в стиле „Гарри Поттера“. Это было невероятно»

«Мечтала, чтобы кольца на свадьбе принесли хоббиты. Мечта сбылась»

«Только что доделала композицию на столы. Это норка хоббита»

«От этого платья так и веет фильмом „Сумерки“. Чувствую себя Беллой»

«Пересматривала фотки с нашей свадьбы и плакала. Поняла, что бессознательно повторила образ из фильма»

«Закончила делать наши таблички на столы в стиле фильмов о „мальчике, который выжил“»

«Сделала себе свадебные туфли, вдохновленные Сейлор Мун»