15+ смелых пар, которые наплевали на условности и сыграли свадьбу в стиле любимого кино
Свадьба — важное событие в жизни пары. Кто-то мечтает о пышном классическом платье, кому-то по нраву облегающие силуэты, а кто-то и вовсе надевает первый наряд, выпавший из шкафа. Но иногда фантазия людей настолько безгранична, что и на свадьбах они умудряются удивить родственников и гостей.
Мы в ADME в восторге от людей, которые не пожалели сил, денег и времени на то, чтобы сыграть свадьбу в стиле любимого фильма, мультика или сериала.
«У нас была свадьба в стиле „Властелина колец“. Меня вдохновила Лив Тайлер в образе Арвен»
«Мы с мужем фанаты сериала „Друзья“. Наконец сыграли свадьбу»
И гадать не нужно, какой фильм у этих молодоженов любимый. «Гарри Поттер» покорил многих
«Жена сговорилась с кондитером, и на нашу свадьбу они приготовили для меня торт Бэтмена»
«Звездные войны» тоже могут послужить вдохновением для свадебных нарядов
«Просто обожаю нашу свадьбу в стиле викингов»
«Наша версия мультфильма „Вверх“»
Экспекто патронум всем
«Одна из самых крутых свадеб, которые мы фотографировали»
- Ух ты! Хью Джекман должен срочно увидеть это фото. Немедленно. © goosewax / Reddit
«У нас была свадьба в стиле „Гарри Поттера“. Это было невероятно»
«Мечтала, чтобы кольца на свадьбе принесли хоббиты. Мечта сбылась»
«Только что доделала композицию на столы. Это норка хоббита»
«От этого платья так и веет фильмом „Сумерки“. Чувствую себя Беллой»
«Пересматривала фотки с нашей свадьбы и плакала. Поняла, что бессознательно повторила образ из фильма»
«Закончила делать наши таблички на столы в стиле фильмов о „мальчике, который выжил“»
«Сделала себе свадебные туфли, вдохновленные Сейлор Мун»
А вы бы рискнули сыграть свадьбу не в традиционном стиле? Если да, каким фильмом вдохновились бы?
AdMe/Народное творчество/15+ смелых пар, которые наплевали на условности и сыграли свадьбу в стиле любимого кино
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