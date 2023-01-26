15+ таксистов и пассажиров, которые обожают друг про друга истории травить

Вы замечали, как работает закон подлости: если вы садитесь в такси и всем видом показываете, что не хотите говорить — наушники, серьезное лицо, отстраненный взгляд, — то обязательно попадется водитель, которому не терпится поделиться обалденной историей и узнать о вас все — от даты рождения до количества детей. И наоборот, если вы не прочь поболтать, непременно попадется угрюмый интроверт, который будет сурово зыркать в зеркало заднего вида. Но и хорошо, что все не по плану, ведь если бы все поездки в такси были тихими и без приключений, не было бы этих историй, которые могут поднять вам настроение.