15+ таксистов и пассажиров, которые обожают друг про друга истории травить
Вы замечали, как работает закон подлости: если вы садитесь в такси и всем видом показываете, что не хотите говорить — наушники, серьезное лицо, отстраненный взгляд, — то обязательно попадется водитель, которому не терпится поделиться обалденной историей и узнать о вас все — от даты рождения до количества детей. И наоборот, если вы не прочь поболтать, непременно попадется угрюмый интроверт, который будет сурово зыркать в зеркало заднего вида. Но и хорошо, что все не по плану, ведь если бы все поездки в такси были тихими и без приключений, не было бы этих историй, которые могут поднять вам настроение.
- Гуляли с подружками, по завершении вечера вызвали себе такси. Подружки уже уехали, я же все стою, жду обещанное такси желтого цвета, а его все нет и нет. И тут я замечаю белую машину с нужным мне номером. По пути решила узнать у водителя, почему мне пообещали желтую машину, а приехала белая. И тут оказывается, что на передней дверке со стороны водителя были нарисованы две желтые полоски — этого кому-то показалось достаточно, чтобы обозвать машину желтой. © Елизавета Мочалкина / ADME
- Мы ехали из аэропорта в наш отель. Нас в машине четверо: трое сзади и один впереди. Таксист знал только 2 положения правой ноги: педаль газа до упора или педаль тормоза. Он разгонялся до тех пор, пока почти не врезался во что-нибудь, и резко тормозил.
Мы просто болтались, как селедки в бочке, а парень на переднем сиденье сначала пытался поговорить с водителем, а потом сдался и просто начал цепляться за все что можно, как и мы. Пока ехали, таксист не сбавлял скорости и не менял свой стиль вождения: газ-тормоз. Когда мы наконец подъехали к отелю и вылезли из кабины, мне захотелось поцеловать землю! А белый как мел парень с переднего сиденья говорит: «Ребята, заметили, что таксист засыпал каждый раз, когда нажимал на педаль газа, а когда просыпался, то нажимал на тормоз?» И тут швейцар из отеля такой: «А что вы хотели, у этого парня 3-я подряд 12-часовая смена». © Jim Parker / Quora
- После вечеринки подруги запрыгивают в такси и говорят адрес. Таксист оборачивается и спрашивает их: «Вы когда-нибудь слышали о диско-такси?» После насмешливого «нет» он выхватывает цветной фонарик и на полную катушку включает какую-то техно-музыку. Так и ехали под невероятное бом-бом, а он размахивал фонариком. Я понятия не имею, сколько они дали ему чаевых, но надеюсь, не поскупились. © foreseeablebananas / Reddit
«Таксист, у которого есть собственный магазин прямо в салоне».
- Только что сделала пилинг лица. Надо вернуться домой, а лицо просто пылает, красное и шелушится, выгляжу просто ужасно. Вызываю такси, приезжает зеленоглазый мужичок лет под 40, в салоне долбит музыка. Он увидел меня — подмигнул, улыбнулся и как заорет, пытаясь перекричать колонки:
— Вы доктор?
— Нет, почему вы так решили?
— А зачем еще вам белые штаны? — спросил он с самым серьезным выражением лица.
Я как давай хохотать. И он присоединился. По дороге домой мы вместе пели песни и даже пританцовывали. Он не взял с меня ни копейки, но я настояла на чаевых. Этот таксист сделал мой день! © Lena Aurelius / Quora
- Мать задержалась в гостях, далее с ее слов: «Вызвала такси, выпархиваю, машина стоит. Сажусь, здороваюсь, водитель молча трогается, на середине пути сворачивает в гаражи, я напрягаюсь. Потом поворачивает в какие-то бараки, а на улице ни души! Все, попала, это маньяк! Притормаживает на повороте, я резко открываю дверь, выскакиваю и скрываюсь в каком-то подъезде. Машина ждет еще минут 20 и уезжает». Добралась домой, рассказала мне, а я думаю: сказать ли ей, что она просто села в чужое такси, или нет?.. © Подслушано / VK
«В этом японском такси есть кнопка, позволяющая пассажиру снизить скорость».
- У нас была компания, человек 7, да еще плюс багаж, поэтому диспетчера мы попросили прислать большую машину. Приезжает седан, кое-как втискиваемся, едем, водитель ругается и шутит попеременно, и тут машина начинает просто дымиться. Водитель был просто в ярости, он прямо при нас позвонил в компанию и заорал: «Я увольняюсь!» © TheGrumpyOldBear / Reddit
- Не забуду слова таксиста, который вез нас домой из роддома после рождения моего старшего: «Все зависит от тебя. Если малыш вырастет плохим человеком, это потому, что ты такой. Так что не будь плохишом». Какие-то философы водят такси, не иначе. Сыну, о котором идет речь, сейчас уже 8 лет, он милый, умный и добрый мальчик. Думаю, что это все благодаря его матери, ха-ха. © Aaron Alexander / Quora
- А мне попался пожилой и пухлый мужик на старом мерседесе, который обожал гудок. Он сигналил каждому человеку, которого видел, а также сигналил машинам, деревьям, дорожным знакам. В конце концов, не доехав до пункта назначения, он увидел женщину на другой стороне дороги, традиционно посигналил и, видимо, от радости резко затормозил. Так что в нас удачно въехали 2 машины. © s0lidusThePositive / Reddit
«Мой таксист исчерпал свой одометр».
- Поздно вечером вызвала такси. Подъезжаем к моему дому — темнота, фонари не горят, только свет от окон. Таксист останавливается около соседнего дома со словами: «Дальше я не поеду». Ответ на вопрос «Почему?» просто поразил: «Там дорогу только что перебежала черная кошка. Поэтому дальше мы не поедем». Я сначала засмеялась, подумала, он шутит. Но он повторил. Взрослый мужик, а суеверный. Ну я пожелала ему счастливого пути, попросила фарами постоять посветить, пока к своему подъезду улепетываю. © kisikmyau / Pikabu
- Мне нужно было купить продукты, время за полночь. Поехал в круглосуточный магазин на автобусе. Выхожу — 4 тяжеленных пакета, —35 °С на улице, и уже на остановке понимаю, что опоздал на последний автобус. Вызвал такси. Таксист помог загрузить пакеты, по дороге разговорились, рассказал, что учусь и работаю, а когда доехали, я тяну ему кредитку, а он такой: «Слушай, ты много работаешь, вообще весь день, а сейчас полночь. Так что поездка бесплатная». Прикиньте, меня бесплатно отвез домой на такси старый добрый таксист. Он был одним из самых добрых незнакомцев, которых я когда-либо встречал. © evenline / Reddit
«Просто таксист, который кормит голубей».
- Села как-то в машину, не глядя на номер. Водитель назвал, как мне показалось, мое имя: Юлия. Едем, вдруг звонит водитель заказанной мною машины. Шофер, с которым ехала: «Я еще удивился, когда вы подтвердили, потому что я же вас спросил: вы Али?» Я ему говорю: «Я не расслышала, но посмотрела, что модель машины вроде та, Mitsubishi». «Вообще-то у меня Suzuki», — сказал водитель. Потом я долго смеялась. © Julia Trinity
- Друг был в Риме и собрался на вечеринку, ну и конечно, ни слова не знал по-итальянски. Проявил смекалку и схватил визитную карточку, которая была в его гостиничном номере, чтобы найти дорогу назад. Ну знатно отдохнул, собрался обратно, вызвал такси и сунул водителю эту визитку. Таксист начинает возить его по всему городу. Он подъезжал к гостинице, потом к другой — все не то. Он отвез его примерно в 6 отелей, прежде чем они попали в тот, который нужен. Уже потом мой друг понял, что дурак тут не таксист, — ему объяснили, что на карточке было написано: «Приятного отдыха». И никакого логотипа или названия отеля. © Bitter_Idealist / Reddit
- Опаздываю по делам, утро, задач уйма, все валится из рук, ничего не успеваю. Вызвала такси, водителем которого оказался приятный дедушка, уловивший мое настроение и не проронивший ни слова. Едем молча, у меня от проблем пухнет голова, и только радио тихонько работает. Тут из колонок как заиграет: «Как у матушки моей было 8 дочерей...» Водитель хитро на меня смотрит, выворачивает громкость на полную и начинает петь во всю глотку. Не удержалась и подхватила. Мы ехали, горланили песню и смеялись. Было ощущение, что груз с плеч упал. И улыбка на весь день! Всем таких таксистов. А ему огромное спасибо! © Палата № 6 / VK
«У моего таксиста сразу 6 телефонов».
- Поехали в соседний город на такси. Водитель все время подбирал пассажиров, думаем: ну ладно, пусть человек подзаработает. Потом он попросил потесниться, чтобы сзади сидело пятеро. Доехали до заправки, и он говорит: «Дайте денег, мне заправиться нужно. И дайте чуть больше, далеко везти было». © Наталия Воднева
- Друг таксовал. Однажды подобрал 3 серьезных азиатских бизнесменов в деловых костюмах, направлявшихся из отеля в аэропорт. Сначала все было тихо, а потом один из них заявляет по-китайски: «Посмотрите, какой огромный у водилы нос». Затем они по очереди начинают шутить по этому поводу. Друг вел машину спокойно и профессионально. По прибытии вылез, выгрузил их сумки из багажника, взял плату за проезд, а потом на безупречно чистом китайском говорит: «Надеюсь, вам понравилась моя страна. Если вы вернетесь, пожалуйста, следите за тем, что вы говорите, потому что вы никогда не можете знать, кто понимает ваш язык». Все трое замерли, разинув рты, посмотрели друг на друга, схватили сумки и как побегут, а друг смотрел на это зрелище и хохотал. В детстве он провел много лет в Китае, ходил в школу, говорил на многих диалектах, а нос у него хоть и был крупноват, ему не мешал и нравился. © Paul Fenn / Quora
- 2 января, 9 утра. Вышел потаксовать. Самый первый заказ — доставка из супермаркета. Смотрю, сумма заказа маленькая, думаю, что же можно заказать на эти деньги? Подъехал к магазину. Мне говорят, мол, кофе сейчас сварится, подождите. Я думаю, вот мажоры совсем охренели, взяли только кофе да еще плюс доставка. Мое дело маленькое: взял-отдал. Только получил заказ — сразу звонок. Клиент:
— Доброе утро, ты доставку взял?
— Здравствуйте, да, я. Минут через 8 буду у вас.
— Я не пью кофе, мне не нравится.
Я в замешательстве.
— Это тебе, брат. Спасибо, что работаешь, ты нужен людям.
И много еще благодарностей. Блин, как же это прекрасно. © public.enemy.1 / Pikabu
- Выхожу на работу, вызвал такси, должен приехать серый Accord, номер 567. Приезжает серый Accord. Повез он меня, и я вижу, не туда везет. Я водителю говорю, мол, не туда. Он офигевает, показывает навигатор, реально у него адрес другой.
Мы давай сверяться:
— Honda?
— Honda!
— Accord?
— Accord!
— Серый?
— Серый!
— Номер 567?
— Нет, 561!
Оказалось, соседка тоже такси вызвала. Созвонились, посмеялись, обменялись пассажирами, благо далеко уехать не успели, разъехались. Но каково совпадение-то, а?
А вы говорите, теория вероятностей. © MagnificentMrFox / Pikabu
- Ехала как-то в такси, и вдруг перед светофором нас нагло подрезал автомобиль и промчался вперед на красный свет. Таксист выругался, повернулся ко мне, сказал: «Извини и держись крепко». И помчался вдогонку. Минут через 10–15 догнал, и тут оказалось, что мой таксист — полицейский. Утром он уже останавливал того парня за превышение скорости, и тот слезно обещал больше не гонять. Ну, гонщик был оштрафован, меня довезли до дома и денег, кстати, не взяли за причиненные неудобства. © Lika Kipiani
Мы обожаем читать ваши истории про поездки в такси, порадуете ими в комментариях?