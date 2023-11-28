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15 твитов, концовка которых непредсказуема так же, как игра в рулетку

Народное творчество
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Судьба любит порой с нами играть с нами и окрашивает обыденные дни яркими событиями. В жизни людей часто происходят такие твисты и повороты, что хочется поделиться ими в сети. И мы не упускаем шанса рассказать особенно удачные истории.

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И если вам нравятся истории с неожиданным концом, то эти статьи могут скрасить ваш вечер:

Фото на превью anyaconservi / Twitter
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AdMe/Народное творчество/15 твитов, концовка которых непредсказуема так же, как игра в рулетку
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