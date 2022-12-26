15+ загадочных фото, от которых у кого угодно по коже поползет холодок

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Режиссер Альфред Хичкок, как никто другой, умел создавать в своих фильмах

атмосферу тревожной неопределенности, напряженного ожидания и боязни неизвестного. Однако порой наша жизнь может на равном месте подкинуть нам такого «саспенса», что киношникам и не снилось. Ровно как это произошло с 15+ героями нашей подборки, которым удалось запечатлеть то, что способно пощекотать нервы кому угодно.

«Нашел у себя под кроватью проход в подвал»

Нет никаких сомнений, что именно там обитает демон сонного паралича. © Kahnza / Reddit

«Мой ручной скорпион со своим потомством на спине под ультрафиолетовым светом. Не понимаю, как эти существа могут быть с нашей планеты?»

«Послеполуденное солнце высветило на внешней стороне окна отпечаток руки. Он принадлежит не мне»

«Мой холодильник внезапно наряду с обычными кусочками льда выдал вот это»

«Моя попытка сделать романтичный баннер с предложением руки и сердца провалилась. Вышло жутковато»

«Черт возьми, выходи за меня».

Выглядит так, словно это сцена из «Декстера». © DexterGexter / Reddit

Из-за игры светотени создается впечатление, словно в этой лампе притаился паук

«Только взгляните на необыкновенный торт, который любимая испекла на мой день рождения»

«Пересматривали с мамой мои старые снимки и наткнулись на это чудище»

«Если внимательно присмотреться, то на моей старой подушке можно разглядеть устрашающее лицо»

Только представьте: вы приходите к кому-то в гости, думаете, что это ребенок в углу, а потом выясняется, что это кукла

«На днях во время прогулки наткнулся на осиное гнездо. Выглядит одновременно устрашающе и завораживающе»

«Слова излишни — зубная щетка моего соседа по квартире»

Кажется, идея совместить снеговика с почтовым ящиком не была столь удачной

«Только сейчас осознала, что у игрушечного динозавра моего ребенка человеческие руки»

Идея для селфи-снимка, о которой никто не подозревал. И предпочел бы и дальше быть в неведении

«Туман превратил мой город в страшное и одновременно интересное место»

«То, как моя кошка зевает с открытыми глазами, пугает до чертиков»

«Только перебрался на новое место жительства. Вот так выглядит мой подвал»

«Никто этого не просил, но вот вам фото с празднования моего первого дня рождения»