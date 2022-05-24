16 человек, которые захотели экспериментов с волосами и попросили совета в интернете
Практически каждая женщина хоть раз в жизни жаждала сделать с волосами что-то неординарное — бахнуть короткую стрижку после роскошной шевелюры до пояса или покраситься в новый для себя цвет. Но иногда так страшно принять решение самой, что есть смысл попросить совета прямо в сети, где люди выскажут не только свое мнение, но и дадут какие-то дополнительные подсказки.
Мы в ADME верим, что поддержка незнакомцев из интернета помогает сделать свой выбор быстрее и проще, а после — любоваться результатом.
«Решила, что теперь буду рыжей»
«Когда-то давно у меня были длинные волосы, но даже с короткими захотелось экспериментов. В середине — это до новой стрижки. Вы посоветовали маллет, и вышло круто»
«Я настолько благодарна вам за советы, вот что в итоге получилось»
«Потратила целую вечность, чтобы вернуться в своему натуральному цвету»
«Только вчера спрашивала у вас совета по прическе, и вот результат»
«Сомневалась, сделать пикси или просто побрить. Но мне очень нужен был новый старт»
«Я наконец определилась с цветом волос! Большое спасибо всем, кто помогал советом»
«Благодаря вашим милым комментариям я наконец решилась сделать стрижку пикси и очень ею довольна»
«Я сделала это! Спасибо всем за советы»
«Я просила совета, выложив первое фото, и теперь я каждый день шикарна. Спасибо всем!»
«И зачем вообще отращивала?»
«В итоге остановилась вот на этом варианте»
«Впервые осветлила волосы дома, и я так горжусь собой»
«После всех советов я все-таки решилась на французский боб»
«Очень сомневалась, но в итоге попробовала на себе эту стрижку»
«Тут вы помогали мне выбрать цвет...»
«...и больше всего голосов получил рыжий»
Покажите нам свои успешные эксперименты с волосами!
Фото на превью NicoleanDynamite / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые захотели экспериментов с волосами и попросили совета в интернете
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