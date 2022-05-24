16 человек, которые захотели экспериментов с волосами и попросили совета в интернете

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Практически каждая женщина хоть раз в жизни жаждала сделать с волосами что-то неординарное — бахнуть короткую стрижку после роскошной шевелюры до пояса или покраситься в новый для себя цвет. Но иногда так страшно принять решение самой, что есть смысл попросить совета прямо в сети, где люди выскажут не только свое мнение, но и дадут какие-то дополнительные подсказки.

Мы в ADME верим, что поддержка незнакомцев из интернета помогает сделать свой выбор быстрее и проще, а после — любоваться результатом.

«Решила, что теперь буду рыжей»

«Когда-то давно у меня были длинные волосы, но даже с короткими захотелось экспериментов. В середине — это до новой стрижки. Вы посоветовали маллет, и вышло круто»

«Я настолько благодарна вам за советы, вот что в итоге получилось»

«Потратила целую вечность, чтобы вернуться в своему натуральному цвету»

«Только вчера спрашивала у вас совета по прическе, и вот результат»

«Сомневалась, сделать пикси или просто побрить. Но мне очень нужен был новый старт»

«Я наконец определилась с цветом волос! Большое спасибо всем, кто помогал советом»

«Благодаря вашим милым комментариям я наконец решилась сделать стрижку пикси и очень ею довольна»

«Я сделала это! Спасибо всем за советы»

«Я просила совета, выложив первое фото, и теперь я каждый день шикарна. Спасибо всем!»

«И зачем вообще отращивала?»

«В итоге остановилась вот на этом варианте»

«Впервые осветлила волосы дома, и я так горжусь собой»

«После всех советов я все-таки решилась на французский боб»

«Очень сомневалась, но в итоге попробовала на себе эту стрижку»

«Тут вы помогали мне выбрать цвет...»

«...и больше всего голосов получил рыжий»