16 человек вспомнили свои оговорки, которые чуть не вышли им боком

Вряд ли найдется человек, который ни разу в жизни не оговорился. Например, один герой нашей статьи в мясном отделе попросил продавца взвесить фуриное киле, а другой перепутал в поговорке слова «грязь» и «глаз». Причины таких нелепиц — волнение, спешка или дикая усталость. Тем не менее в памяти все эти казусы остаются навсегда, особенно когда на свадьбе называешь свою невесту именем бывшей.