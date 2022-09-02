16 человек вспомнили свои оговорки, которые чуть не вышли им боком
Вряд ли найдется человек, который ни разу в жизни не оговорился. Например, один герой нашей статьи в мясном отделе попросил продавца взвесить фуриное киле, а другой перепутал в поговорке слова «грязь» и «глаз». Причины таких нелепиц — волнение, спешка или дикая усталость. Тем не менее в памяти все эти казусы остаются навсегда, особенно когда на свадьбе называешь свою невесту именем бывшей.
Мы в ADME отыскали истории пользователей интернета, в которых они рассказали о том, как оговорились и чем это для них обернулось.
- Был когда-то у меня парень, звали Паша. Долго были вместе и много нервов потрепали друг другу. Потом встретила другого, начали жить вместе, быт наживать. Так вот тот бывший — Паша — храпел всегда и везде, а нынешний — Дима — никогда и нигде. И вот сам случай.
Спим с Димой, и вдруг начинает он храпеть, и я его машинально толкаю с локтя и говорю: «Паша, блин, хватит храпеть». Я проснулась буквально за секунду и пережила такую бурю эмоций, что совсем не смогла больше уснуть. Ну а Дима так и не понял, что я от него хотела, но храпеть перестал. © bjokk / Pikabu
- Учились классе в 9-м, но до сих пор помню. Мы прибегаем в буфет, и подруга выпаливает: «Мне 3 пирожка с рясом с мисом!» Глаза буфетчицы надо было видеть. Мы потом долго успокоиться не могли — хохотали. © Гюзель Кокорина Максютова
- На работе начинаю спорить с менеджером Катей, как сделать правильно. На нервах, но за 2 часа доказал, что я был прав. Понимаю, что придется задержаться на работе, пишу жене сообщение: «Катя, я задержусь сегодня». А жену вообще-то не Катя зовут. Сообщение прочитано, то есть уже не удалить. И не отвечает. А учитывая то, что она меня ревнует к бывшей жене, которую зовут Катя, мне конец. Пойду в последний раз на солнышко посмотрю... © DirInt / Pikabu
- Я разговаривала с мамой по телефону, а еще параллельно читала информацию по Minecraft. Хотела спросить мамулю, где именно она идет, и говорю: «А в какой ты версии?» Ржали обе потом. © Зирогона 69 / inpearls
- Вопрос официанта про чай застал меня врасплох, и я, как картавый человек, не смогла выговорить «Эрл Грей» без моральной подготовки. Просто что-то пробурлила, засмеялась и в итоге выдала просто: «Чай с бергамотом». © sendmeplaylist / Twitter
- Занималась в юности в изостудии, часто выезжали рисовать то на природу, то в музеи. И вот сидим с этюдниками в музее, рисуем на этот раз большой кувшин — один из экспонатов музея. Сидим, стараемся. Одна из учениц, видимо, совсем умаявшись, решила подозвать преподавательницу — Тамару Константиновну — и крикнула: «Тамара Кувшиновна!» Естественно, после этого никак иначе мы к нашей преподавательнице больше не обращались. © Tatyana Stematsky
- Я пару дней жила у подруги, квартиру которой сдает наша преподавательница по музыке. Когда мы только заселились, папа подруги и эта преподавательница собрались уходить, и я им сказала: «До свидания, девочки». © KosmostarsG / Twitter
- Я один раз подошла к работнику магазина и спросила, где у них находится Глеб, а не хлеб. Ну он и позвал кассира по имени Глеб. © LMYCAT / Twitter
- Сегодня на работе столкнулась с коллегой и случайно вместо «извините» сказала «извиняйся». © kapibara_l1 / Twitter
- Как-то в старших классах пошла у нас с отцом дискуссия на философскую тему. Что было причиной — никто уже не помнит. Но отец в один момент нахмурился и сквозь зубы сказал:
— Вот станешь отцом — поймешь.
— Пап, но я не стану отцом.
— Что?!
— Я твоя дочь.
Такого одновременного смущения и злости я больше не видела. © reshacooper1341 / Pikabu
- Я встречалась с Вовой 3 года, дело шло к свадьбе. Но вот чего-то начал Вова меня ревновать к своему другу Роме. А я тогда училась в техникуме, и там были почему-то одни Ромы. Я за одной партой к тому же сидела с Ромой. И вот Вова мне высказывает очередной раз претензию типа: «Мне кажется, у вас с Ивановым отношения» (фамилия Ромы изменена). И я такая Вове на полном серьезе отвечаю: «Нет, Ром». Вот это я попала. В итоге с Вовой разбежались. А с Ромой общаемся до сих пор. Уж 20 с лишним лет прошло. © hedgehog33 / Pikabu
- Как-то я заявила сотрудникам, с которыми предстояло выполнить очень важную работу: «Главное — не ударить лицом в глаз!» Долго еще они по поводу и без произносили эту фразу, обращаясь ко мне... © Ирина Ирина
- Когда я женился второй раз, зашел в квартиру будущей жены, а она в это время в комнате платье надевала с сестрами. Ее зовут Ольга, а мою первую жену зовут Настя. Постучал я в комнату к невесте и спрашиваю: «Что, Настя, мандражируешь?» А Ольга мне и отвечает: «Все, я замуж за тебя не выхожу». Час ее сестры уговаривали, а я в это время тихонько справлялся со страхом и горем. Ничего, все обошлось. 15 лет осенью будет, 2 деток. © Pumba22 / Pikabu
- Я как-то очень давно на кассе в каком-то фастфуде заказала «трепетные» крылышки вместо жгучих. © snognagolovu / twitter
- Как-то давно выходила из школы и думаю: «Надо с охранником попрощаться, а то он сидит один, никто не говорит с ним». «Спасибо за урок, до свидания», — прямо очень громко это сказала. И когда мы с ребятами вышли, то просто угорали. © 7posjV0WyrLM2gu / Twitter
- Захожу в мясной магазин и заявляю: «Кошачьи головы, пожалуйста!» Продавщица без вопросов достает куриные головы. © Олеся Петренко
Расскажите о ваши самых нелепых оговорках, которые даже вспоминать неловко.
AdMe/Народное творчество/16 человек вспомнили свои оговорки, которые чуть не вышли им боком
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