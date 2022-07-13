16 девушек, которые устали от всех оттенков бежевого и сотворили на ногтях невообразимую крутотень
Маникюр, как и макияж, — идеальный способ выразить себя. Некоторые девушки предпочитают доверять свои руки и ноги мастерам. А кто-то больше любит включать фантазию на полную катушку и расписывать ногти самостоятельно — и получается не хуже, чем в салоне. А уж в теплое время года, когда руки не спрятаны в перчатки, а ноги — в зимние ботинки, хочется блистать особенно сильно.
Мы в ADME подсмотрели, какой сногсшибательный маникюр и педикюр сделали себе пользовательницы сети, взяли пару идей на заметку и теперь хотим поскорее показать эти фото вам.
«Сделала ноготки ко дню рождения и просто влюбилась в них»
«Мое лучшее фото маникюра. Спасибо бабушкиным цветам»
Когда любишь френч, но немного устала от классики
«Педикюр, конечно, классный, но эти сандалии мне просто крышу снесли!»
«Впервые попробовала нейл-арт! Вдохновилась Мондрианом»
«Попыталась сделать дизайн на ногтях. Мне понравилось»
«Решила, что, если хочу шикарный маникюр, сделаю его сама»
«Только что сделала такой вот маникюр. Дочке понравилось»
«Чуть-чуть разноцветных сердечек нарисовала. Длина ногтей у меня своя»
«Лак, меняющий цвет на солнце, — идеально для тех, кому быстро надоедает сделанный маникюр»
Когда хочется летнего настроения
Черный гель-лак, красная фольга и немного страз
«Если вы знаете, откуда этот персонаж, я вас уже люблю»
«Привела ногти в порядок впервые за несколько недель»
«Цветочки нарисованы вручную — с помощью инструмента для точек и тонкой кисти»
«Экспериментирую с радужной фольгой»
Девушки, вы больше любите ходить в салон или предпочитаете делать крутой маникюр себе сами? Покажите нам фото.
Фото на превью justalapforcats / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 девушек, которые устали от всех оттенков бежевого и сотворили на ногтях невообразимую крутотень
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