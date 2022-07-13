16 девушек, которые устали от всех оттенков бежевого и сотворили на ногтях невообразимую крутотень

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Маникюр, как и макияж, — идеальный способ выразить себя. Некоторые девушки предпочитают доверять свои руки и ноги мастерам. А кто-то больше любит включать фантазию на полную катушку и расписывать ногти самостоятельно — и получается не хуже, чем в салоне. А уж в теплое время года, когда руки не спрятаны в перчатки, а ноги — в зимние ботинки, хочется блистать особенно сильно.

Мы в ADME подсмотрели, какой сногсшибательный маникюр и педикюр сделали себе пользовательницы сети, взяли пару идей на заметку и теперь хотим поскорее показать эти фото вам.

«Сделала ноготки ко дню рождения и просто влюбилась в них»

«Мое лучшее фото маникюра. Спасибо бабушкиным цветам»

Когда любишь френч, но немного устала от классики

«Педикюр, конечно, классный, но эти сандалии мне просто крышу снесли!»

«Впервые попробовала нейл-арт! Вдохновилась Мондрианом»

«Попыталась сделать дизайн на ногтях. Мне понравилось»

«Решила, что, если хочу шикарный маникюр, сделаю его сама»

«Только что сделала такой вот маникюр. Дочке понравилось»

«Чуть-чуть разноцветных сердечек нарисовала. Длина ногтей у меня своя»

«Лак, меняющий цвет на солнце, — идеально для тех, кому быстро надоедает сделанный маникюр»

Когда хочется летнего настроения

Черный гель-лак, красная фольга и немного страз

«Если вы знаете, откуда этот персонаж, я вас уже люблю»

«Привела ногти в порядок впервые за несколько недель»

«Цветочки нарисованы вручную — с помощью инструмента для точек и тонкой кисти»

«Экспериментирую с радужной фольгой»