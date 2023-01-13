16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок

Клиент приобрел 2 одинаковых телевизора. Он купил самую дешевую модель, доступную в то время. 8 лет спустя они оба перестали работать. Клиент позвонил и потребовал заменить их. Очевидно, мы отказали: гарантия на электронику составляет не более 5 лет. Он ходил к нам очень долго, грозил судом, писал в интернете отзывы. Люди смеялись над ним. Мы же сделали ему выгодное предложение по покупке новой техники, но так он не хотел.

Некоторые люди просто не могут понять, что ничто не прослужит вечность. © Mike Parks / Quora