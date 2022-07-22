17 человек, которые уверены, что любую прореху можно в два счета подлатать

Если любимые джинсы или кофта прохудились, не спешите их сразу списывать в утиль. Небольшую прореху можно заштопать, а на дырку побольше — поставить заплатку. Так вы не только подарите вещи вторую жизнь, но и сможете примерить на себя роль дизайнера.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей, которые умеют лихо ставить заплатки и демонстрируют свое мастерство на весь интернет. А в бонусе расскажем о мальчугане, который решил повторить опыт героя телесериала и залатать дырку подручными средствами.

«Вроде бы обычная футболка, но что это притаилось там, в углу? Мне нравится, когда люди замечают эту маленькую заплатку»

«Ребенок протер любимые кальсоны и слезно просил починить. Я вырезала из его дырявых носков любимого героя и сделала вот это. Выглядит не ахти, конечно»

Главное, чтобы ребенку нравилось. Красота — в глазах смотрящего. © Шашлычек / ADME

«Очень довольна тем, как починила диван, пострадавший от моей кошки»

«На одной из моих любимых рубашек были пятна, так что я решила вышить на ней цветы»

«Вставьте носок и выверните его, затем отрежьте лишнее»

Колени-монстры

«Починила пингвина, которого подрала собака»

«Починила любимую игрушку ребенка»

«Это можно было сделать вручную, но я предпочитаю шить на машине — так быстрее и проще»

«Горжусь тем, как у меня получилось залатать штаны с помощью старой футболки»

«Зашила дырки от моли на шерсти»

«Связала заплатку на джинсы»

«Любимые шорты мужа здорово порвались сбоку. Я заштопала разрывы и вышила поверх заплатку с грибами»

«Закрыла дырки на локтях льняной рубашки с помощью заплаток»

«Замаскировала пятна на пододеяльнике»

«Спрятала дырки на коленях за сердечками»

«Мои сыновья в лесу в штанах с заплатками»

Бонус

Играли с подружкой в догонялки. Потянул ее за капюшон, а тот порвался. Она в слезы. Но тут я вспомнил момент из сериала про продавца обуви, когда его жена взяла и заштопала дырку с помощью степлера. Подруга на радостях ушла домой хвастаться бабушке. По шее тогда отхватили оба. © Подслушано / VK