17 человек рассказали о школьных учителях, которым стоило бы поставить «неуд» за их поведение
Школьная пора — один из самых значимых периодов в жизни человека. И то, какими останутся воспоминания о том времени, зависит не только от взаимоотношений между одноклассниками, но и от поведения учителей. А оно порой бывает, мягко говоря, неподобающим для педагога — человека, который работает с детьми. Вот 17 поступков преподавателей, о которых наши читатели никогда не забудут.
- Была со мной одна история: дежурная учительница на виду у всех отчитала меня за мои кудри. Ох, как она орала! Мол, об учебе надо думать, а не красоту наводить. И только когда моя классная вышла на крик и объяснила, что кудри у меня свои, та учительница успокоилась. Но не извинилась. Помню до сих пор. © Iwa Nowa
- Моя классуха, она же учительница русского языка и литературы, ставила мне 4 за почерк. Он был красивый, округлые буквы, только с наклоном в левую сторону. А надо было по шаблону. Отбила охоту к учебе. © Даур Мусин
- Наша классная в 9-м классе при мне радостно рассказывала моим родителям, как хорошо, что они меня после 9-го забирают. Потому что у меня нет будущего и нечего мне еще 2 года в школе сидеть. А так, мол, может, в училище пойдет и не помрет в канаве под забором. © Анна Тульская
- У меня от природы густые черные ресницы. Каждый раз перед уроком учительница химии отправляла меня умываться, потому что я якобы накрашена. Когда умывание ничего не давало, она говорила: «Значит, тушь водостойкая». © Дарья Королькова
- Когда училась во 2-м классе, упала с дерева на железные прутья, поранила подбородок, сделали операцию. Через неделю пришла в школу, и учительница при всем классе попросила меня рассказать, что случилось. А затем отругала за то, что я неуклюжая, и поделом мне, что я получила шрам на лице. © Liudmila Vasina
- 1-й класс. Я отличница. Мама была в больнице. Папа привел меня в школу, сразу купил мне булочку и пошел на работу. А я так проголодалась, что стала прямо на уроке незаметно, как мне казалось, отщипывать булочку. Это увидела учительница и так сильно стала кричать на меня, что у нее аж вена на лбу вздулась, вся покраснела. А меня поставила в угол на все уроки. Помню, как плакала... Мне сейчас так жалко меня, того ребенка... © Ella Karipidou
- Ох, мне в школе было тяжело. Физрук меня обзывал жирной прямо при всем классе. Я училась хорошо, у меня была отличная память. Но я считалась некрасивой, как говорила наша классная, поэтому меня не брали выступать или отвечать на открытых уроках. © Анна Богдан
- Мой сын с семьей переехал жить в деревню. Там учительница химии заметила, что моя внучка — левша, и перед всем классом объявила, что ненавидит тех, кто пишет левой рукой. Мол, они ведьмы... Сейчас внучка учится в другой школе, она круглая отличница. © Susanna Vardanyan
- Новая учительница на 1-м же уроке подошла к однокласснику и сказала: «Хватит выпендриваться, пиши правой рукой». У нас в классе было трое левшей, и никто на это внимания не обращал. Это случилось в 11-м классе. © Настя Шведко
- Экзамен по геометрии. Я ответила на все вопросы, решила задачу и на дополнительные вопросы тоже ответила. Поставили 3. Мотивировали тем, что я когда-то давно не принесла тетрадь. Перешла в другую школу, стала получать пятерки. © Ольга Гудимов
- Мы во 2-м классе на уроке срисовывали кастрюлю. Рисовать я не умел, но очень старался, даже цветочек добавил от усердия. Учительница стала насмехаться надо мной и назвала мою кастрюлю ночным горшком. В результате я получил кол. Мне почти 60, а те свои ощущения помню до сих пор. © Александр Назаров
- В 6-м классе я не могла понять, как решать длинные примеры с дробями. Вернее, смысл я понимала, а вот ответ никогда не сходился. Были тройки. Учительница из-за этого как только меня не унижала. Но к концу года что-то щелкнуло в голове, и я научилась. Итоговую контрольную написала на 5. Учительница посмотрела на мою работу и сказала таким уничижительным тоном: «Все равно у тебя тройка в году выходит!» Как мне обидно было! Вместо того чтобы похвалить ученика, который добился успеха, унизила его. © Анна Просвиркина
- У нас был физик, который не выносил слез. И когда девочки отвечали на двойку и затем пускали слезу, он ставил им тройки. Потом мы узнали, что у него было трое маленьких детей. © Nadežda Nadežda
- Меня отчитала учительница русского языка, когда в 7-м классе я ответила, что «кофе» — мужского рода. На следующий урок я пришла со словарем и показала, что ошиблась она, а не я. Школу пришлось сменить... © Ljudmila Belan
- Помню, в младших классах учительница спросила, каких поэтов мы знаем. Я очень много читала и назвала имя не очень известного поэта. Учительница сказала, что я его выдумала, видимо, он только вчера родился. Весь класс стал смеяться, а мне, отличнице, так обидно стало. На следующий день я принесла книжку и показала учительнице имя поэта. Она быстро отправила меня на место, но так и не извинилась. © Marcela Scutaru
- Когда я собиралась в 10-й класс, классный руководитель, которая на тот момент планировала уйти в декрет, сказала моей маме: «Я поперек лягу, но ваша дочь в 10-й класс не пойдет». На что моя мама ответила: «Своих нарожаешь — хоть под что ложись. А моя дочь продолжит учиться». © Alla Zavialova
- Я в 2000 году уехала в Португалию. 7-летнюю дочь сразу с собой не могла взять, нужно было оформить кучу документов. Так ее учительница каждый день говорила ей: «Мама тебя бросила, ты ей не нужна, и ни в какую Португалию ты не поедешь». Ребенок всегда плакал. И тут, ну надо же, дочь уезжает. Эта училка чуть своим ядом не захлебнулась. Дочери уже 29, а обида до сих пор осталась. © Inga Pereira
Какие поступки учителей вы будете всю жизнь вспоминать с грустью и обидой?
AdMe/Народное творчество/17 человек рассказали о школьных учителях, которым стоило бы поставить «неуд» за их поведение
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