17 человек рассказали о школьных учителях, которым стоило бы поставить «неуд» за их поведение

Школьная пора — один из самых значимых периодов в жизни человека. И то, какими останутся воспоминания о том времени, зависит не только от взаимоотношений между одноклассниками, но и от поведения учителей. А оно порой бывает, мягко говоря, неподобающим для педагога — человека, который работает с детьми. Вот 17 поступков преподавателей, о которых наши читатели никогда не забудут.