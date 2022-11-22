18 человек, которые исполнили свою мечту. И это лучше, чем бабочки в животе
Как же круто исполнить свою мечту, особенно когда ты уже целую вечность шел к ней. И неважно, что это: собственный дом, долгожданное путешествие, смена работы или же просто кукла. Главное, что это всегда так волнующе, что в сердце поселяется настоящее счастье.
«Мне 30 лет, я дышу ртом, и кличка у меня всю жизнь Буратино. Но я исполнила свою мечту и решилась на септоринопластику. Я очень довольна итогом, и нос дышит так, как 20 лет не дышал!»
«Написал свой первый роман — детский ужастик. Продано уже 38 экземпляров. Я очень горжусь тем, что он вышел»
«Полуночные колыбельные».
«Спустя годы попыток, многочисленных неудач и, казалось, бесконечной душевной боли, это произошло. 3 дня назад мы наконец поприветствовали нашего первого ребенка в этом мире»
«Сегодня я впервые опробовал свои лыжные протезы. Не могу дождаться, когда окажусь на горе»
Когда профессия помогает осуществить мечту
- Всю жизнь очень люблю собак. Просто обожаю их! Но родители не разрешали заводить собаку. Поступила в ветеринарную академию, отучилась на кинолога. Теперь у меня не одна собака, а 20. Счастлива. © Подслушано / Ideer
«Я вырос в бедности, но выкарабкался. Сводил папу в его первый ресторан высокого класса»
«Я занял 2-е место в октябрьском номере журнала „Уличная фотография“. Это моя первая публикация»
«Сегодня я вычеркнул строчку „посещение Хоббитона“ из списка своих желаний»
«Мой первый комикс теперь официально в местном магазине»
«Я бросила работу, чтобы заниматься своей страстью — написанием портретов домашних животных. Вот некоторые из моих рисунков»
Когда муж исполняет мечты
- Мне 28 лет. В детстве очень любила Барби. Все об этом знали, на каждый праздник мне их дарили, но дешевые — такие, которые у меня уже были. Моей мечтой была Барби Рапунцель. Родители прекрасно знали, что я с ума схожу от нее, но стоила она в те времена дорого. И мне искренне непонятно даже сейчас, почему мне ее так и не купили. Да, сумма большая для каприза ребенка, но и деньги у них были. Лет 5 назад я рассказала об этом случае из детства своему супругу. И недавно он подарил мне именно эту куклу. Ездил за ней в другой город под видом командировки, отдал за нее много денег. Кукла была у коллекционера, не вскрывалась ни разу. Я даже сама ее из коробки не вытаскивала. Перед сном залипаю минут на 20, держа в руках эту коробку, и до сих пор не верю, что моя мечта исполнилась. Гештальт закрыт. Обожаю своего мужа. © Подслушано / Ideer
«Наконец-то перестал ждать других людей, чтобы впервые поехать в Национальный парк. Поднялся на свою самую высокую вершину за 10 лет»
«Исполнила свою мечту: мы с мужем построили дом. В кредит, с тратой заначки на коммуникации... Но мы это сделали. Мы со всем справимся. И пусть мечты сбываются!»
«Все-таки я решился. Полтора месяца назад уволился и решил открыть свой маленький автомагазин»
«Давняя мечта исполнена. После долгих сопротивлений супруги в нашем доме появилась она. Знакомьтесь: Лиза.
Дворянской породы. Ей 2 месяца»
«Всю жизнь мечтала побывать на зимнем Байкале. В какой-то момент поняла, что если ничего не делать, то это так и останется мечтой. Поэтому 2022 год я встретила в самом красивом месте»
«Нашел девушку своей мечты. Я никогда не был так счастлив»
Мечта взрослого дяди
- Супругу 39 лет. Серьезный такой дядя, с бородой и усами. Сидим на балконе. Вечер, пьем чай. Красота и умиротворение. И вдруг дражайший говорит:
— Знаешь, о чем я так давно мечтаю? Вот как переехали сюда 11 лет назад, в эту квартиру?
— О чем же?
— Только не ржи! Я хочу капитошку запустить...
— А давай! Скамейка пустая, вроде нет никого. Я сейчас.
Иду на кухню, беру шарик и наполняю его водой. Такой детский азарт! Заготовка шалости. Приношу на балкон. Муж смотрит на капитона, на окно, потом снова на капитона.
— Что, реально запустим?
— А кто нам запретит?
Берет капитошку, замахивается — капитон соприкасается с асфальтом и, издав смачный шмяк, растекается красивой звездой по асфальту. Минут 10 счастливый муж любовался этим следом. Потом еще 2 дня ходил радостный. Как говорится, первые 40 лет детства в жизни мужчины самые сложные. © Gella4ka / Pikabu
А какую мечту вам удалось исполнить недавно?
Фото на превью Nigmasan / Pikabu
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые исполнили свою мечту. И это лучше, чем бабочки в животе
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