18 человек, которые исполнили свою мечту. И это лучше, чем бабочки в животе

Как же круто исполнить свою мечту, особенно когда ты уже целую вечность шел к ней. И неважно, что это: собственный дом, долгожданное путешествие, смена работы или же просто кукла. Главное, что это всегда так волнующе, что в сердце поселяется настоящее счастье.

«Мне 30 лет, я дышу ртом, и кличка у меня всю жизнь Буратино. Но я исполнила свою мечту ⁠⁠и решилась на септоринопластику. Я очень довольна итогом, и нос дышит так, как 20 лет не дышал!»

«Написал свой первый роман — детский ужастик. Продано уже 38 экземпляров. Я очень горжусь тем, что он вышел»

«Полуночные колыбельные».

«Спустя годы попыток, многочисленных неудач и, казалось, бесконечной душевной боли, это произошло. 3 дня назад мы наконец поприветствовали нашего первого ребенка в этом мире»

«Сегодня я впервые опробовал свои лыжные протезы. Не могу дождаться, когда окажусь на горе»

Когда профессия помогает осуществить мечту

Всю жизнь очень люблю собак. Просто обожаю их! Но родители не разрешали заводить собаку. Поступила в ветеринарную академию, отучилась на кинолога. Теперь у меня не одна собака, а 20. Счастлива. © Подслушано / Ideer

«Я вырос в бедности, но выкарабкался. Сводил папу в его первый ресторан высокого класса»

«Я занял 2-е место в октябрьском номере журнала „Уличная фотография“. Это моя первая публикация»

«Сегодня я вычеркнул строчку „посещение Хоббитона“ из списка своих желаний»

«Мой первый комикс теперь официально в местном магазине»

«Я бросила работу, чтобы заниматься своей страстью — написанием портретов домашних животных. Вот некоторые из моих рисунков»

Когда муж исполняет мечты

Мне 28 лет. В детстве очень любила Барби. Все об этом знали, на каждый праздник мне их дарили, но дешевые — такие, которые у меня уже были. Моей мечтой была Барби Рапунцель. Родители прекрасно знали, что я с ума схожу от нее, но стоила она в те времена дорого. И мне искренне непонятно даже сейчас, почему мне ее так и не купили. Да, сумма большая для каприза ребенка, но и деньги у них были. Лет 5 назад я рассказала об этом случае из детства своему супругу. И недавно он подарил мне именно эту куклу. Ездил за ней в другой город под видом командировки, отдал за нее много денег. Кукла была у коллекционера, не вскрывалась ни разу. Я даже сама ее из коробки не вытаскивала. Перед сном залипаю минут на 20, держа в руках эту коробку, и до сих пор не верю, что моя мечта исполнилась. Гештальт закрыт. Обожаю своего мужа. © Подслушано / Ideer

«Наконец-то перестал ждать других людей, чтобы впервые поехать в Национальный парк. Поднялся на свою самую высокую вершину за 10 лет»

«Исполнила свою мечту: мы с мужем построили дом. В кредит, с тратой заначки на коммуникации... Но мы это сделали. Мы со всем справимся. И пусть мечты сбываются!»

«Все-таки я решился. Полтора месяца назад уволился и решил открыть свой маленький автомагазин»

«Давняя мечта исполнена⁠⁠. После долгих сопротивлений супруги в нашем доме появилась она. Знакомьтесь: Лиза.

Дворянской породы. Ей 2 месяца»

«Всю жизнь мечтала побывать на зимнем Байкале. В какой-то момент поняла, что если ничего не делать, то это так и останется мечтой. Поэтому 2022 год я встретила в самом красивом месте»

«Нашел девушку своей мечты. Я никогда не был так счастлив»

Мечта взрослого дяди

Супругу 39 лет. Серьезный такой дядя, с бородой и усами. Сидим на балконе. Вечер, пьем чай. Красота и умиротворение. И вдруг дражайший говорит:

— Знаешь, о чем я так давно мечтаю? Вот как переехали сюда 11 лет назад, в эту квартиру?

— О чем же?

— Только не ржи! Я хочу капитошку запустить...

— А давай! Скамейка пустая, вроде нет никого. Я сейчас.

Иду на кухню, беру шарик и наполняю его водой. Такой детский азарт! Заготовка шалости. Приношу на балкон. Муж смотрит на капитона, на окно, потом снова на капитона.

— Что, реально запустим?

— А кто нам запретит?

Берет капитошку, замахивается — капитон соприкасается с асфальтом и, издав смачный шмяк, растекается красивой звездой по асфальту. Минут 10 счастливый муж любовался этим следом. Потом еще 2 дня ходил радостный. Как говорится, первые 40 лет детства в жизни мужчины самые сложные. © Gella4ka / Pikabu