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18 человек показали непонятные предметы, о предназначении которых догадаться было непросто

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Логично, что большинство людей вряд ли могут разгадать предназначение вещей, которые редко или же впервые попадаются им на глаза. Особенно если это какие-то старинные инструменты или детали сложных устройств. Для этого и существует место в интернете, где желающие могут помочь другим найти ответ на вопрос, что же это за вещь.

Мы в ADME не перестаем изумляться, насколько диковинными могут быть окружающие предметы. И хорошо, что есть те, кто отлично в них разбирается.

1. «Нашел этот странный прибор. При включении очень сильно вибрирует. На дне есть пружины. Что это?»

  • Это шведский массажер. Рука продевается между пружинами и прибором, и он вибрирует, когда вы кого-то массируете. © Impossible_Ad9947 / Reddit

2. «Нашла на диване крошечные гранулы (кажется, деревянные). Что это вообще такое?»

3. Предположительно, это большой кусок металла. Весит совсем немного и не меняет цвет десятилетиями. Что это?

  • Вероятно, это копия клинописной таблички, которую можно приобрести в качестве сувенира в Лувре и других музеях. © Croquant23 / Reddit

4. 3-летний ребенок принес этот предмет домой. Он сделан из резины, размером с кончик пальца, не стирается и твердый, как надувной мяч. Что это такое?

  • Судя по всему, это ластик в виде лампочки, просто без металлической части. Такие были популярны в 80-е годы. © stargazin4dayz / Reddit

5. «Розетка в моем доме 1949 года постройки. Что это такое? И можно ли безопасно ее срезать?»

6. Твердая круглая белая сфера с рисунками и словами «Горячий или холодный»

7. Что это за чашка с дополнительной чашкой меньшего размера сбоку?

8. Длинный деревянный предмет с двумя зубьями, они совсем не острые. Обычная вилка для сравнения

  • Это вилка для фондю. Используется для того, чтобы окунать кусочки фруктов или мяса в растопленный шоколад или сыр. © Chucks_u_Farley / Reddit

9. Старый деревянный ручной прибор с не очень острыми металлическими штырьками

  • Думаю, эта штукенция нужна для размягчения стейка. У моей бабушки был очень похожий предмет, и я нашел аналогичный в интернете© plantchette / Reddit

10. «Нашла это в нашей маленькой бесплатной библиотеке. Эту штука большая, полая и, как ни странно, сделана из твердого воска. Кто-нибудь видел что-то подобное?»

  • Похоже, это восковой фонарь (еще такие штуки называют «полые свечи»). Суть в том, что внутрь устанавливается свеча. А шнурки — это, скорее всего, просто декоративный элемент. © bubrascal / Reddit

11. Для чего нужна эта маленькая дырочка, из которой льется вода при открытии крана?

12. Эти большие кирпичи расположены вдоль обочины шоссе. Для чего они?

  • Скорее всего, чтобы замедлить поток воды, стекающей по этой местности во время проливных дождей. © architype / Reddit

13. Что это за старинная штука с ножным приводом?

14. Что это за маленькие оконные двери в глухом переулке в Северо-Восточной Англии? В каждом доме есть такие, но они явно старые и не используются

  • Это угольные двери, предназначенные для загрузки угля в дома. © LurkinLark / Reddit

15. Найдено в антикварной коллекции: богато украшенная полая телескопическая трубка с зазубренным концом

Это ручка для лорнета (театральных очков).

16. «Нашли в подвале деревянную доску с веревкой, колышками и отверстиями»

  • Это деревянный манекен для занятий китайскими боевыми искусствами, в частности вин-чун. © i3ish / Reddit

17. Глиняная кружка со множеством отверстий по верхнему краю и на ручке. Что это?

  • Выглядит как разновидность кружки-головоломки. © TheGutch74 / Reddit
  • Из нее можно аккуратно пить, только если закрыть определенные отверстия. Какие? Нужно отгадать. © incoflip / Reddit

18. Это кубик (стороной 2,5 см) с разным количеством углублений разного размера на каждой грани

Это анка — инструмент ювелира, предназначенный для создания выпуклых форм.

А вам попадались в жизни такие вещи, над предназначением которых пришлось поломать голову?

Фото на превью Minizilha / Reddit
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AdMe/Народное творчество/18 человек показали непонятные предметы, о предназначении которых догадаться было непросто
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