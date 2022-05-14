18 человек показали непонятные предметы, о предназначении которых догадаться было непросто

Логично, что большинство людей вряд ли могут разгадать предназначение вещей, которые редко или же впервые попадаются им на глаза. Особенно если это какие-то старинные инструменты или детали сложных устройств. Для этого и существует место в интернете, где желающие могут помочь другим найти ответ на вопрос, что же это за вещь.

Мы в ADME не перестаем изумляться, насколько диковинными могут быть окружающие предметы. И хорошо, что есть те, кто отлично в них разбирается.

1. «Нашел этот странный прибор. При включении очень сильно вибрирует. На дне есть пружины. Что это?»

Это шведский массажер. Рука продевается между пружинами и прибором, и он вибрирует, когда вы кого-то массируете. © Impossible_Ad9947 / Reddit

2. «Нашла на диване крошечные гранулы (кажется, деревянные). Что это вообще такое?»

Похоже, это помет суходревесных термитов. © Rosenblumenslibovits / Reddit

3. Предположительно, это большой кусок металла. Весит совсем немного и не меняет цвет десятилетиями. Что это?

Вероятно, это копия клинописной таблички, которую можно приобрести в качестве сувенира в Лувре и других музеях. © Croquant23 / Reddit

4. 3-летний ребенок принес этот предмет домой. Он сделан из резины, размером с кончик пальца, не стирается и твердый, как надувной мяч. Что это такое?

Судя по всему, это ластик в виде лампочки, просто без металлической части. Такие были популярны в 80-е годы. © stargazin4dayz / Reddit

5. «Розетка в моем доме 1949 года постройки. Что это такое? И можно ли безопасно ее срезать?»

Это старая телефонная розетка. © SpiritualFront769 / Reddit

6. Твердая круглая белая сфера с рисунками и словами «Горячий или холодный»

7. Что это за чашка с дополнительной чашкой меньшего размера сбоку?

Это для использованного чайного пакетика. © clearliquidclearjar / Reddit

8. Длинный деревянный предмет с двумя зубьями, они совсем не острые. Обычная вилка для сравнения

Это вилка для фондю. Используется для того, чтобы окунать кусочки фруктов или мяса в растопленный шоколад или сыр. © Chucks_u_Farley / Reddit

9. Старый деревянный ручной прибор с не очень острыми металлическими штырьками

Думаю, эта штукенция нужна для размягчения стейка. У моей бабушки был очень похожий предмет, и я нашел аналогичный в интернете. © plantchette / Reddit

10. «Нашла это в нашей маленькой бесплатной библиотеке. Эту штука большая, полая и, как ни странно, сделана из твердого воска. Кто-нибудь видел что-то подобное?»

Похоже, это восковой фонарь (еще такие штуки называют «полые свечи»). Суть в том, что внутрь устанавливается свеча. А шнурки — это, скорее всего, просто декоративный элемент. © bubrascal / Reddit

11. Для чего нужна эта маленькая дырочка, из которой льется вода при открытии крана?

12. Эти большие кирпичи расположены вдоль обочины шоссе. Для чего они?

Скорее всего, чтобы замедлить поток воды, стекающей по этой местности во время проливных дождей. © architype / Reddit

13. Что это за старинная штука с ножным приводом?

Это пресс для сапожника. © nnfhjs / Reddit

14. Что это за маленькие оконные двери в глухом переулке в Северо-Восточной Англии? В каждом доме есть такие, но они явно старые и не используются

Это угольные двери, предназначенные для загрузки угля в дома. © LurkinLark / Reddit

15. Найдено в антикварной коллекции: богато украшенная полая телескопическая трубка с зазубренным концом

Это ручка для лорнета (театральных очков).

16. «Нашли в подвале деревянную доску с веревкой, колышками и отверстиями»

Это деревянный манекен для занятий китайскими боевыми искусствами, в частности вин-чун. © i3ish / Reddit

17. Глиняная кружка со множеством отверстий по верхнему краю и на ручке. Что это?

Выглядит как разновидность кружки-головоломки. © TheGutch74 / Reddit

Из нее можно аккуратно пить, только если закрыть определенные отверстия. Какие? Нужно отгадать. © incoflip / Reddit

18. Это кубик (стороной 2,5 см) с разным количеством углублений разного размера на каждой грани

Это анка — инструмент ювелира, предназначенный для создания выпуклых форм.