18 человек показали непонятные предметы, о предназначении которых догадаться было непросто
Логично, что большинство людей вряд ли могут разгадать предназначение вещей, которые редко или же впервые попадаются им на глаза. Особенно если это какие-то старинные инструменты или детали сложных устройств. Для этого и существует место в интернете, где желающие могут помочь другим найти ответ на вопрос, что же это за вещь.
Мы в ADME не перестаем изумляться, насколько диковинными могут быть окружающие предметы. И хорошо, что есть те, кто отлично в них разбирается.
1. «Нашел этот странный прибор. При включении очень сильно вибрирует. На дне есть пружины. Что это?»
- Это шведский массажер. Рука продевается между пружинами и прибором, и он вибрирует, когда вы кого-то массируете. © Impossible_Ad9947 / Reddit
2. «Нашла на диване крошечные гранулы (кажется, деревянные). Что это вообще такое?»
- Похоже, это помет суходревесных термитов. © Rosenblumenslibovits / Reddit
3. Предположительно, это большой кусок металла. Весит совсем немного и не меняет цвет десятилетиями. Что это?
- Вероятно, это копия клинописной таблички, которую можно приобрести в качестве сувенира в Лувре и других музеях. © Croquant23 / Reddit
4. 3-летний ребенок принес этот предмет домой. Он сделан из резины, размером с кончик пальца, не стирается и твердый, как надувной мяч. Что это такое?
- Судя по всему, это ластик в виде лампочки, просто без металлической части. Такие были популярны в 80-е годы. © stargazin4dayz / Reddit
5. «Розетка в моем доме 1949 года постройки. Что это такое? И можно ли безопасно ее срезать?»
- Это старая телефонная розетка. © SpiritualFront769 / Reddit
6. Твердая круглая белая сфера с рисунками и словами «Горячий или холодный»
- Это конфеты Mentos Limited Edition «This or That». © jackrats / Reddit
7. Что это за чашка с дополнительной чашкой меньшего размера сбоку?
- Это для использованного чайного пакетика. © clearliquidclearjar / Reddit
8. Длинный деревянный предмет с двумя зубьями, они совсем не острые. Обычная вилка для сравнения
- Это вилка для фондю. Используется для того, чтобы окунать кусочки фруктов или мяса в растопленный шоколад или сыр. © Chucks_u_Farley / Reddit
9. Старый деревянный ручной прибор с не очень острыми металлическими штырьками
- Думаю, эта штукенция нужна для размягчения стейка. У моей бабушки был очень похожий предмет, и я нашел аналогичный в интернете. © plantchette / Reddit
10. «Нашла это в нашей маленькой бесплатной библиотеке. Эту штука большая, полая и, как ни странно, сделана из твердого воска. Кто-нибудь видел что-то подобное?»
- Похоже, это восковой фонарь (еще такие штуки называют «полые свечи»). Суть в том, что внутрь устанавливается свеча. А шнурки — это, скорее всего, просто декоративный элемент. © bubrascal / Reddit
11. Для чего нужна эта маленькая дырочка, из которой льется вода при открытии крана?
- Это винтажный кран с отводом для шланга. © lothcent / Reddit
12. Эти большие кирпичи расположены вдоль обочины шоссе. Для чего они?
- Скорее всего, чтобы замедлить поток воды, стекающей по этой местности во время проливных дождей. © architype / Reddit
13. Что это за старинная штука с ножным приводом?
- Это пресс для сапожника. © nnfhjs / Reddit
14. Что это за маленькие оконные двери в глухом переулке в Северо-Восточной Англии? В каждом доме есть такие, но они явно старые и не используются
- Это угольные двери, предназначенные для загрузки угля в дома. © LurkinLark / Reddit
15. Найдено в антикварной коллекции: богато украшенная полая телескопическая трубка с зазубренным концом
Это ручка для лорнета (театральных очков).
16. «Нашли в подвале деревянную доску с веревкой, колышками и отверстиями»
- Это деревянный манекен для занятий китайскими боевыми искусствами, в частности вин-чун. © i3ish / Reddit
17. Глиняная кружка со множеством отверстий по верхнему краю и на ручке. Что это?
- Выглядит как разновидность кружки-головоломки. © TheGutch74 / Reddit
- Из нее можно аккуратно пить, только если закрыть определенные отверстия. Какие? Нужно отгадать. © incoflip / Reddit
18. Это кубик (стороной 2,5 см) с разным количеством углублений разного размера на каждой грани
Это анка — инструмент ювелира, предназначенный для создания выпуклых форм.
А вам попадались в жизни такие вещи, над предназначением которых пришлось поломать голову?
Фото на превью Minizilha / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек показали непонятные предметы, о предназначении которых догадаться было непросто
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