18 человек получили подарки, которые они теперь еще долго не забудут

Подарки — это еще один невербальный способ выразить свое отношение к другому человеку. Кто-то делает их от души, кто-то предпочитает дарить что-то практичное, некоторые при этом любят подшутить. А другие так и вовсе презентуют нечто странное или неуместное. Главное, что любые такие дары и ситуации, с ними связанные, уж точно будут запоминающимися.

«Я упаковал подарок отца в набор головоломок „Матрешка“. Ему понадобилось 45 минут, чтобы решить первую, а потом он увидел следующую»

«Друзья моего мужа — дундуки, и с этим ничего не поделаешь! Они подарили нам гуся!»

Когда главное — подарок, а не внимание

Ненавижу дарить подарки, сделанные своими руками! Все лето делала мужу подарок. 2 месяца писала красивое стихотворение, месяц училась писать красивым шрифтом и делать оригами, чтобы на цветной бумаге это все красиво оформить! А он не оценил, ему ничего не понравилось, потому что ничего не купила. © Подслушано / Ideer

«Мои сын и невестка подарили мне на день рождения умные часы. Это чертовски «круто»



Такой хороший презент можно подарить не только 1 раз

В 18 лет сдала на права. На 19-летие дед торжественно при всей семье сделал мне сюрприз: отдал свою старую машину в качестве подарка. Я была несказанно рада и подарок приняла, но через месяц дед внезапно попросил машину на пару дней для каких-то дел. Обратно не вернул, я спрашивать не стала. Через год он все так же торжественно подарил мне машину. Эту самую машину, но второй раз. © Подслушано / Ideer

«Мой друг закончил упаковывать подарки своей жены. Слева — духи, справа — свитер»

«Офигенную книгу подарили, уже половину прочитала»

Ну это же стандартный подарок для женщин

Двое детей, последние месяцы еле сводим концы с концами, хотя пашем сутками (попали на деньги). На простую еду хватает, но ни о каких изысках говорить не приходится. И тут на мой день рождения муж дарит цветы и плюшевого мишку. Подарок приняла с улыбкой, но ночью расплакалась от обиды. Хожу в рваных валенках, протертых до дыр штанах, не помню, когда себе что-то покупала в последний раз, но зато с мишкой. © Подслушано / Ideer

«Служба доставки случайно испортила рождественский сюрприз для моего мужа. Я думала, что он придет в обычной коробке!»



«Мультидуховка».

Когда подарком можно показать свое отношение к человеку

Лет в 10 мне подарили кружку, которую мама до сих пор хранит, с моим именем и кратким описанием моей судьбы. Все бы ничего, но в описании значится, что жизнь у меня будет несчастливая, да и со здоровьем одни проблемы. К сожалению, сейчас не помню, от кого этот шикарный подарок, иначе точно подготовила бы ответочку дарителю. © Подслушано / Ideer

«Деверь терпеть не может мясной рулет, а завтра у него день рождения. Представляю вам его праздничный торт»

То ли у родителей юмор такой, то ли это особая терапия

Все детство мечтала стать певицей, пела в хоре, устраивала концерты во дворе. Тут мне 12, я долго болела, удали миндалины, есть после этого больно, говорить больно. Вот выписка, и я еду домой. Родители с порога: «У нас для тебя подарок!» Захожу в зал, а там... КАРАОКЕ! Следующие 14 дней я просто мычала в микрофон через боль, но была счастлива. Мои родители всегда умели троллить. © Подслушано / Ideer

«Как же хорошо, что я не открыла коробку и не испортила себе сюрприз на день рождения!»

«Не открывай коробку до своего дня рождения! Но с днем рождения!»

Описание: Apple AirPods Pro.

Главное — то, как преподнести презент

Мой бывший прикольно дарил подарки. Я хотела в подарок приставку, всем об этом сообщила. На день рождения он вручает мне огромную коробку с приставкой. Открываю, а там облом: коробка поменьше с рулем от приставки. Открываю ее — блин, там еще одна коробка поменьше, а в ней еще одна, и еще. В итоге нашла малюсенькую коробочку, открываю, а там дешевое бижутерное кольцо! Кипя от злости, была готова швырять его в лицо дарителю, и вдруг он вручает мне приставку. © Подслушано / Ideer

«Я хотел замаскировать подарок моего сына на день рождения. Это игровая приставка»

«Тетя друга подарила мне машину своего отца: „Если ты думаешь, что сможешь завести ее, то можешь взять ее“. И вот фото до и после»



«Я спросил своего племянника, что он хочет получить на Рождество. Его единственным ответом были деньги. Я высыпал огромное количество мелочи в коробку. Он спросил меня, сколько там было, я ответил, что не знаю»

Даже уважаемые люди могут вести себя странно

Разбирали подарки на свадьбу. Один из них был от очень уважаемых людей — обычная деревянная шкатулка. И — о боги! — лучше бы она была пустая! Там была открытка, адресованная им на юбилей. Зато этот подарок запомнился больше всех уже спустя 6 лет. © Подслушано / Ideer