18 фото, которые доказывают, что энциклопедия чудных фактов о животных — прямо вокруг нас

Мы все практически каждый день видим обычных животных — котов и собак, пауков и жуков, кузнечиков и бабочек. Но иногда необязательно даже переезжать в Австралию, чтобы существа вокруг нас показались чем-то из волшебных книг: когда из огромной гусеницы рождается красивая бабочка, когда видишь малышей медуз или линьку паука. Главное, только вовремя заметить эту магию и рассказать о своих открытиях в интернете.

Мы в ADME, вдохновленные авторами этих фото, теперь тоже будем внимательнее смотреть на чарующий мир животных вокруг нас.

«Сегодня увидел розового паука»

«Так выглядит голубая сойка, которая наполовину подросток, наполовину зрелая птица»

«Так выглядит линька паука, который несколько раз выбрал для этих дел книгу»

«Малыши-медузы»

«В этом году мы вырастили 26 мотыльков цекропии»

Так выглядит нога жирафа

«Тут наглядно видно путь, который проделала улитка»

Яйца мраморных клопов на листе шпината

Черепаха высунула голову, чтобы подышать

«Эта бабочка буквально отложила на мне яйца»

«Муравьи используют наш водяной шланг как шоссе»

«Сегодня я видел розового голубя»

«Я сегодня впервые увидел серую древесную лягушку в дикой природе»

«Мужчина моей мамы поймал это в их кровати! Они живут в Южной Африке»

«Увидел в саду розового кузнечика»

«Мой домашний богомол наконец отрастил крылышки»

«В звуковом отверстии старой гитары увидел вот это»

Если захотите убрать это, настоятельно советую выйти на улицу и убедиться, что вы сможете быстро добежать до двери в случае необходимости. Потому что это выглядит как осиное гнездо! © Shadowmaker-553 / Reddit

Необычный кузнечик с эритризмом