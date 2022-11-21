18 человек показали, каково это — быть родителями. Скучать им точно не приходится

Говорят, что дети — цветы жизни. И никто с этим не поспорит... Кроме родителей, которые то и дело по 5 раз на дню то с улыбкой на лице, то с выпученными глазами смотрят на чудные выкидоны детей. Вот уж кому точно на месте сидеть некогда!

«Сын пришел домой с наклейкой на спине. Чтобы мы помнили, что завтра в школе они будут фотографироваться»

«Завтра в школе день фотосъемки».

Мне нравится, что в школе считают, что спина ребенка — самый удобный и надежный способ общения с родителями. © NinjaLanternShark / Reddit

«Сын спас крольчонка от соседской кошки»

«Так моя 6-летняя дочь защелкнула свой дневник...»

«Предложил дочке впервые сесть за руль»

«Вот так мой ребенок просит принести перекусить что-то из другой комнаты»

«Я люблю тебя, а еще я голодный».

«Мой пятилетка схватил маркер и исчез в ванной, а потом я обнаружил это»

«Вот так мы с дочкой 6 лет нарисовали друг друга»

«Как мой ребенок ест сыр»

«Начинаю думать, что зря я согласился сделать блины в форме по желанию»

«Постирала, блин, детские вещи»

«Каждую ночь 2-летняя дочка хватает все, что есть в ее комнате, и приносит это в свою постель... Мы с женой даже и не знаем, что сказать»

Когда у твоего ребенка выходной, а у тебя — нет

«Сын заснул вместе с банкой сыра. Бабушка сказала, что он не отпускал ее с обеда»

«Мы с 7-летним племянником пошли в магазин конструкторов, чтобы он сам выбрал дизайн для фигурки из 100 разных вариантов»

«Там можно было выбрать любой цвет, рисунок и т. д. Он потратил 2 минуты на раздумия, написал букву B и сказал, что все готово. Я отдал за это € 12».

«Мой 9-летний сын решил сегодня приготовить лапшу. Я чуть не выпил худшую чашку чая»

«Сыну 2 года. Я сказал, что больше не буду открывать для него конфеты сегодня. Вот что он сделал»

«Только устроился поудобнее в „замке“ принцессы, как дочка решила вылезти отсюда»

«Сделал специальное пространство, чтобы мои дети могли побезобразничать с красками»