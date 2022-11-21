18 человек показали, каково это — быть родителями. Скучать им точно не приходится
Говорят, что дети — цветы жизни. И никто с этим не поспорит... Кроме родителей, которые то и дело по 5 раз на дню то с улыбкой на лице, то с выпученными глазами смотрят на чудные выкидоны детей. Вот уж кому точно на месте сидеть некогда!
«Сын пришел домой с наклейкой на спине. Чтобы мы помнили, что завтра в школе они будут фотографироваться»
«Завтра в школе день фотосъемки».
- Мне нравится, что в школе считают, что спина ребенка — самый удобный и надежный способ общения с родителями. © NinjaLanternShark / Reddit
«Сын спас крольчонка от соседской кошки»
«Так моя 6-летняя дочь защелкнула свой дневник...»
«Предложил дочке впервые сесть за руль»
«Вот так мой ребенок просит принести перекусить что-то из другой комнаты»
«Я люблю тебя, а еще я голодный».
«Мой пятилетка схватил маркер и исчез в ванной, а потом я обнаружил это»
«Вот так мы с дочкой 6 лет нарисовали друг друга»
«Как мой ребенок ест сыр»
«Начинаю думать, что зря я согласился сделать блины в форме по желанию»
«Постирала, блин, детские вещи»
«Каждую ночь 2-летняя дочка хватает все, что есть в ее комнате, и приносит это в свою постель... Мы с женой даже и не знаем, что сказать»
Когда у твоего ребенка выходной, а у тебя — нет
«Сын заснул вместе с банкой сыра. Бабушка сказала, что он не отпускал ее с обеда»
«Мы с 7-летним племянником пошли в магазин конструкторов, чтобы он сам выбрал дизайн для фигурки из 100 разных вариантов»
«Там можно было выбрать любой цвет, рисунок и т. д. Он потратил 2 минуты на раздумия, написал букву B и сказал, что все готово. Я отдал за это € 12».
«Мой 9-летний сын решил сегодня приготовить лапшу. Я чуть не выпил худшую чашку чая»
«Сыну 2 года. Я сказал, что больше не буду открывать для него конфеты сегодня. Вот что он сделал»
«Только устроился поудобнее в „замке“ принцессы, как дочка решила вылезти отсюда»
«Сделал специальное пространство, чтобы мои дети могли побезобразничать с красками»
А как вы проводите время с детьми?
Фото на превью PuertoRican7113 / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек показали, каково это — быть родителями. Скучать им точно не приходится
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