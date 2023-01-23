18 мужчин, которые стали краше и теперь готовы раструбить об этом всему свету

Конечно, мужчины не так сильно заморачиваются по поводу внешности, как женщины. Но если уж берутся за усовершенствование своего образа, то их уже ничто не остановит. Пусть понадобится 5–10 попыток найти свой стиль или научиться самостоятельно стричь бороду, парни преуспеют.

«Из 19 в 22. Просто нашел свой стиль»

Ты же стал совершенно другим человеком. © iNeon004 / Reddit

От безбородости к бородатости

«Очевидно, что я изменился. Очень сильно»

«Забавно, как правильный выбор прически может изменить внешность. Если честно, мне нравится, как я выглядел раньше, но сейчас я доволен собой на все 100»

Чудесное преображение. Так важно любить себя на каждом этапе своей жизни. © jas-is-rad-and-sad / Reddit

«Всю жизнь мне говорили, что я некрасивый»

«Чувствовал себя действительно неуверенно на первых фото. Теперь чувствую себя чуть лучше»

«Привел в порядок волосы и зубы и стал чуть серьезнее относиться к своему гардеробу. Но самое главное — научился улыбаться».

С ума сойти, что может сделать правильная стрижка и ухоженная борода

«Сейчас мне 31. Но временами я все еще чувствую себя неуклюжим подростком, который пытается найти себя»

«Мне потребовалось очень много времени, чтобы создать внешность, которой я мог бы гордиться».

«Дружим 10 лет. Решили вместе начать меняться. Я слева, друг справа»

Вы что, поставили перед собой цель стать самыми привлекательными парнями на планете? © Omnibuses_ / Reddit

«А ведь раньше я старательно избегал камер и мне не нравилось мое лицо. Но теперь я чувствую себя максимально уверенно»

Все, я теперь фанат твоих длинных волос. © merchillio / Reddit

«Это изменение было не только физическим, но и ментальным»

«Изменилось мое мышление, я понял важность постановки реалистичных целей и изменения привычек, которые, в свою очередь, распространились на другие сферы моей жизни. Все это помогло мне прогрессировать еще и в карьере, и в отношениях».

«Отрастил волосы на лице, обзавелся парочкой активных хобби и научился самостоятельно одеваться и стричься»

«Ну что, теперь я красавчик?»

На обоих фото хорош, но на втором прост уфф! © ObjectiveSavings1487 / Reddit

«Сам вижу, как расцвел за 2 года»

Я, конечно, все понимаю, но как ты достиг такой линии подбородка? Жевал по 3 подушечки жвачки за один раз? © Tyrion69Lannister / Reddit

Это просто борода визуально сделала свое дело. © Lonely_Raspberry2016 / Reddit

«Бесила моя залысина. Несколько месяцев пытался что-то сделать, потом плюнул, побрился налысо и отрастил бороду. Теперь уверен в себе больше, чем когда-либо»

«На первом фото мне 32, а на втором — без 4 дней 42»

«Сбрил волосы сбоку и сзади, а сверху и на другой стороне оставил длинными. Не могу позволить себе большее сумасшествие, так как занимаю руководящую должность».

«Чуть подкачался и отрастил усы. Кстати, из-за них мой босс думал, что мне 29, а мне-то 23»

«Самому иногда не верится, что это один и тот же человек»

Неухоженные волосы на лице — ключ к разгадке. © JimPage83 / Reddit