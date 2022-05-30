18 человек, которым жизнь преподнесла сюрприз в виде емкого, но колкого прозвища
У многих из нас были в детстве прозвища, а у кого-то они появились уже во взрослой жизни. Карась, Шляпа или Амур — это не вымышленные персонажи из молодежной комедии, а вполне реальные люди, которых так начали называть из-за одного случая.
Мы в ADME убедились, что, когда речь идет о прозвищах, человеческая фантазия не имеет границ.
- Мой дедушка стриг всю деревню: только у него была ручная машинка. При очередной стрижке деревенского пацана у машинки отломилась ручка. А выбрито было только 2 полоски. С тех пор того пацана зовут Арбуз. Он уже дед, а все равно Арбуз. © hohoho777 / Pikabu
- Моему знакомому 56 лет. У него прозвище Карась, жену его зовут Карасиха, а детей — Карасята. Спросил, откуда так пошло, и он рассказал. В далеком детстве играл мой знакомый в футбол с пацанами, и стоял он на воротах. Дело было после дождя, и в штрафной зоне из-за вытоптанной площадки оказалась большая лужа. Игра в основном шла далеко от ворот, и тут он ляпнул: «Пацаны, я тут как карась!» И все, на всю жизнь теперь Карась. © Kamparo / Pikabu
- Страстно возжелав ирисок, я как-то намертво склеила ими челюсть. Смеющийся парень бегал за горячей водой, чтобы я растопила этот цемент. Но зубы я все-таки разомкнула вместе с двумя пломбами, прилипшими к этим суровым конфетам. С тех пор каждый раз, когда мы ссоримся, парень дарит мне ириски, и мы начинаем смеяться. Теперь у меня прозвище Ириска. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня подруга, с которой часто по молодости попадали в переделки. Кем она только ни была в моем телефоне: и Десятитонка, когда раздавила мои очки, и Гусь Хрустальный, когда обиделась на ерунду. А как-то она сказала: «Ой, я в этой толстовке как Василий». И все, записана уже года четыре «Василий». Руки не доходят поменять, и это имя в телефоне привлекает постоянно внимание. То мой будущий бывший возмущался: «Что за Василий тебе в первом часу ночи названивает?» — то брат радовался, что наконец-то у меня нормальный мужик появился, когда сообщение на телефоне всплыло: «Несу перфоратор, готовь жрать». То другие подруги интересуются: «Что за Вася?» И каждому объясняешь, что это Анька. © Олень / ADME
- Есть у меня лучший друг с фамилией Лапшов, мелкими кудрями на голове и емкой кличкой Доширак. © Лисяшик / ADME
- Мой дед был директором школы, человек старой закалки. Умный, строгий, он знал абсолютно все. Его уважали и боялись. Но прозвище у него было Шляпа. А все потому, что школьникам категорически запрещалось ходить в клуб на танцы, и дед каждые выходные вечером выходил на «охоту», мог спрятаться где угодно. Когда его рассекречивали, то неизменно следовало кодовое слово «шляпа» и детишки бросались врассыпную. Адреналин зашкаливал. © Подслушано / Ideer
- За неделю до свадьбы будущая свекровь притащила мне листок со словами: «Как же я все удачно распланировала!» А на этом листе был нарисован график уборки трех квартир: у свекрови, бабушки будущего мужа, его сестры. На мой удивленный взгляд она ответила, что скоро я стану членом их семьи и должна буду после работы приходить и делать уборку в их квартирах. Если нужно — еще и готовить, ведь они уже от этого устали! На вопрос о том, почему же тогда в графике нет времени на мою маму, последовал ответ, что из ее семьи я ухожу, поэтому пусть сама справляется. Сразу свекровь отправила лесом, да и муж поддержал. Но теперь мое прозвище — Лентяйка. © Подслушано / Ideer
- Я девушка с очень короткой стрижкой. Точнее, голова брита под 0,5 мм — очень удобно. На одной из прошлых работ было у меня прозвище Рапунцель. © narcissusmuzzle / Pikabu
- У нас на работе есть водитель, который увольнялся только на моей памяти 4 раза и уезжал в другой регион, а через полгода-год возвращался. Ну и прозвище ему дали Бумеранг. Кстати, сегодня его опять видел — устраиваться пришел. © deadguardian / Pikabu
- Еще в школьные годы мы часто опаздывали к началу урока, мотивируя это тем, что кушали в столовой. Там бывали большие очереди, и учителя с пониманием к этому относились. Но в один день задержались мы больше обычного и математичка потребовала объяснить причину. Одноклассник сказал: «Компот был вкусный, поэтому я подумал и решил взять еще один стакан „про запас“». На что Светлана Викторовна ответила: «Хм, а ты, Витя, дерзкий парень. Садись!» С тех пор с нами в классе учился Витя Дерзкий.
- В средней школе у меня появилось прозвище Снежок. Ну, я думал, прикольное милое имя, меня очень любят одноклассники. А потом я узнал, что это из-за перхоти. © Подслушано / Ideer
- Вспомнился мне парень, который сильно обижался на свое прозвище Четвертый. Дело в том, что его мать работала в кафе под названием «Три поросенка». © ak.parus / Pikabu
- На работе устроилась к нам бухгалтер с фамилией Непушкина. Естественно, сразу стала Лермонтовой. Она потом сказала, что ее так называли и в школе, и в институте, и на каждой работе. Самое интересное — у нее был второй брак, и муж тоже попался по фамилии Непушкин. У обоих были дочки от первых браков — Кати. Дата рождения у обеих была одинаковая: число, месяц, год. © Наталья Галицына
- Парень постоянно рассказывает о своем друге, называя его Мазда. Но я ни разу не видела его. В очередной раз, услышав это прозвище, интересуюсь: «Почему именно Мазда?» Парень с ехидной улыбкой показывает фото на телефоне, а у его друга брови в форме этого логотипа. © Подслушано / Ideer
- После 10-летнего перерыва вернулась работать в аптеку. С грустью заметила, что когда просто помогаю пришедшим людям — корвалол там накапать или обработать рану — то коллеги смотрят на меня, как будто я «с приветом». Дали прозвище Бэтмен и сказали, что до меня никто у них подобным не занимался. © Подслушано / Ideer
- Сегодня за мою смену в ресторане трое парней сделали предложение своим избранницам. И все 3 раза их столик обслуживала я. Теперь среди коллег у меня прозвище Амур. © Подслушано / Ideer
- Мы с девушкой ненавидим всякие милые прозвища: Зая, Киса, Солнышко и тому подобное. Нас от такого просто воротит. Передо мной встал вопрос, как называть любимую, чтобы вложить в это слово всю свою любовь. Называю ее Колбасой. © Подслушано / Ideer
- В начальной школе пошли записываться в детскую библиотеку. Диалог библиотекаря с одноклассником:
— Фамилия?
— Пулячкин.
— Как? Гуляш?
Скоро по 40 лет нам будет, а Мишка так и остался Гуляшом. © Nokery / Pikabu
А какое остроумное прозвище было у вас или ваших знакомых?
AdMe/Народное творчество/18 человек, которым жизнь преподнесла сюрприз в виде емкого, но колкого прозвища
Поделиться этой статьёй