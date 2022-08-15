19 человек, которые заработались и ляпнули на автомате такое, что до сих пор от воспоминаний щеки краснеют

Многим знакомо чувство, когда работы невпроворот и хочется только расслабиться и поспать. Мозг просто отказывается слушаться и иногда на автопилоте выкидывает такие фокусы, что хоть стой, хоть падай.

Мы в ADME сочувствуем тем, кто трудится не покладая рук и не успевает толком отдохнуть. Тем не менее некоторые люди с позитивом относятся к ситуациям, в которые попадают, перетрудившись на работе.

Однажды я пыталась расплатиться в автобусе пачкой жвачки. Сильно устала после работы и долго не могла понять, почему карта не срабатывает. Прикладывала ее снова и снова, пока водитель, заливаясь смехом, не сказал, что в моих руках не проездной. © marieelaine03 / Reddit

Работаю в детском саду. Сажусь как-то в такси. Водитель пытается флиртовать. Уже подъехав к моему дому, спрашивает: «А сколько у вас детей?» На автомате отвечаю: «Пятнадцать». А потом еще зачем-то добавляю: «А вчера вообще было 14». По резкому торможению и его квадратным глазам понимаю, что явно не то сморозила. © Nikk1a / Pikabu

Работал когда-то водителем автобуса. Мой маршрут и дорога до дома пересекались. И вот однажды я ехал домой после смены и, лишь оказавшись на конечной остановке, осознал, что все это время я вел свой рабочий автобус. Хорошо, что по инерции я поехал по маршруту, а не рванул к своему дому на городском автобусе. © JetDrew / Reddit

Работаю в банке. В последнее время много дел и усталость накатывает быстрее обычного. Мама попросила сходить за кефиром. Пришла в магазин и поняла, что забыла уточнить жирность. Звоню ей и спрашиваю: «Мам, а процентная ставка кефира какая нужна?» Пора в отпуск. © Подслушано / Ideer

Знакомая работала в пожарной охране, проводила инспекции оборудования в организациях.

Вечером садится в троллейбус: «Здравствуйте! Я из пожарной охраны!» Кто-то из пассажиров поздоровался, кто-то просто странно посмотрел. Она только тогда поняла, что что-то не так. Тихонько у окошка села, но на всякий случай салон оглядела. © Filologinya / Pikabu

Вечером садится в троллейбус: «Здравствуйте! Я из пожарной охраны!» Кто-то из пассажиров поздоровался, кто-то просто странно посмотрел. Она только тогда поняла, что что-то не так. Тихонько у окошка села, но на всякий случай салон оглядела. © Filologinya / Pikabu В студенческие годы работал продавцом в строительном магазине. Однажды в автобусе ко мне обращается по имени мужик и спрашивает, как рабочий день прошел. А я не могу понять, откуда меня он знает. Оказывается, я забыл снять бейджик. © Graham.numbeR / Pikabu

Когда-то давно работал в музее. Тогда домашние телефоны были распространенным явлением. И иногда, в нерабочее время, поднимал трубку и на автомате произносил: «Добрый день. Музей. Чем я могу вам помочь?» © guavainindia / Reddit

Работаю в пиццерии. Как-то раз коллега перетрудился и, когда зазвонил телефон, поднял трубку и на автомате выдал: «Здравствуйте! Спасибо, что пришли». © prkrnewman / Reddit

Много лет назад работала в банке. Распечатала как-то для себя несколько листов личной переписки с парнем и засунула куда-то так, что не могла найти. В конце концов осознала, что прикрепила их к кредитным отчетам, но было уже поздно: я их благополучно сдала. Они до сих пор там. © RMCunliffe / Twitter

Ехал однажды с работы через ферму. В поле стояла лошадь, и я ни с того ни с сего помахал ей. Лишь через несколько мгновений понял, что какую-то глупость сделал. © Tombi_ / Reddit

Понял, что переработал, когда просматривал фотки в соцсети на страничке друга и поймал себя на мысли: «Контент никакой, целевая аудитория не клюнет». Мне 22 года, я маркетолог. © Подслушано / Ideer

Однажды я отправил всей компании предупреждение о вирусе, переслав электронное письмо, чтобы сотрудники могли видеть, как оно выглядит, если его получат. Но заработался и забыл одну важную вещь — удалить зараженное вложение. © Entropy72 / Twitter

В магазине заставляли всех продавцов говорить на входе «добро пожаловать». Моя напарница однажды так запарилась на работе, что зашла вечером в маршрутку и на весь салон громко ляпнула: «Добро пожаловать!» А водитель ей так спокойненько: «Спасибо». И все. Видимо, уставшие люди друг друга понимают. © BirdieJay / Pikabu

Однажды коллега попросил сходить с ним после работы в автосалон, подобрать машину. Ну пришли, всю ощупали, выбрали. Пошел он документы оформлять, а я остался возле авто. Тут подходит человек и давай меня спрашивать про автомобиль. Ну а я не растерялся. Работаю в торговле, начал фишки транспортного средства перечислять. В итоге продал незнакомцу машину. © Подслушано / Ideer

Работал диспетчером в такси. Звонков было очень много. Голова после 12-часовой смены вообще не соображала. Сажусь после работы в маршрутку, протягиваю водителю мелочь и громогласно сообщаю: «Стоимость поездки составит...» — и называю тариф. А тот под всеобщий смех выдает: «Да я в курсе вообще-то». © comrade.major / Pikabu

В студенчестве подрабатывал проводником. После очередного двухнедельного «тура» в первую ночевку дома проснулся, пошел к родителям в спальню, включил свет и выдал, что через час они выходят и пора сдавать белье. © bahec35112 / Pikabu

Есть у меня привычка на работе перемещаться от одного конца стола к другому так: отталкиваться ногами на стуле на колесиках и ехать. Как-то раз работы было много, а сидела на обычном стуле. По инерции делаю фирменный трюк и, естественно, не уезжаю, а просто переворачиваюсь. Лежу на полу, мои ноги торчат вверх у стола коллеги. Он за меня испугался, подумал, что мне внезапно плохо стало. А мне хотелось сквозь землю провалиться. © Nadyusha / ADME

В нерабочее время, когда беру трубку, часто на автомате произношу: «Служба спасения. Назовите место, где требуется помощь». Жена ржет, друзья закатывают глаза, а менеджеры по продажам меня боятся. © SJane3384 / Reddit

Я как-то работала на кассе в книжном магазине. Там платные пакеты были без штрих-кода, и каждый раз нужно было вводить их артикул, хотя все остальное сканировалось. Так вот, после 12 часов работы на кассе я подхожу к своему домофону и набираю код пакета, а дверь почему-то не открывается. Пошла смотреть, к своему ли дому пришла. И снова код пакета. Потом очнулась. © TaiG / Pikabu