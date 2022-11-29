19 человек, которые выбрали себе партнера с такими закидонами, что никогда не будет скучно

Если мы любим искренне, то принимаем человека со всеми его тараканами. Хотя порой наша вторая половинка способна на такие фортеля, что не знаешь — злиться или просто посмеяться и поделиться этим с другими. Именно так и поступили герои нашей подборки и показали выходки своих партнеров во всей красе.

«Пришел с работы и увидел, что моя девушка обновила нашу домашнюю „доску объявлений“»

«3 178 дней мы вместе и до сих пор не обручены».

«Год назад я тайно сохранил свадебный букет своей жены. Сегодня я возвращаю его ей»

«Пришла домой — квартира задымлена, а парень спит на диване. Даже не знаю, что это должно было быть»

«Жена пыталась приготовить шоколадное печенье»

«Жена нарисовала рожицы на моем пакете с жевательными червячками»

«Полкило конфет... Жена сказала, что оставила мне немного»

«Попытка мужа убрать столовые приборы»

«Моя девушка постоянно ударяется головой о дверцу морозильной камеры в нашей новой квартире. Я подумываю купить ей шлем»

«Без травм с холодильником прошло дней: 1».

«Я уверен, что любимое хобби моей девушки — заставлять мою собаку позировать, используя мой же компьютер»

«Моя девушка отрезает часть с начинкой, а остальное оставляет кому-нибудь другому»

«Розовый костюм Дарта Вейдера моей девушки»

«Муж подошел ко мне и сказал: „Я приготовил тебе суши“»

«Попытка моего парня перевернуть блинчик прошла не слишком удачно»

«Сегодня моя жена приготовила ужин для одной семьи. После вопроса, есть ли у них аллергия, муж сказал „пчелы“»

«Тут нет пчел!»

«Попытка мужа разморозить соус для спагетти»

«Муж одел ребенка»

«Сегодня утром моя жена забыла, что готовит завтрак»

«Моя девушка оставляет воду еле-еле бегущей 24/7, потому что ее кошка любит совать под нее лапы»

«Проснулась и обнаружила это. Мой муж сказал мне вчера вечером „не волноваться“ по поводу нового стеллажа. Я и не волновалась. А должна была»