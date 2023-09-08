19 человек, которых фортуна в этот день решила избегать

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Удача — довольно капризная дама и не всегда поворачивается к нам лицом. Но у наших сегодняшних героев к ней масса претензий, потому что их день явно складывается не лучшим образом. И все что им остается — искать сочувствия у незнакомых людей в сети, выкладывая фото своих неудач.

«На данный момент у нас больше ос, чем винограда, и все гроздья теперь выглядят вот так»

«Прошел дождь, и вся сажа из дымохода теперь в нашем новом доме»

«Решив заменить дверь, я узнал, что они бывают разных размеров»

«Место, где находится разъем для наушников, каким-то образом разбилось, и осознал я это только перед 11-часовым перелетом»

«Сегодня у меня в кармане протекла ручка»

«Жара расплавила клей в моей машине»

«Моя одежда была разорвана в клочья, потому что стиральная машина разбилась»

«Что-то мне подсказывает, что сегодня я не буду пить клубничный смузи»

«Коллега оставил свой телефон под промышленным резаком для бумаги»

«Никто мне не говорил, что на чердаке не слишком крепкий пол»

«Мои зубы мудрости растут вот так. Меня ждут веселые времена»

«Сегодня девушка показала мне, что я пью плесень уже 6 месяцев»

«Собака пожевала мою машину»

«Щенок залез в пакет с очищенными фисташками. Его выходка обошлась мне в $550»

«И со стороны водителя это тоже есть»

«Дополнительный белок»

«Установил окно для хорошего света в своей новой ванной, не осознавая, что оно идеально демонстрирует эту ужасную башню»

«Зеркало в ванной просто упало»

«Растил ананас. Прошло почти 3 года, он почти созрел, но вчера вечером какое-то животное решило провести дегустацию»