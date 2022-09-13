19 человек столкнулись с настолько эпичным сервисом, что слов нет — одни эмоции

Люди платят за товары и услуги в надежде получить нечто действительно качественное. Однако далеко не всегда эти ожидания оправдываются. Порой суровая реальность вносит свои коррективы и показывает примеры такого антисервиса, что не знаешь, плакать или смеяться.

Мы в ADME искренне сочувствуем пользователям сети, которым не повезло столкнуться с эпичным отношением к потребителям и покупателям в совершенно разных сферах.

«Забронировал номер в гостинице. На сайте были фотографии, но никогда туалет и кровати не встречались на одном снимке. Первое фото — с сайта, второе — это то, что в жизни»

«Скажу больше: душ здесь находится вообще в другом конце комнаты».

«Заказали на работу 2 набора роллов, один из них приехал вот в таком виде, без начинки (кроме сыра, а должен был быть еще и краб)»

«Написала о проблеме администратору суши-бара, и он мне гениально ответил: мол, они в своей работе используют крабов без красителей, поэтому он не красный и сливается с рисом. Невидимый краб».

«Мою машину отбуксировали, и она упала с эвакуатора»

«Пиццу мне сегодня доставили в таком виде»

Объявление на территории института: «Телефон для связи на случай чрезвычайных ситуаций не установлен. Пожалуйста, не попадайте в чрезвычайные ситуации на этом месте»

Сразу видно, что это ручная работа

Вместо того чтобы постучать в дверь и отдать посылку, курьер просто забросил ее в квартиру через окно

«Все бы ничего, но это не наше окно, а соседское, и там никто не живет».

«Купила в аэропорту бутерброд за $ 9»

«Мои соусы для барбекю наконец-то прибыли. Спасибо доставке!»

«Купили садовую мебель, заказали доставку. Вот как в магазине упаковали стеклянную столешницу»

«Так выглядел кусок лосося за $ 34, который мне принесли в одном раскрученном ресторане. Еще и тарелка была грязной»

«Почти год назад заказывал телефон с AliExpress, но трек-номер перестал отслеживаться еще на границе. Тут звонят с почты, мол, получите посылку. Получаю, вскрываю, а внутри жесть»

«Внешние пакеты сухие, а во внутреннем все в воде. Целый год телефон квасился. Разумеется, пришел в полную негодность».

«Чаевых в размере $ 6, по-видимому, было недостаточно, чтобы водитель доставки не трогал мою еду»

«Я доплатил за место у окна»

«Заказал большой телевизор. Мне его доставили сломанным. Попросил заменить, и вот что мне прислали»

«Парковщик разбил машину моего друга, пытаясь ее припарковать»

Администрация школы сказала, что установка 2 перегородок в туалете будет стоить $ 1 500. Пока учителя и ученики пользуются писсуарами в таком виде

«Знакомая показала маникюрше первое фото, а та и говорит: „О, как красиво! Могу сделать что-то подобное!“ Вот что получилось»

«Мы заказали торт на день рождения ребенка, которого зовут Эйден. Вот что написал кондитер»

«С 12-летием, Адам!»