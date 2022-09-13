19 человек столкнулись с настолько эпичным сервисом, что слов нет — одни эмоции
Люди платят за товары и услуги в надежде получить нечто действительно качественное. Однако далеко не всегда эти ожидания оправдываются. Порой суровая реальность вносит свои коррективы и показывает примеры такого антисервиса, что не знаешь, плакать или смеяться.
Мы в ADME искренне сочувствуем пользователям сети, которым не повезло столкнуться с эпичным отношением к потребителям и покупателям в совершенно разных сферах.
«Забронировал номер в гостинице. На сайте были фотографии, но никогда туалет и кровати не встречались на одном снимке. Первое фото — с сайта, второе — это то, что в жизни»
«Скажу больше: душ здесь находится вообще в другом конце комнаты».
«Заказали на работу 2 набора роллов, один из них приехал вот в таком виде, без начинки (кроме сыра, а должен был быть еще и краб)»
«Написала о проблеме администратору суши-бара, и он мне гениально ответил: мол, они в своей работе используют крабов без красителей, поэтому он не красный и сливается с рисом. Невидимый краб».
«Мою машину отбуксировали, и она упала с эвакуатора»
«Пиццу мне сегодня доставили в таком виде»
Объявление на территории института: «Телефон для связи на случай чрезвычайных ситуаций не установлен. Пожалуйста, не попадайте в чрезвычайные ситуации на этом месте»
Сразу видно, что это ручная работа
Вместо того чтобы постучать в дверь и отдать посылку, курьер просто забросил ее в квартиру через окно
«Все бы ничего, но это не наше окно, а соседское, и там никто не живет».
«Купила в аэропорту бутерброд за $ 9»
«Мои соусы для барбекю наконец-то прибыли. Спасибо доставке!»
«Купили садовую мебель, заказали доставку. Вот как в магазине упаковали стеклянную столешницу»
«Так выглядел кусок лосося за $ 34, который мне принесли в одном раскрученном ресторане. Еще и тарелка была грязной»
«Почти год назад заказывал телефон с AliExpress, но трек-номер перестал отслеживаться еще на границе. Тут звонят с почты, мол, получите посылку. Получаю, вскрываю, а внутри жесть»
«Внешние пакеты сухие, а во внутреннем все в воде. Целый год телефон квасился. Разумеется, пришел в полную негодность».
«Чаевых в размере $ 6, по-видимому, было недостаточно, чтобы водитель доставки не трогал мою еду»
«Я доплатил за место у окна»
«Заказал большой телевизор. Мне его доставили сломанным. Попросил заменить, и вот что мне прислали»
«Парковщик разбил машину моего друга, пытаясь ее припарковать»
Администрация школы сказала, что установка 2 перегородок в туалете будет стоить $ 1 500. Пока учителя и ученики пользуются писсуарами в таком виде
«Знакомая показала маникюрше первое фото, а та и говорит: „О, как красиво! Могу сделать что-то подобное!“ Вот что получилось»
«Мы заказали торт на день рождения ребенка, которого зовут Эйден. Вот что написал кондитер»
«С 12-летием, Адам!»
А с вами случалось такое, что вы заплатили за какую-нибудь услугу и потом поняли, что оно того не стоило?