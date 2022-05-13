19 девушек, которые сделали себе такой крутой макияж, что знаменитые визажисты обзавидуются

Сейчас можно смело утверждать, что макияж — это одна из форм искусства. Причем доступная практически всем. Многие женщины давно с косметикой на ты и владеют кисточками не хуже именитых художников.

Мы в ADME поддерживаем творчество в любых формах и не можем глаз отвести от девушек, которые достигли таких высот в мастерстве макияжа.

«Сделала себе „крылатые“ стрелки»

«Я вдохновлялась картиной „Рождение Венеры“»

«Мой друг организовал тематическую вечеринку под названием „Сказочный сад“. Мне так нравится макияж, что я хотела бы каждый день так ходить»

Нежный весенний образ, который навевает мысли о ландышах

«Это я практиковалась»

«У меня асимметричные глаза. Я каждый раз стараюсь скрыть это макияжем, но результат все время не тот»

Яркий образ — как раз то, что нужно, чтобы отпраздновать приход весны

«Обычно я делаю классический или нейтральный макияж. Но я чувствую атмосферу весны, поэтому решила сделать так»

«Мой макияж на ярмарку эпохи Возрождения»

«Я вдохновилась фильмом „Битлджус“»

Готический макияж с ноткой зелени сияет новыми красками

Креативный подход

Это дико круто! Особенно с такой тушью. © Disirregardlessly / Reddit

Напоминает небо на закате

«Пастельные цвета так легко смешивать»

«Сегодня у меня красочный образ»

«Я позволила дочке выбрать мне макияж»

У нее отличный вкус! Очень нравятся тени для век и эта плавная растушевка. © applescrabbleaeiou / Reddit

«Обычно я так не выгляжу, но сегодня захотелось добавить золота»

«Я правда горжусь результатом»