19 девушек, которые сделали себе такой крутой макияж, что знаменитые визажисты обзавидуются
Сейчас можно смело утверждать, что макияж — это одна из форм искусства. Причем доступная практически всем. Многие женщины давно с косметикой на ты и владеют кисточками не хуже именитых художников.
Мы в ADME поддерживаем творчество в любых формах и не можем глаз отвести от девушек, которые достигли таких высот в мастерстве макияжа.
«Сделала себе „крылатые“ стрелки»
«Я вдохновлялась картиной „Рождение Венеры“»
«Мой друг организовал тематическую вечеринку под названием „Сказочный сад“. Мне так нравится макияж, что я хотела бы каждый день так ходить»
Нежный весенний образ, который навевает мысли о ландышах
«Это я практиковалась»
«У меня асимметричные глаза. Я каждый раз стараюсь скрыть это макияжем, но результат все время не тот»
- Ваши глаза выглядят великолепно. © NeodymKiki / Reddit
- Я не замечала асимметрии, пока не стала специально ее искать. © Sunflower-in-the-sun / Reddit
Яркий образ — как раз то, что нужно, чтобы отпраздновать приход весны
«Обычно я делаю классический или нейтральный макияж. Но я чувствую атмосферу весны, поэтому решила сделать так»
«Мой макияж на ярмарку эпохи Возрождения»
«Я вдохновилась фильмом „Битлджус“»
Готический макияж с ноткой зелени сияет новыми красками
Креативный подход
- Это дико круто! Особенно с такой тушью. © Disirregardlessly / Reddit
Напоминает небо на закате
«Пастельные цвета так легко смешивать»
«Сегодня у меня красочный образ»
«Я позволила дочке выбрать мне макияж»
- У нее отличный вкус! Очень нравятся тени для век и эта плавная растушевка. © applescrabbleaeiou / Reddit
«Вампирский стиль, обожаю»
«Обычно я так не выгляжу, но сегодня захотелось добавить золота»
«Я правда горжусь результатом»
Какой образ вам понравился большего всего? Вам лично по душе яркий макияж или естественный?
Фото на превью Queasy_Tear_888 / Reddit, chinghiskhan / Reddit
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