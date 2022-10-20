19 случаев, когда мы думали, что видели в этой жизни все, но у Японии были другие планы

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Каждый раз, когда мы слышим очередной факт о Японии, недоумеваем, как вообще такое количество уникальных вещей помещается в этой маленькой стране. Когда мы, наконец, привыкаем к масштабам ее прогресса, Страна восходящего солнца подкидывает нам новый повод для возгласа: «Вот это японцы придумали!»

Можно спокойно ходить по магазинам и не переживать за скоропортящиеся продукты

В шкафчиках работает система охлаждения.

Носочки для столов и стульев

«В лифтах здания, где я работаю, есть табличка с зонтиком. Она загорается, если на улице идет дождь»

В этом магазине можно опробовать пылесос, пройдясь им по измельченной бумаге

В этой пиццерии уже 60 лет ведут подсчет проданных пицц

Надпись на картинке: «На память о вашем визите.

Сейчас вы наслаждаетесь пиццей под номером 1 425 003 с тех пор, как мы основали PIZZA HOUSE PINOCCHIO в 1962 году»

Ночной автобус

«Заселился в отель, пошел в душ, а зеркало не запотевает»

На табло в туалете можно увидеть, какие кабинки заняты, а какие свободны

«Заказал пиццу с базиликом, и вы только посмотрите, что принесли мне японцы»

В случае неисправности в некоторых лифтах стоит контейнер с едой, водой и переносным туалетом

Он нужен не на случай поломки, а на случай землетрясения. © agent-of-asgard / Reddit

Судя по всему, в торговых автоматах можно купить даже процессор

«Зашли в ресторан. Принесли напитки, а на дне стакана — миниатюра горы Фудзи»

Рейс задерживается. Сотрудники авиакомпании кланяются пассажирам, чтобы извиниться за неудобства

Япония — это место, где на официальной печати врача может быть нарисована кошка

«Еще одна причина, по которой я люблю Японию»

Яйца, сваренные в вулканической воде

Некоторые огнетушители стоят сразу в упаковке с ручкой, чтобы их можно было легко перенести

Сырный чай

Книжка, в комплекте с которой продается фонарик