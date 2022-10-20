19 случаев, когда мы думали, что видели в этой жизни все, но у Японии были другие планы
Каждый раз, когда мы слышим очередной факт о Японии, недоумеваем, как вообще такое количество уникальных вещей помещается в этой маленькой стране. Когда мы, наконец, привыкаем к масштабам ее прогресса, Страна восходящего солнца подкидывает нам новый повод для возгласа: «Вот это японцы придумали!»
Можно спокойно ходить по магазинам и не переживать за скоропортящиеся продукты
В шкафчиках работает система охлаждения.
Носочки для столов и стульев
«В лифтах здания, где я работаю, есть табличка с зонтиком. Она загорается, если на улице идет дождь»
В этом магазине можно опробовать пылесос, пройдясь им по измельченной бумаге
В этой пиццерии уже 60 лет ведут подсчет проданных пицц
Надпись на картинке: «На память о вашем визите.
Сейчас вы наслаждаетесь пиццей под номером 1 425 003 с тех пор, как мы основали PIZZA HOUSE PINOCCHIO в 1962 году»
Ночной автобус
«Заселился в отель, пошел в душ, а зеркало не запотевает»
На табло в туалете можно увидеть, какие кабинки заняты, а какие свободны
«Заказал пиццу с базиликом, и вы только посмотрите, что принесли мне японцы»
В случае неисправности в некоторых лифтах стоит контейнер с едой, водой и переносным туалетом
- Он нужен не на случай поломки, а на случай землетрясения. © agent-of-asgard / Reddit
Судя по всему, в торговых автоматах можно купить даже процессор
«Зашли в ресторан. Принесли напитки, а на дне стакана — миниатюра горы Фудзи»
Рейс задерживается. Сотрудники авиакомпании кланяются пассажирам, чтобы извиниться за неудобства
Япония — это место, где на официальной печати врача может быть нарисована кошка
«Еще одна причина, по которой я люблю Японию»
Яйца, сваренные в вулканической воде
Некоторые огнетушители стоят сразу в упаковке с ручкой, чтобы их можно было легко перенести
Сырный чай
Книжка, в комплекте с которой продается фонарик
Какой факт из подборки удивил вас больше всего?
Фото на превью frenchhorn_empire / Reddit
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