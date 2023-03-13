19 волнующих историй о людях, которые однажды узнали, что их усыновили
Дети могут появляться в семье по-разному. Одних «аист приносит» прямо в роддом, других мамы и папы находят в детских домах и усыновляют. Узнать, что родители, которые воспитали и вырастили, не родные по крови, бывает очень болезненно, а иногда, наоборот, это помогает ребенку почувствовать себя избранным. Герои нашей статьи рассказали о том, как они выяснили, что являются приемными детьми.
- Я всю жизнь прожил с папой и мамой, и все говорили, что я похож на маму и ее отца. Но начиная с переходного возраста начали закрадываться подозрения, что я приемный. Шли годы. Однажды я приехал на родину к матери, поехал по гостям и подружка бабушки задала мне роковой вопрос. И сразу все мои догадки и предположения сложились в один пазл. Спросил маму в упор и получил ответ: «„Мама“ — первое твое слово, и сказал ты его мне. Да, я не родила тебя, но воспитала и дала все, что могла». Искать «родных» и мысли нет. Родные никуда и не делись, они рядом. Мать — не та, кто родила, а та, кто воспитала. © NikitaRouge88 / Pikabu
- Нас с братом усыновила замечательная семья, у нас есть еще 4 сестры. Когда мы в детстве спрашивали, «вышли ли мы из маминого животика», наша мама объясняла, что мы «вышли из животика другой мамы», а затем стали жить с ними. Так что мы всегда знали о своем усыновлении, с самого детства. У нас даже есть семейная шутка на этот счет. Мол, наши родители несколько раз пытались завести сыновей, а потом просто купили парочку. © j_harris00 / Reddit
- Мы с сестрой-близнецом случайно нашли документы о нашем усыновлении. Нам тогда было по 8 лет. Хуже всего было то, что я узнал: они хотели удочерить мою сестру, но поскольку родились близнецы, родители чувствовали себя обязанными взять и меня. Это было обидно. © William Lee Weeks Sillyman / Quora
- Мне 27 лет. На прошлой неделе узнал, что я приемный сын. Родители долгое время не могли завести детей и решили усыновить. Взяли меня грудничком. Когда мне исполнилось 2 года, у них начали появляться свои дети. На сегодняшний день у меня один братик и две сестренки, которых я безумно люблю. Что интересно, про меня знали все родственники, но они молчали об этом все эти годы! © Подслушано / VK
- Однажды подруга моей мамы, поссорившись с ней, сгоряча рассказала тайну родителей, что я на самом деле приемный ребенок. Я ответила, что это какие-то глупости, и мы закрыли эту тему. А на самом деле я знала, что меня удочерили, просто не хотела расстраивать маму. Некоторые вещи лучше не рассказывать. © Подслушано / VK
- Было мне лет 12. Однажды сижу смотрю сериал «Клон». Мать и батя были на свадьбе какой-то. Тут врывается в дом отец, за ним бежит мать и вопит: «Юра, успокойся! Юра, не надо, прошу, пожалуйста!» На эти крики я выбежала посмотреть, что, собственно, происходит. И тут отец смотрит на меня и на повышенных тонах выдает: «А ты знаешь, что ты не моя родная дочь?» Они, видимо, ожидали, что я убегу в слезах из дома и больше не появлюсь. А я такая спрашиваю: «И что?» — и ухожу досматривать страдания Жади. Больше мы никогда к этой теме не возвращались. © DeinHass / Pikabu
- Мой школьный друг оказался приемным ребенком. Все были в шоке, потому что он очень похож на отца. Узнал он случайно в 20 лет от соседки, которая пришла к ним ругаться из-за ремонта да со злости и выдала, что парень — приемыш. (Помню, как он это рассказывал и желваки на его лице ходуном ходили.) Друг повернулся к родителям: мать вся белая стоит, отец глаза опустил. Посмотрел он на них и спросил: «Что унылые такие?» — и предложил начать ремонт со штробления стен, чтобы соседка вообще взвыла.
Конечно, потом сели, обсудили, они все ему рассказали. На предложение познакомиться с матерью он ответил отказом, сказав, что со своей настоящей матерью он хорошо знаком. Больше эту тему не поднимали. © DinGo2020 / Pikabu
- Мои родители договорились никогда не говорить мне о том, что меня удочерили, но я сама узнала правду благодаря учебе. В школе мы изучали генетику, делали тест на группу крови. У меня вышла I группа, но у родителей с III и IV группами крови не может быть ребенка с I группой. Дома я рассказала родителям о тесте и его результатах и мама была в ярости. Она все отрицала, говорила, что генетика вообще не наука. А папа не выдержал и признал очевидное — что я приемный ребенок. Непонятно, зачем было врать. © Harriet Laurin / Quora
- Меня усыновили при рождении, и я очень благодарна и моей биологической матери, и приемным родителям за прекрасное детство. Мои родители рассказали мне о том, что я приемная, так: «Мы очень хотели ребенка, но не смогли его родить. Твоя биологическая мать не могла позаботиться о тебе, но любила тебя так сильно, что отдала тому, кто мог». Если держать факт усыновления в секрете, это становится чем-то постыдным. Зачем это скрывать? Все тайное всегда становится явным. © smom / Reddit
- Когда мне было 9, мой брат, биологический ребенок моих родителей, разозлился на меня из-за коробки вкусняшек. Я сказала ему, что собираюсь позвонить маме на работу и рассказать ей о том, что он меня обижает. И тут он начал орать: «Она тебе не мама! Ты просто усыновленная чужая девчонка!» Когда я позвонила маме и спросила ее: «Меня усыновили?» — она ничего не ответила и повесила трубку. Вечером мне сказали правду. Это был довольно травмирующий момент для меня — узнать о своем статусе таким образом. © Kimberly Stark / Quora
- Узнала, что мои родители вовсе мне не родители. Они удочерили меня, когда мне было полгода. Я закатила скандал, сказала, что ненавижу их за то, что скрывали это почти 19 лет, ушла из дома. Сейчас мне ужасно стыдно, ведь я сказала все сгоряча. Люблю их и благодарна им за все, что они для меня сделали: подарили полноценное детство, свою заботу и любовь, дали образование. Не знаю, как теперь смотреть им в глаза. © Подслушано / VK
- Когда мне было 13, по школе поползли слухи, что меня удочерили, и я спросила об этом маму. Она отмахнулась и сказала, что это просто глупые шутки. Потом это случилось снова, и она сказала то же самое. Но через пару дней родители рассказали мне, что это правда. Они хотели, чтобы я никогда не узнала об этом, но шила в мешке не утаишь. А когда мне было 18, в социальных сетях мне написала женщина, представившись моей биологической мамой. Если бы к тому моменту я не знала правды и получила это письмо, я возненавидела бы своих родителей за то, что они мне лгали. Я считаю, что такую правду надо говорить чем раньше, тем лучше. © hellogoodbye92 / Reddit
- Я пошла сдавать анализы на аллергию в 5-м классе. Мама сказала медсестре, что у моей биологической матери аллергия и что меня удочерили. Я была в шоке от этой новости. © SensitiveBugGirl / Reddit
- Родители сказали мне, что я приемный, лет в 8. Я не совсем понимал, что это значит, но они объяснили, что выбрали меня, потому что я особенный для них. Как только я узнал об этом, то стал ходить по школе и рассказывать своим друзьям и другим детям, что я «избранный». Излишне говорить, что после этого меня довольно много дразнили, но по мере того, как я становился старше, я все больше и больше понимал, что на самом деле сделали мои родители для меня. © Unknown author / Reddit
- О том, что меня усыновили, я узнал во время ссоры с приемной матерью из-за плохой оценки по математике в школе. Мне было 13 или 14 лет, и я сомневаюсь, что она вообще собиралась рассказывать мне об этом. Но в тот день мама была в бешенстве и ляпнула: «Хорошо, что мы с тобой не родня!» А я ответил, что догадывался об этом. После этого я порылся в маминых бумагах и нашел письмо от адвоката о смене моего имени, когда мне было около полугода.
Не все бывает идеально в нашей жизни, но моя судьба мне нравится. Я благодарен биологической маме за то, что она меня родила, и моим приемным родителям — за то, что они всегда любили меня, подарили мне прекрасное детство и помогли стать тем, кто я есть. © Shannon McRee / Quora
- В 4 года меня удочерили. Узнала я об этом только в 14 лет на похоронах дальнего родственника. Дело было так: я плачу, стою вся в слезах, подходит знакомая дедушки и говорит: «Ой, деточка, а ты чего плачешь? Ты все равно приемная!» Я помню эти эмоции по сей день. © Палата № 6 / VK
- Я знал, что меня удочерили, сколько себя помню. Мои родители никогда этого не скрывали, да у них и не вышло бы, ведь все в моей семье светлокожие, а я латиноамериканка. Я очень спокойно отношусь к тому, что меня удочерили. Когда кто-то пытается оскорбить меня, говоря: «Ты приемная», я отвечаю: «Да. По крайней мере, мои родители выбрали меня. У твоих не было такой возможности». Этот ответ всегда шокирует людей. © Quiet-Session9869 / Reddit
- В 14 лет гуляли с друзьями и зашли в гости к бабушке одного друга. Она спросила, кто пришел, ну я и представился сыном своего бати (имя у него редкое). Бабка сказала: «Так ты не его сын!» Поржали мы с друзьями да и забыли. Потом, лет в 17, родной дядька поведал мне историю, что отец-то мне и не отец вовсе. Но мне было все равно. Честно. Лет в 30 с лишним решил поговорить с мамой, а она взяла и все рассказала: и как «папа» бросил ее одну с ребенком, и как женихи предлагали ребенка в детдом сдать и жить нормально. А вот батя предложил жить вместе без условий. И как бы мы с ним ни ссорились в моем подростковом возрасте, ни разу он не позволил себе назвать меня как-то иначе, чем «сын», ни разу не высказал, что я приемыш. Я всегда его считал родным отцом. © Alex164 / Pikabu
- Я приемная. Узнала об этом сама в 12 лет. Убирала на веранде и нашла мамины документы, а среди них — старую потертую бумажку. Я так разволновалась, что порвала ее, и ничего никогда маме не говорила. Никаких страшных чувств не испытывала. Я любила маму, уважала, немного боялась и переживала, что она узнает, что я знаю. Мне было 6 месяцев, когда она меня забрала. Лет в 18 мне об этом рассказал мужик, который был указан в свидетельстве о рождении как мой отец. Типа, ты большая, должна уже знать, кто ты такая. А я ему сказала: «Да я все знаю», улыбнулась и ушла. Моя мама всегда оставалась моей мамой, и я чувствовала к ней только благодарность и любовь. © Mukoviszidos / Pikabu
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