19 волнующих историй о людях, которые однажды узнали, что их усыновили

Дети могут появляться в семье по-разному. Одних «аист приносит» прямо в роддом, других мамы и папы находят в детских домах и усыновляют. Узнать, что родители, которые воспитали и вырастили, не родные по крови, бывает очень болезненно, а иногда, наоборот, это помогает ребенку почувствовать себя избранным. Герои нашей статьи рассказали о том, как они выяснили, что являются приемными детьми.