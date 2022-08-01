20+ человек, которые пошли в магазин за покупками, а ушли оттуда с целой тележкой впечатлений

Пожалуй, поход за покупками — одно из самых будничных занятий. Но даже в магазинах мы нередко сталкиваемся с неординарными ситуациями или натыкаемся на любопытные товары, которые вносят нотку разнообразия в жизнь, а порой могут неплохо так взбодрить. Как, например, кресло из теннисных мячиков или бесплатные овощи и фрукты, лежащие на полках супермаркетов.

Мы в ADME теперь точно знаем, что любой поход в магазин может обернуться целым приключением, нужно только внимательно смотреть по сторонам. А в бонусе будет пара историй, которые лишний раз подтвердят это.

«Увидел недавно кресло в магазине. Посидел немного. Чувствуется примерно так, как и выглядит»

Так теннисные мячи — это дешевое средство от боли в спине. За все время ничего лучше не находил. Только вот кресло выглядит не очень удобным из-за деревянных перегородок. © BoS_Vlad / Reddit

«Вот не пойму, хорошая ли это цена за котика»

«В местном супермаркете над кассой висит цитата стендап-комика»

«Я люблю рис. Рис прекрасен, когда вы голодны и хотите съесть 2 тысячи чего-нибудь».

«Нашел на полке полностью запечатанную, но абсолютно пустую коробку от макарон»

«Видел стейк в защитной коробке, которая отслеживается по GPS. Вот так защита»

«Защищено при помощи GPS».

«В супермаркете в моем провинциальном городке хлеб продается в холодильнике»

«В этом магазине посетители могут посмотреть график загруженности в определенные часы»

«Спланируйте посещение магазина».

«Кто-то побеспокоился о будущих мамах и зарезервировал для них парковочные места»

«Парковка только для будущих мам».

«В местном магазине на выходе можно взять 1 бесплатную морковь для северных оленей, которые у нас даже не водятся»

«Возьми 1 бесплатную морковь для Рудольфа».

«Заметил такую вот таблицу сезонности для разных видов капусты»

«В супермаркете неподалеку от меня есть аппараты, в которых можно распечатать 3D-модель самого себя»

«Увидела это в местном супермаркете»

«Тот момент, когда нашла идеальное авокадо в супермаркете».

«В этом магазине выращивают собственные грибы»

«Фирменные грибы».

Оригинальный подход превращает простые манго в милых птиц

«Местный бакалейщик довольно изобретательно выставил банки с напитками»

«Наткнулся в проходе на спящего паренька»

«Такие вот часы заметил в супермаркете»

«Каталог с расположением всех продуктов был прямо в тележке»

«Где я могу это найти?»

«Так называемый „экзотический“ салат из магазина по соседству»

«В этой корзине каждый ребенок может бесплатно взять приглянувшийся фрукт»

«Мне дали синий пакет для замороженных и охлажденных продуктов, чтобы было понятно, что нужно в первую очередь убрать в холодильник»

«Местный магазин не перестает меня удивлять. Такие вот котлеты с мармеладными мишками»

«Свиные котлеты с мармеладными мишками». А в этом есть смысл. Похожим образом делают сосиски. В них тоже добавляют желатин и сахар, из которых и состоят мармеладные мишки. © livenudecats / Reddit

Бонус

Когда-то давно зашел в магазин типа «Джинсовый рай». По фасону и размеру подошли мне одни джинсы, но с пуговицами. Сетую продавщице, что хотелось бы молнию. Говорю: «Молнию раз — и застегнул». На что она ловко парирует: «Ну и с пуговицами так же. Раз, раз, раз — и застегнул». © Replayer / Pikabu

Стою в очереди. Передо мной какая-то тетя собирает продукты в пакет, а за ней 2 шкета лет по 7 с шоколадкой. Карту прикладывают, а там недостаточно средств. Думаю, с меня не убудет, и оплатила им сладости. Ребята смущаются и благодарят, мне приятно. Как же я обалдела, когда тетка, которая покупки собирала, выдала: «Ну все, мальчики, пошли домой». Занавес. © Lutaja / Pikabu