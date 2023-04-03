20 человек, которые в следующий раз лучше дома останутся, чем еще раз сядут в этот ваш самолет

Полет на самолете позволяет максимально быстро добраться из одной точки мира в другую. И все было бы абсолютно круто, если бы не своеобразные попутчики и коварные авиалинии, которые то теряют багаж, то поражают своей «щедростью» в вопросах организации питания.

«Вот какой обед мне принесли во время полета, за который я заплатил $ 1 000. Из плюсов: он был теплый»

«Соседка сидела так на протяжении всего полета. Про запах молчу»

«Что может быть хуже в самолете, чем „ароматные“ ноги соседа? А вот что. Нам лететь 9 часов»

«В таком виде подруга получила свой чемодан после сегодняшнего рейса»

«Вот что оставили после себя люди, сидевшие передо мной. Полет длился 14 часов, но это не оправдание такому свинству»

«Стюардесса несколько раз подходила и настаивала на том, чтобы мой сын „выключил свое устройство“»

«Меня ждут 12 часов полета рядом с человеком, который скупил пол-аптеки и никак не может перестать кашлять»

«У меня аллергия на яйца. Вот что мне принесли на обед в самолете. Кто не понял, это омлет»

«Без орехов. Без яиц. Без кунжута».

«Мое кресло в самолете оказалось сломано. Лететь 9 часов. Стюардесса попросила меня пересесть к женщине, рядом с которой было 2 свободных места»

«А эта дама сказала мне, чтобы я не садился рядом, так как ей нужно поспать. Я немного посидел, потом отлучился в туалет и по возвращении увидел это».

«Дети, которые сидели передо мной в самолете, оставили после себя бардак. Мы сказали об этом их родителям, а те лишь пожали плечами»

«И добавили, мол, все в порядке, а все это им больше не нужно».

«Ох уж этот папочка и его дочка... И стюардессы даже ничего им не сказали»

«Кто-то на предыдущем рейсе прилепил жвачку под подлокотник»

«Вид с моего кресла во время 5-часового перелета»

«В таком виде мне выдали после полета сумку с детскими вещами. Там было в том числе и замороженное грудное молоко, которое я заранее сцедила. Оно, конечно, испортилось»

«И теперь я не могу получить компенсацию за все, что было в сумке».

«В кресле на моем рейсе был сломан USB-порт, а экран завис на объявлении для пассажиров. И так продолжалось все 4 часа полета»

Женщина бросила свой поднос с едой посреди прохода в самолете

«Мой рост 211 см. Лететь 13 часов. Я знал, что в самолете мне будет неудобно, но не думал, что настолько»

«Мое место у окна во время 7-часового перелета»

«Сначала я обрадовался тому, что во время 10-часового перелета в моем ряду никто не сидел. А потом произошло это»