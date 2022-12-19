20+ человек, которым от предков достались такие вещи, что еще и правнукам не стыдно будет отдать

Время стремительно несется вперед, и все вокруг нас меняется. Однако вещи, которые достались нам по наследству, нередко могут быть исключением. Например, кожаный ремень, сделанный на совесть и служащий нескольким поколениям, или же детская коляска для кукол, доставшаяся от прабабушки. Пользователи сети с удовольствием показали миру свои, кажется, вечные семейные реликвии.

«Моему ремню почти 100 лет. Так мы худели по поколениям. Хотя он немного и растянулся. Меня и отца тут видно четко»

«Слева направо: я, отец, дед и прадед Большой Джим».

«Наша семейная Библия, напечатанная в 1872 году. До сих пор используется раз в год на Рождество»

«Каталог заказов, который в 1960-х годах заполнялся в нашем семейном бизнесе»

«Это рождественское полено мы в семье передаем друг другу с 1933 года»

«Моя бабушка дала мне книгу нашей семейной истории: начинается она с семьи, поселившейся на территории, которая впоследствии стала США»

«История семьи, 1700–1974 годы».

«Рождественская гирлянда моей прабабушки до сих пор ежегодно украшает нашу елку. Была куплена примерно в 1940 году»

«Бритва моего отца. Она 1976 года выпуска»

«Форма для выпечки 1930-х годов от моей прабабушки. До сих пор в строю»

«Вот ботинки моей прабабушки. Я из них просто не вылезаю. Использую для работы и активного отдыха»

А-а-а. Где я могу купить такие же? © lawparsimoniae / Reddit

«Помню эти миски еще с детства»

«Совсем недавно узнал, что они от моей прабабушки, которой не стало в 1950-х годах. За все это время не появилось и намека на ржавчину или потускнение, а ведь мы ими регулярно пользуемся».

«Эта вафельница трудится уже 70 лет без остановки. Сначала в ней готовила бабушка, а теперь и я. Заменили только кабель питания»

«Мой единственный помощник на кухне — это миксер 1950-х годов от моей бабули»

«Дочка катает по лесу коляску для кукол от моей прабабушки. С этой коляской играли 5 поколений нашей семьи»

«Мой дедушка еще в 1950-х годах пользовался этим термосом. Даже сейчас кофе в нем остается горячим в 20-градусный мороз на протяжении многих часов»

Этому орехоколу уже 87 лет. По-прежнему легко справляется со своей работой

«Карманные часы 1920-х годов от прадеда, который подарил их моему отцу в 1991 году. В этом году я стал их счастливым обладателем»

«В моей семье есть 2 кассовых аппарата начала 1900-х годов»

«Мама в 1962 году, сестра в 1990 году, я в 1994 году и моя племянница в 2017-м. Все мы пользовались одним и тем же детским стульчиком для кормления»

«Часы моего деда. В 1985 году они даже подключались к компьютеру Apple. Это были самые передовые и высокотехнологичные часы своего времени»

«К часам есть адаптер, который вставляется сбоку. Затем подключаете его к компьютеру, чтобы загрузить расписание на неделю».

Я бы даже доплатил, чтобы иметь что-то настолько простое и понятное. © aptrapani / Reddit

«Всегда работаю этим лобзиком, который достался от отца, а ему — от деда. А мне уже 52 года»

«В доме родителей есть яйцо страуса. Мой прадедушка путешествовал по Австралии в начале 1900-х годов и привез яйцо оттуда»

«Вчера я взял его в руки, и тут же мама закричала от страха. Сначала я подумал, что она просто драматизирует, но оказалось, что яйцу уже больше 85 лет».