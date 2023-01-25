20+ человек, которым преподнесли такие подарки, что так и хотелось сказать: «Уж лучше бы деньгами!»

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Хотя все мы знаем, что главное — не подарок, а внимание, в момент, когда нам дарят заветную коробочку с лежащим внутри сюрпризом, перед глазами обязательно рисуется нечто по-настоящему ценное и долгожданное. Но, увы, порой наши радужные надежды в одно мгновение разбиваются о суровую реальность.

Когда дареное передаривают

У нас был клиент, который передаривал AirPods. Сначала заказал с именем «Настя», через пару месяцев принес их же на перекраску и попросил написать «Алина». Ждем, когда принесет в третий раз. © BlackCustoms / Pikabu

«Мой тайный Санта отправил мне крышку от мусорного ведра. У меня все»

«Моим братьям на Рождество подарили шахматы, но у белых были три слона и всего одна ладья»

Когда подарок от души, но не совсем

В день рождения мамы заехала ее подруга, которая совершенно случайно проезжала мимо. Правда, не с пустыми руками, а с пакетом просроченных лекарств. Сказала, что свою аптечку перебирала в машине, и, чтобы не выкидывать ненужные лекарства, решила подарить их моей маме. © Доктор Октавиуус / ADME

«На Рождество моему сыну подарили мозаику с кучей недостающих элементов»

«Попросил у тайного Санты что-нибудь спортивное, а получил вот это. Я — 30-летний парень вообще-то»

Когда у папы свои взгляды на идеальный подарок

2 года подряд отец дарил нам с братом по маленькому биноклю, фонарику и черной шерстяной шапке. Нам, к слову, тогда было уже лет по 20–30. Кажется, папа хотел, чтобы мы начали за кем-то подглядывать. © TrixicAcePolyamEnby / Reddit

«Нам каждый год на работе дарят эти штуки»

Когда даритель понимает твои намеки по-своему

Я полная. Не то чтобы прямо очень, но лишний вес есть. Жить мне это никак не мешает, худеть особо не стараюсь. За месяц до моего дня рождения родственница стала интересоваться, что мне подарить. Я попросила заказать мне большой торт. В итоге на свой праздник я получила от нее тренажер со словами, что сладкое мне есть не стоит, а похудеть надо бы. Она очень на меня обиделась, когда я ей передарила ее подарок на Новый год. © Подслушано / Ideer

«В детстве родители не покупали мне игрушки. Зато сейчас, когда мне уже за 20, они каждый год дарят мне кукол и смеются в лицо»

«А вам нравится мой подарочек?»

Когда и набор кастрюль не в радость

Никогда не думала, что мои родители настолько странные... Купить мне в подарок на Новый год набор кастрюль, сказав: «Это тебе в приданое»! Сижу теперь на полу в окружении кастрюль и не знаю, смеяться мне или плакать. Одинокая девушка, 18 лет. © Подслушано / Ideer

«Сходил на корпоратив к супруге, где мне подарили это»

«И все бы хорошо, да вот только я эту женщину никогда до этого не встречал».

«Я всего-то хотела прикольный разноцветный скотч на день рождения, а получила вот это»

Когда повзрослел и понял, что подарки нужно выбирать с умом

В детстве я любила делать всякие поделки, и в моем хозяйстве были востребованы подручные материалы. А мой папа придерживался такой концепции: чем ярче анонс, тем больше радость. Пару раз я повелась на все это: «У меня для тебя сюрприз!», «Ты себе не представляешь, что я случайно нашел!» Что можно ожидать после такого обещания? Нечто действительно восхитительное. Какой же это всякий раз был облом, когда в итоге выяснялось, что речь идет о каком-то отрезке проволоки или куске наждачки. Потом эффект уже был не тот: уже как-то заранее не ждешь ничего особенного. © Гензель и Хрензель / ADME

«Кто-то из знакомых подарил мне нижнее белье с изображением вафель»

Доказательство того, что подарки еще и с намеком бывают

Один знакомый подарил молодой жене губку для мытья посуды, хозяйственные перчатки, ершик и тому подобное. Сложил все в красивый пакет и подарил. Жена, говорят, чуть не плакала от умиления. Через несколько лет, правда, внезапно ушла к другому и теперь они делят ребенка и пакостят друг другу как могут. © nbuhfbrhjirfhe / Pikabu

«Мой тайный Санта сделал мне вот такой подарок»

«Вот такой презент мне сделала дочка. Кажется, чтобы его использовать, мне не хватает волос»

Доказательство того, что иногда в подарок хочется получить и шампунь

Была у меня подруга, которая все время дарила бестолковые вазочки в съемную квартиру. При том что с деньгами у меня было негусто, цветы мне ежедневно не дарили и любой практичный подарок типа сковородки или шампуня был бы куда как приятнее. А эти вазочки и выбросить было жалко, и возить за собой из квартиры в квартиру не хотелось. Я однажды подруге прямым текстом сказала, что не хочу обрастать барахлом, пока не перееду в собственное жилье. Не в момент вручения подарка сказала, естественно, а так просто разговор зашел. Но она не запомнила. Тот случай, когда лучше бы ничего не дарили. © Хильдур / ADME

«Мы с супругой случайно купили друг другу одинаковые подарки»

Когда твое жизненное кредо — не заморачиваться с подарком для близкого

У коллеги теща работала в психиатрической больнице, и как-то на Новый год она ему подарила шикарную пижаму с печатью данного заведения на спине. © Ityryp / Pikabu