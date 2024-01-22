20+ человек, которым удалось здорово измениться за короткое время

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Многие люди стремятся к изменениям во внешности, которые отметят их родные и близкие. А некоторые из таких людей идут дальше и демонстрируют новую версию себя не только своему окружению, но и в интернете.

«Мне 34, и вот мои изменения за год»

«Немного набрал вес»

«Это я на примерке платья и через 9 месяцев уже на своей свадьбе»

«Моя первая стрижка за 3 года просто огонь»

«Разница в 3 года. Добилась желаемого веса, но еще много целей в фитнесе, которых хочу достичь»

«27 лет и 30 лет»

«31 год и 44 года. Сбросила почти 60 кило»

«Как я отмечал свой 29 день рождения и как отмечал 45»

«35 и 43 года. Сбросила вес, сменила гардероб и прическу»

«Избавился от длинной бороды»

«Ушла с безумно напряженной работы, начала уделять внимание здоровью и чувствую себя совершенно другим человеком»

«16 и 24 года. Мои небольшие изменения»

«19 и 25. Это был длинный путь»

«32 и 34 года»

«27 июня 2023 — 1 января 2024»

«Мои изменения за год»

Время изменило этого человека

Похоже на момент, когда вы видишь фотографии актеров Гарри Поттера не в образе. © cestdoncperdu / Reddit

«Моя форма после тренировок в зале за 2 года»

«Сбросил 34 кило за год»

«Решила пройти этот путь спустя 4 месяца после рождения 6 ребенка»

«Полтора года разницы между фото. Вот так теперь выглядят мои руки»

Вот, на что способны полгода тренировок