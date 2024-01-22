20+ человек, которым удалось здорово измениться за короткое время
Многие люди стремятся к изменениям во внешности, которые отметят их родные и близкие. А некоторые из таких людей идут дальше и демонстрируют новую версию себя не только своему окружению, но и в интернете.
«Мне 34, и вот мои изменения за год»
«Немного набрал вес»
«Это я на примерке платья и через 9 месяцев уже на своей свадьбе»
«Моя первая стрижка за 3 года просто огонь»
- Будто два разных человека. © Puzzleheaded-Twist-7 / Reddit
«Разница в 3 года. Добилась желаемого веса, но еще много целей в фитнесе, которых хочу достичь»
«27 лет и 30 лет»
«31 год и 44 года. Сбросила почти 60 кило»
«Как я отмечал свой 29 день рождения и как отмечал 45»
«35 и 43 года. Сбросила вес, сменила гардероб и прическу»
«Избавился от длинной бороды»
«Ушла с безумно напряженной работы, начала уделять внимание здоровью и чувствую себя совершенно другим человеком»
«16 и 24 года. Мои небольшие изменения»
«19 и 25. Это был длинный путь»
«32 и 34 года»
«27 июня 2023 — 1 января 2024»
«Мои изменения за год»
Время изменило этого человека
- Похоже на момент, когда вы видишь фотографии актеров Гарри Поттера не в образе. © cestdoncperdu / Reddit
«Моя форма после тренировок в зале за 2 года»
«Сбросил 34 кило за год»
«Решила пройти этот путь спустя 4 месяца после рождения 6 ребенка»
«Полтора года разницы между фото. Вот так теперь выглядят мои руки»
Вот, на что способны полгода тренировок
Вести свою жизнь к желаемым результатам порой необходимо. Так решили женщины из другой нашей подборки и поведали о покупках, которые хоть и могут бить по карману, но делают их счастливее.
Фото на превью pancakequeens / Reddit
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